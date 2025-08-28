ETV Bharat / international

విదేశీ విద్యార్థులపై ట్రంప్ సర్కార్​ మరో బాంబ్‌- ఇకపై అమెరికాలో నాలుగేళ్ల వరకే! - US VISA NEW RULES

ఇమిగ్రేషన్‌ నిబంధనల్లో మార్పులకు సిద్ధమైన అమెరికా- వీసాలపై ఎన్నాళ్లయినా అమెరికాలో ఉంటామంటే కుదరదని చెప్పిన హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగం

US Visa New Rules
US Visa New Rules (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2025 at 10:00 AM IST

2 Min Read

US Visa New Rules : అమెరికాలో చదువుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న, ఇప్పటికే అక్కడే ఉంటున్న విదేశీ విద్యార్థులు మీద ట్రంప్ సర్కార్ మరో పిడుగు వేసింది. ఇప్పటికే వీసాల జారీకి సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్​ను కఠినంగా అమలు చేస్తోన్న అమెరికా, తాజాగా మరో మార్పు తీసుకొచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. విద్యార్థులు, ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్లు, మీడియా ప్రతినిధులకు జారీ చేసే వీసాలకు పరిమిత కాల గడువు విధిస్తూ ప్రతిపాదనలను తీసుకురానుంది. అంటే ఇకపై విదేశీ విద్యార్థులు నాలుగేళ్లకు మించి అమెరికాలో ఉండకుండా వీసా నిబంధనల్లో మార్పులు తీసుకొస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఎఫ్‌-1 వీసాలపై అగ్రరాజ్యంలో ఉన్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు, జే-1 వీసాలపై వచ్చిన ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్లకు 'డ్యూరేషన్‌ ఆఫ్‌ స్టే' సదుపాయం ఉంది. అంటే వారు ఎంతకాలం చదవాలనుకుంటున్నా లేదా ఇంటర్న్‌ ప్రోగ్రామ్‌లో పాల్గొనాలని అనుకుంత కాలం అమెరికాలో ఉండొచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్స్‌గా వచ్చే విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లు, స్కాలర్లు, స్పెషలిస్ట్‌లు, ట్రైనీలు, ఇంటర్న్‌లు, ఫిజీషియన్లకు కూడా ఈ వెసులుబాటు ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లెక్సిబుల్‌ స్టూడెంట్‌ వీసా సిస్టమ్‌లో మార్పులు చేసేందుకు డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగం సిద్ధమైంది. అంతేకాకుండా గడువు విధించేలా 'పరిమిత కాల నివాస అనుమతి'తో కూడిన వీసాలను మంజూరుచేయాలని ప్రతిపాదించింది.

'విదేశీ విద్యార్థులు, ఇతర వీసాదారులు అమెరికాలో నిరవధికంగా నివసించేలా చాలా కాలంగా అమెరికాలోని గత ప్రభుత్వాలు అవకాశం ఇచ్చాయి. దీని వల్ల భద్రతాపరమైన ఇబ్బందులతో పాటు అమెరికన్లకు ప్రయోజనాలపై భారీగానే దెబ్బపడింది. అందుకే దీనికి ముగింపు పలికేలా కొత్త నిబంధనలను తీసుకొస్తున్నాం. కొన్ని రకాల వీసాదారుల నివాస అనుమతులపై పరిమితి ప్రతిపాదించాం. దీనివల్ల ఫెడరల్‌ ప్రభుత్వంపై భారం తగ్గనుంది' అని హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగం తమ నోటీసుల్లో తెలిపింది.

ప్రతిపాదనల్లో మార్పులు ఇవే

  • ఎఫ్‌, జే వీసా పొందిన విదేశీ విద్యార్థులు, ఇకపై ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్లు అగ్రరాజ్యంలో చదువుకునేందుకు గరిష్ఠ కాల పరిమితి నాలుగేళ్లుగా నిర్ణయించారు.
  • గ్రాడ్యుయేట్‌ స్థాయి ఎఫ్‌-1 విద్యార్థులు కోర్సు మధ్యలో ప్రోగ్రామ్‌లు మార్చుకుంటే ఆంక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
  • చదువు పూర్తి చేసుకున్న ఎఫ్‌-1 విద్యార్థులు మరో వీసా కోసం ప్రయత్నించాలనుకుంటే ఆ గ్రేస్‌ పీరియడ్‌ను 60 రోజుల నుంచి 30 రోజులకు తగ్గించారు.
  • విదేశీ మీడియా సంస్థల ప్రతినిధులు తీసుకునే ఐ-వీసాదారులు 240 రోజుల వరకు అమెరికాలో ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత మరో 240 రోజుల వరకు తమ నివాస అనుమతిని పొడిగించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు.
  • దేశ భద్రతా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చైనీస్‌ మీడియా ప్రతినిధులు అదనపు ఆంక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

అయితే, విదేశీ విద్యార్థులు గడువు తీరిన తర్వాత వీసా పొడిగింపునకు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలా లేదా అనేదానిపై ప్రస్తుతానికి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఈ ప్రతిపాదనలను అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం ఫెడరల్ రిజిస్ట్రీలో పబ్లిష్ చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రతిపాదనలపై 30 లేదా 60 రోజుల వరకు ప్రజాభిప్రాయాలు తీసుకుంటారు. అనంతరం దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కాగా, ప్రజాభిప్రాయాలు తీసుకోకుండానే ఈ మార్పులు తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేలా దీనిపై మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మార్పులు అమల్లోకి వస్తే భారతీయ విద్యార్థులపై భారీగానే ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 3.3లక్షల మందికి పైగా భారతీయులు అమెరికా వర్సిటీల్లో చదువుకుంటున్నారు.

US Visa New Rules : అమెరికాలో చదువుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న, ఇప్పటికే అక్కడే ఉంటున్న విదేశీ విద్యార్థులు మీద ట్రంప్ సర్కార్ మరో పిడుగు వేసింది. ఇప్పటికే వీసాల జారీకి సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్​ను కఠినంగా అమలు చేస్తోన్న అమెరికా, తాజాగా మరో మార్పు తీసుకొచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. విద్యార్థులు, ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్లు, మీడియా ప్రతినిధులకు జారీ చేసే వీసాలకు పరిమిత కాల గడువు విధిస్తూ ప్రతిపాదనలను తీసుకురానుంది. అంటే ఇకపై విదేశీ విద్యార్థులు నాలుగేళ్లకు మించి అమెరికాలో ఉండకుండా వీసా నిబంధనల్లో మార్పులు తీసుకొస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఎఫ్‌-1 వీసాలపై అగ్రరాజ్యంలో ఉన్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు, జే-1 వీసాలపై వచ్చిన ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్లకు 'డ్యూరేషన్‌ ఆఫ్‌ స్టే' సదుపాయం ఉంది. అంటే వారు ఎంతకాలం చదవాలనుకుంటున్నా లేదా ఇంటర్న్‌ ప్రోగ్రామ్‌లో పాల్గొనాలని అనుకుంత కాలం అమెరికాలో ఉండొచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్స్‌గా వచ్చే విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లు, స్కాలర్లు, స్పెషలిస్ట్‌లు, ట్రైనీలు, ఇంటర్న్‌లు, ఫిజీషియన్లకు కూడా ఈ వెసులుబాటు ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లెక్సిబుల్‌ స్టూడెంట్‌ వీసా సిస్టమ్‌లో మార్పులు చేసేందుకు డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగం సిద్ధమైంది. అంతేకాకుండా గడువు విధించేలా 'పరిమిత కాల నివాస అనుమతి'తో కూడిన వీసాలను మంజూరుచేయాలని ప్రతిపాదించింది.

'విదేశీ విద్యార్థులు, ఇతర వీసాదారులు అమెరికాలో నిరవధికంగా నివసించేలా చాలా కాలంగా అమెరికాలోని గత ప్రభుత్వాలు అవకాశం ఇచ్చాయి. దీని వల్ల భద్రతాపరమైన ఇబ్బందులతో పాటు అమెరికన్లకు ప్రయోజనాలపై భారీగానే దెబ్బపడింది. అందుకే దీనికి ముగింపు పలికేలా కొత్త నిబంధనలను తీసుకొస్తున్నాం. కొన్ని రకాల వీసాదారుల నివాస అనుమతులపై పరిమితి ప్రతిపాదించాం. దీనివల్ల ఫెడరల్‌ ప్రభుత్వంపై భారం తగ్గనుంది' అని హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగం తమ నోటీసుల్లో తెలిపింది.

ప్రతిపాదనల్లో మార్పులు ఇవే

  • ఎఫ్‌, జే వీసా పొందిన విదేశీ విద్యార్థులు, ఇకపై ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్లు అగ్రరాజ్యంలో చదువుకునేందుకు గరిష్ఠ కాల పరిమితి నాలుగేళ్లుగా నిర్ణయించారు.
  • గ్రాడ్యుయేట్‌ స్థాయి ఎఫ్‌-1 విద్యార్థులు కోర్సు మధ్యలో ప్రోగ్రామ్‌లు మార్చుకుంటే ఆంక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
  • చదువు పూర్తి చేసుకున్న ఎఫ్‌-1 విద్యార్థులు మరో వీసా కోసం ప్రయత్నించాలనుకుంటే ఆ గ్రేస్‌ పీరియడ్‌ను 60 రోజుల నుంచి 30 రోజులకు తగ్గించారు.
  • విదేశీ మీడియా సంస్థల ప్రతినిధులు తీసుకునే ఐ-వీసాదారులు 240 రోజుల వరకు అమెరికాలో ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత మరో 240 రోజుల వరకు తమ నివాస అనుమతిని పొడిగించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు.
  • దేశ భద్రతా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చైనీస్‌ మీడియా ప్రతినిధులు అదనపు ఆంక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

అయితే, విదేశీ విద్యార్థులు గడువు తీరిన తర్వాత వీసా పొడిగింపునకు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలా లేదా అనేదానిపై ప్రస్తుతానికి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఈ ప్రతిపాదనలను అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం ఫెడరల్ రిజిస్ట్రీలో పబ్లిష్ చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రతిపాదనలపై 30 లేదా 60 రోజుల వరకు ప్రజాభిప్రాయాలు తీసుకుంటారు. అనంతరం దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కాగా, ప్రజాభిప్రాయాలు తీసుకోకుండానే ఈ మార్పులు తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేలా దీనిపై మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మార్పులు అమల్లోకి వస్తే భారతీయ విద్యార్థులపై భారీగానే ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 3.3లక్షల మందికి పైగా భారతీయులు అమెరికా వర్సిటీల్లో చదువుకుంటున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

US VISA NEW RULESUS VISA NEW GUIDELINESUS VISA NEW RULES 2025US STUDENT VISA NEW RULES 2025US VISA NEW RULES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.