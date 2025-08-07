Essay Contest 2025

త్వరలో భారత పర్యటనకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌! - PUTIN INDIA VISIT 2025

ట్రంప్ టారిఫ్​ల వేళ- త్వరలో భారత పర్యటనకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్

Putin India Visit 2025
Putin India Visit 2025 (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 4:03 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read

Putin India Visit 2025 : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదమిర్ పుతిన్‌ భారత్‌ పర్యటన ఖరారైనట్లు సమాచారం. త్వరలో ఆయన భారత్‌ పర్యటన జరగనుందని తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్‌ వెల్లడించారు. పుతిన్ పర్యటన తేదీలు ఖరారు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం రష్యా పర్యటనలో ఉన్న డోభాల్‌, రష్యా భద్రతామండలి సెక్రటరీ సెర్గీ షొయిగుతో సమావేశమైన అనంతరం ఈ ప్రకటన చేశారు.

అదే సమయంలో రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్ల నేపథ్యంలో భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సుంకాలు విధించారు. తొలుత 25 శాతం టారిఫ్స్ విధించిన ట్రంప్​, ఆ తర్వాత దాన్ని 50 శాతానికి పెంచారు. ఈ నేపథ్యంలో పుతిన్​ భారత్​కు వస్తున్నట్లు ప్రకటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. 2022 ఫిబ్రవరిలో ఉక్రెయిన్‌పై దండయాత్ర అనంతరం ఆయన భారత్‌కు రావడం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది.

కాగా, గత ఏడాది ప్రధాని మోదీ, పుతిన్‌ రెండు సార్లు కలుసుకున్నారు. జులైలో ఇరుదేశాల శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ప్రధాని మోదీ మాస్కోకు వెళ్లారు. ఆ సందర్భంలో ఆయన ఆ దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ఆర్డర్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆండ్రూ ది అపోస్టల్ అందుకున్నారు. అక్టోబరులో బ్రిక్స్‌ సదస్సు సందర్భంగా కజాన్‌లో మరోసారి ఇద్దరూ సమావేశమయ్యారు.

పుతిన్- ట్రంప్ సమావేశం
మరోవైపు, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య రాబోయే రోజుల్లో సమావేశం జరగనుందని క్రెమ్లిన్ గురువారం తెలిపింది. ఇరు దేశాలు దీనిని ఏర్పాటు చేయడంపై పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొంది. సమావేశానికి వేదికపై ఒప్పందం కుదిరిందని తెలిపింది. ఆ వివరాలను తర్వాత ప్రకటిస్తామని పుతిన్ విదేశాంగ సలహాదారు యూరి ఉషాకోవ్ల తెలిపారు.

ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పుతిన్​తో సమావేశం జరగడం ఇదే తొలిసారి అవుతుంది. అదే సమయంలో రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మూడేళ్ల నుంచి జరుగుతోంది. దాన్ని ఆపుతానని ట్రంప్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఎన్నో పావులు కూడా కదిపారు. కానీ పుతిన్ పట్టించుకోవడం లేదు. ఆ కోపాన్ని రష్యాకు అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి అయిన భారత్​పై సుంకాల పేరుతో చూపిస్తున్నారు!

