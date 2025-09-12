చార్లీ కర్క్ను హత్య చేసిన నిందితుడు దొరికాడు : ట్రంప్
చార్లీ కర్క్ ప్రాణం తీసిన షూటర్ అరెస్టు
Published : September 12, 2025 at 7:35 PM IST
Charlie Kirk Shooter Arrest : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు సన్నిహితుడైన చార్లీ కర్క్ను కాల్చిచంపిన నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్చేశారు. నిందితుడ్ని అతడి తండ్రే పోలీసులకు అప్పగించినట్లు తెలిసిందని ట్రంప్ మీడియాకు తెలిపారు. నిందితుడిని ఊటా నివాసి అయిన 22 ఏళ్ల టైలర్ రాబిన్సన్గా గుర్తించారని ట్రంప్ వివరించారు. నిందితుడి తండ్రి నమ్మదగిన వ్యక్తేనని తనకు అనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. టైరల్ను పట్టుకునేందుకు అందరూ అద్భుతంగా పనిచేశారని ట్రంప్ విచారణ సంస్థలను అభినందించారు.
కర్క్ను హత్య చేసిన టైలర్ను పట్టుకునేందుకు తమకు కేవలం ఒకే ఒక్క వీడియో దొరికిందని, అందులో అతడు చీమ లాగా చిన్నగా కనిపించడం వల్ల అది వృథాగా మారిందని ట్రంప్ చెప్పారు. కర్క్ను చంపిన వ్యక్తికి మరణశిక్ష పడాలని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అంతకుముందు కర్క్కు ట్రంప్ నివాళి అర్పించారు. కర్క్ తనకు కుమారుడి లాంటివారని ట్రంప్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మంచి ప్రతిభ కలిగిన కర్క్. టిక్టాక్ విషయంలో తనకు సాయం చేశారని గుర్తుచేసుకున్నారు. కర్క్ను చంపిన వీడియోను తాను చూడలేదని, ఆయనను అలా చూడాలని తాను అనుకోవడం లేదంటూ ట్రంప్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ట్రంప్నకు చార్లీ కర్క్ సన్నిహితుడు. రిపబ్లికన్ మద్దతుదారుగా, అనర్గలంగా మాట్లాడి యువతను ఆకట్టుకునేవారిగా ఆయనకు పేరుంది. ప్రతీ అమెరికన్కు తుపాకీ కలిగి ఉండే హక్కు ఉందని ఆయన వాదిస్తారు. చివరకు ఆ తుపాకీ సంస్కృతి వల్లే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు.