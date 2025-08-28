US Visa New Rules : అమెరికాలో చదువుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న, ఇప్పటికే అక్కడే ఉంటున్న విదేశీ విద్యార్థులు మీద ట్రంప్ సర్కార్ మరో పిడుగు వేసింది. ఇప్పటికే వీసాల జారీకి సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ను కఠినంగా అమలు చేస్తోన్న అమెరికా, తాజాగా మరో మార్పు తీసుకొచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. విద్యార్థులు, ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్లు, మీడియా ప్రతినిధులకు జారీ చేసే వీసాలకు పరిమిత కాల గడువు విధిస్తూ ప్రతిపాదనలను తీసుకురానుంది. అంటే ఇకపై విదేశీ విద్యార్థులు నాలుగేళ్లకు మించి అమెరికాలో ఉండకుండా వీసా నిబంధనల్లో మార్పులు తీసుకొస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఎఫ్-1 వీసాలపై అగ్రరాజ్యంలో ఉన్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు, జే-1 వీసాలపై వచ్చిన ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్లకు 'డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టే' సదుపాయం ఉంది. అంటే వారు ఎంతకాలం చదవాలనుకుంటున్నా లేదా ఇంటర్న్ ప్రోగ్రామ్లో పాల్గొనాలని అనుకుంత కాలం అమెరికాలో ఉండొచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్స్గా వచ్చే విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లు, స్కాలర్లు, స్పెషలిస్ట్లు, ట్రైనీలు, ఇంటర్న్లు, ఫిజీషియన్లకు కూడా ఈ వెసులుబాటు ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ స్టూడెంట్ వీసా సిస్టమ్లో మార్పులు చేసేందుకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం సిద్ధమైంది. అంతేకాకుండా గడువు విధించేలా 'పరిమిత కాల నివాస అనుమతి'తో కూడిన వీసాలను మంజూరుచేయాలని ప్రతిపాదించింది.
'విదేశీ విద్యార్థులు, ఇతర వీసాదారులు అమెరికాలో నిరవధికంగా నివసించేలా చాలా కాలంగా అమెరికాలోని గత ప్రభుత్వాలు అవకాశం ఇచ్చాయి. దీని వల్ల భద్రతాపరమైన ఇబ్బందులతో పాటు అమెరికన్లకు ప్రయోజనాలపై భారీగానే దెబ్బపడింది. అందుకే దీనికి ముగింపు పలికేలా కొత్త నిబంధనలను తీసుకొస్తున్నాం. కొన్ని రకాల వీసాదారుల నివాస అనుమతులపై పరిమితి ప్రతిపాదించాం. దీనివల్ల ఫెడరల్ ప్రభుత్వంపై భారం తగ్గనుంది' అని హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం తమ నోటీసుల్లో తెలిపింది.
ప్రతిపాదనల్లో మార్పులు ఇవే
- ఎఫ్, జే వీసా పొందిన విదేశీ విద్యార్థులు, ఇకపై ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్లు అగ్రరాజ్యంలో చదువుకునేందుకు గరిష్ఠ కాల పరిమితి నాలుగేళ్లుగా నిర్ణయించారు.
- గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయి ఎఫ్-1 విద్యార్థులు కోర్సు మధ్యలో ప్రోగ్రామ్లు మార్చుకుంటే ఆంక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
- చదువు పూర్తి చేసుకున్న ఎఫ్-1 విద్యార్థులు మరో వీసా కోసం ప్రయత్నించాలనుకుంటే ఆ గ్రేస్ పీరియడ్ను 60 రోజుల నుంచి 30 రోజులకు తగ్గించారు.
- విదేశీ మీడియా సంస్థల ప్రతినిధులు తీసుకునే ఐ-వీసాదారులు 240 రోజుల వరకు అమెరికాలో ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత మరో 240 రోజుల వరకు తమ నివాస అనుమతిని పొడిగించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు.
- దేశ భద్రతా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చైనీస్ మీడియా ప్రతినిధులు అదనపు ఆంక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
అయితే, విదేశీ విద్యార్థులు గడువు తీరిన తర్వాత వీసా పొడిగింపునకు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలా లేదా అనేదానిపై ప్రస్తుతానికి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఈ ప్రతిపాదనలను అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం ఫెడరల్ రిజిస్ట్రీలో పబ్లిష్ చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రతిపాదనలపై 30 లేదా 60 రోజుల వరకు ప్రజాభిప్రాయాలు తీసుకుంటారు. అనంతరం దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కాగా, ప్రజాభిప్రాయాలు తీసుకోకుండానే ఈ మార్పులు తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేలా దీనిపై మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మార్పులు అమల్లోకి వస్తే భారతీయ విద్యార్థులపై భారీగానే ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 3.3లక్షల మందికి పైగా భారతీయులు అమెరికా వర్సిటీల్లో చదువుకుంటున్నారు.