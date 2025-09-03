Trump On India Tariff : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి భారత వాణిజ్య విధానాలపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సుంకాలు విధిస్తున్న దేశాలలో ఒకటన్నారు. అమెరికా–భారత్ ఆర్థిక సంబంధాలు చాలా కాలంగా ఏకపక్షంగా ఉన్నాయని దుయ్యబట్టారు. ఇదే సమయంలో భారత్పై భారీ సుంకాలు విధించడాన్ని ట్రంప్ సమర్థించుకున్నారు. అయితే భారత్తో రాజకీయ–రాజనీతిక పరంగా సంబంధాలు బాగానే ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం (స్థానిక కాలామానం) వైట్ హౌస్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు.
'మేం భారత్తో చాలా బాగా కలిసిపోతున్నాం. కానీ చాలా సంవత్సరాలుగా ఇది ఏకపక్ష సంబంధమే. భారత్ మాపై అత్యధిక సుంకాలు విధించింది. దాంతో మేం భారత మార్కెట్లో పెద్దగా వ్యాపారం చేయలేకపోయాం. కానీ భారత్ మాత్రం అమెరికాలో తమ ఉత్పత్తులను విస్తృతంగా అమ్మింది. మేము వారికి సుంకాలు వేయలేదు, అదే మా తప్పు. భారత్ విధిస్తున్న అధిక సుంకాల వల్ల అమెరికా తయారీదారులు తీవ్ర నష్టపోయారు. భారత్ తమ ఉత్పత్తులను భారీగా అమెరికాకు పంపేవారు. దాంతో మా దేశంలో తయారీ జరగకుండా పోయింది. కానీ మేం భారత్కు ఏమీ అమ్మలేకపోయాం, ఎందుకంటే వారు మాకు 100 శాతం వరకు సుంకం విధించారు' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Washington, DC | US President Donald Trump says, " we get along with india very well, but for many years it was a one-sided relationship... india was charging us tremendous tariffs, the highest in the world. they were about the highest in the world... we weren't doing… pic.twitter.com/qcU9uNEir3— ANI (@ANI) September 2, 2025
ఈ సందర్భంగా హార్లే డేవిడ్సన్ ఉదంతాన్ని ఉదాహారణగా ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. హార్లే డేవిడ్సన్ మోటార్సైకిళ్లపై భారత్ 200 శాతం సుంకం విధించిందని చెప్పారు. దాంతో వారు భారత్లో అమ్మకాలు చేయలేకపోయారని పేర్కొన్నారు. చివరకు భారత్లోనే ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. ఫ్యాక్టరీ నిర్మించడంతో ఆ కంపెనీ సుంకం నుంచి తప్పించుకున్నట్లు చెప్పారు.
అమెరికాకు వస్తున్న కంపెనీలు వస్తున్నాయ్
అమెరికా రక్షణాత్మక వాణిజ్య విధానాల వల్ల చైనా, మెక్సికో, కెనడా వంటి దేశాల నుంచి వేలాది కంపెనీలు అమెరికాలోనే ఫ్యాక్టరీలు నెలకొల్పుతున్నాయని ట్రంప్ అన్నారు. ఎక్కువ సంఖ్య కారు కంపెనీలు అమెరికాలోనే ఉత్పత్తి చేయడానికి వస్తున్నాయని చెప్పారు. అమెరికా మార్కెట్ వారికి అనుకూలంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. సుంకాల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, సోమవారం భారత్ను ఉద్దేశించి ట్రంప్ చేసిన కామెంట్స్ కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. వాణిజ్య అడ్డంకులను తొలగించడానికి భారత్ సిద్ధంగా ఉందని ట్రంప్ తెలిపారు. కానీ, ఇప్పటికే ఆలస్యమైందన్న కోణంలో ఆయన మాట్లాడారు.
తగ్గేదిలేదంటున్న భారత్
ట్రంప్ విధించిన సుంకాలపై భారత్ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. అమెరికా కోసం భారత రైతుల ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టేదిలేదని భారత్ ఖరాఖండిగా చెబుతోంది. ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో కూడా మోదీ వెల్లడించారు. 'రైతుల ప్రయోజనాలే మాకు అత్యంత ప్రాధాన్యం. రైతులు, మత్స్యకారులు, పశుపోషకుల ప్రయోజనాలపై భారత్ ఎప్పుడూ రాజీ పడదు. దీని కోసం మేం ఎంతటి మూల్యం చెల్లించాల్సి వచ్చినా సిద్ధమే' అని తెలిపారు. అలాగే, షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇలాంటి కామెంట్స్ చేశారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్లతో సమావేశమైనప్పుడు దేశీయ ప్రయోజనాల విషయంలో ఎప్పటికీ రాజీపడబోమని స్పష్టం చేశారు.
