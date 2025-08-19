Ukraine US Big Arms Deal : అమెరికా నుంచి రూ.7.85 లక్షల కోట్లు (90 బిలియన్ డాలర్లు) విలువైన ఆయుధాలను కొనే ప్రతిపాదనను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ ధ్రువీకరించారు. దీనిపై వారం, పదిరోజుల్లోగా అమెరికాతో అధికారిక ఒప్పందం కుదురుతుందని తెలిపారు. తమ దేశానికి భద్రతా హామీలు ఇస్తున్నందుకు ప్రతిగా అమెరికా నుంచి భారీగా ఆయుధాలను కొంటున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ఐరోపా దేశాలు తమకు అందించే నిధులను ఈ కొనుగోలు కోసం వినియోగిస్తామన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఐరోపా దేశాల నేతలతో వైట్హౌస్లో భేటీ అనంతరం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ వివరాలను జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు.
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో తన త్రైపాక్షిక సమావేశం తేదీ ఇంకా ఖరారు కావాల్సి ఉందన్నారు. త్రైపాక్షిక సమావేశం జరిగితే హాజరయ్యేందుకు తాను సిద్ధమన్నారు. ఒకవేళ అమెరికా - రష్యా మధ్య మరో విడత ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరిగినా, దాని ఫలితం కోసం ఎదురుచూస్తామని ఆయన చెప్పారు. బహుశా ఆ తర్వాతే త్రైపాక్షిక సమావేశం దిశగా అడుగులు పడొచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. శాంతి సాధన కోసం జరిగే ప్రయత్నాలను ఉక్రెయిన్ అడ్డుకోదు అనే సందేశాన్ని ఇచ్చేందుకే తాను ఇదంతా చెబుతున్నానని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. ఏ పద్ధతిలోనైనా శాంతిచర్చలకు తాము సిద్ధమని, అయితే దేశాల ప్రభుత్వాధినేతల స్థాయిలోనే చర్చలు జరగాలన్నారు. వైట్ హౌస్లో జరిగిన ఈ సమావేశాల్లో యూకే ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మెక్రాన్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ, జర్మనీ ఛాన్స్లర్ ఫ్రైడ్రిచ్ మెర్జ్, ఫిన్లాండ్ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్ స్టబ్, నాటో కూటమి సెక్రెటరీ జనరల్ మార్క్ రూట్, ఈయూ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాండెర్ లీయెన్ పాల్గొన్నారు.
ట్రంప్తో సుదీర్ఘ సంప్రదింపులు జరిపాను
"ఈరోజు వాషింగ్టన్లో కీలకమైన సంప్రదింపులు జరిగాయి. మేం చాలా అంశాలపై అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్తో చర్చించాం. అదొక సుదీర్ఘ చర్చ. రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో పాటు శాంతి సాధన కోసం చేయాల్సిన ప్రయత్నాలపై ఈ సంప్రదింపుల్లో ప్రస్తావన వచ్చింది. ఐరోపా దేశాల నేతలు, ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్తో వేర్వేరుగానూ నేను సమావేశమయ్యాను" అని తెలుపుతూ ఎక్స్ వేదికగా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ట్వీట్ చేశారు.
ఉక్రెయిన్కు భద్రతా హామీలు ఇవ్వడం కీలకం
"ఉక్రెయిన్కు భద్రతా హామీలను ఇవ్వడం అనేది ఈ యుద్ధాన్ని ఆపే దిశగా తొలి అడుగు లాంటిది. ట్రంప్, ఐరోపా దేశాల నేతలతో నేను ప్రధానంగా భద్రతా హామీల గురించే చర్చించాను. మా దేశానికి భద్రతా హామీలు ఇవ్వడానికి అమెరికా సానుకూలత వ్యక్తం చేసింది. అందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ట్రంప్ చెప్పారు. రష్యా ఆర్మీ చెరలో ఉన్న ఉక్రెయిన్ పిల్లలను విడిపించే అంశంపై మేం ఎక్కువగా చర్చించాం. ఉక్రెయిన్కు చెందిన పౌరులు, యుద్ధ ఖైదీలను రష్యా చెర నుంచి విడుదల చేయించుకునే అంశంపై డిస్కస్ చేశాం. దీనిపై ఐరోపా దేశాలు, అమెరికా సాయంతో మేం ముందుకు సాగుతాం. దేశాల ప్రభుత్వ అధినేతల స్థాయిలో చర్చలు జరగాలనే నా ప్రతిపాదనతో ట్రంప్ ఏకీభవించారు. సున్నితమైన అంశాలకు పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలంటే అలాంటి సమావేశం జరగాలి" అని తన ట్వీట్లో జెలెన్స్కీ ప్రస్తావించారు.
పుతిన్కు లేఖ రాసినందుకు మెలానియా ట్రంప్కు థ్యాంక్స్
అమెరికా ప్రథమ పౌరురాలు, దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సతీమణి మెలానియా ట్రంప్కు జెలెన్స్కీ థ్యాంక్స్ చెప్పారు. ఉక్రెయిన్ బాలల కిడ్నాప్ వ్యవహారంపై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు శాంతి లేఖను రాసినందుకు ఆమెను కొనియాడారు. దాదాపు 20వేల మంది తమ దేశ పిల్లలను రష్యా కిడ్నాప్ చేయడం చాలా బాధ కలిగించే అంశమన్నారు. దీనిపై కరుణాభావంతో, మానవతతో స్పందించి పుతిన్కు మెలానియా ట్రంప్ లేఖ రాయడం గొప్ప విషయమని జెలెన్స్కీ కితాబిచ్చారు. కిడ్నాప్కు గురైన పిల్లల తల్లిదండ్రుల ఆవేదనను తాను మాటల్లో చెప్పలేనన్నారు.
అదొక మానవతా విపత్తు అని తెలిపారు. ఈ అంశంపై ఉక్రెయిన్ ప్రథమ మహిళ ఒలేనా జెలెన్స్కా రాసిన కృతజ్ఞతా లేఖను మెలానియాకు అందించమని తాను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ను కోరినట్లు జెలెన్స్కీ చెప్పారు. మెలానియా ట్రంప్ వినిపించిన వాణి, తమ దేశ లక్ష్యానికి బలాన్ని చేకూర్చేలా ఉందన్నారు. రష్యా చెర నుంచి ప్రతీ ఉక్రెయిన్ బాలుడిని, యుద్ధ ఖైదీని, సాధారణ పౌరుడిని విడిపించేందుకు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తానని ఆయన వెల్లడించారు. కొందరు యుద్ధ ఖైదీలైతే 2014 సంవత్సరం నుంచీ రష్యా చెరలోనే ఉన్నారని తెలిపారు. బలమైన మిత్రదేశాల సహకారంతో ఉక్రెయిన్కు చెందిన ప్రతీ ఒక్కరిని రష్యా నుంచి విడుదల చేయించుకుంటామని చెప్పారు.