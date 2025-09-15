ETV Bharat / international

US Trade Talks with India : సుంకాల ఉద్రిక్తతల మధ్య భారత్‌, అమెరికా మధ్య వాణిజ్య చర్చలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ విషయాన్ని ట్రంప్​ సలహదారు పీటర్ నవారో వెల్లడించారు. దిల్లీ వేదికగా మంగళవారం నుంచి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఇరుదేశాల మధ్య చర్చలు జరగనున్నాయి. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో భారత్‌పై అగ్రరాజ్యం విధించిన 50శాతం సుంకాలు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత తొలిసారి ఇరుదేశాల మధ్య చర్చలు జరగనున్నాయి. అమెరికాతో మంగళవారం ఆరోవిడత చర్చలు జరగనున్నట్లు వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. అమెరికా ప్రతినిధి బ్రెండెన్‌ లించ్‌ ఈ చర్చల్లో పాల్గొంటారని తెలిపింది. ఆగస్టులో ఆరోవిడత చర్చలు జరగాల్సి ఉండగా సుంకాలను అమెరికా 50శాతానికి పెంచటంతో సంప్రదింపులు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి.

అంతకుముందు అమెరికా దిగుమతులపై ఏ దేశం వేయనంతగా భారత్‌ ఎక్కువ సుంకాలు వసూలు చేస్తోందని నవారో ఆరోపించారు. ఈ భారీ టారిఫ్‌లను తాము ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని విమర్శించారు. ఉక్రెయిన్‌ భూభాగాన్ని రష్యా ఆక్రమించక ముందు ఆ దేశంతో భారత్‌ చమురు కొనుగోలు తక్కువగానే ఉండేదని తెలిపారు. ఆ తర్వాత నుంచి పెద్దమొత్తంలో లాభం పొందేందుకు ఎక్కువగా కొనుగోళ్లు చేస్తోందని చెప్పారు. యూరోపియన్ యూనియన్‌, జపాన్‌, దక్షిణ కొరియా, ఫిలిప్పీన్స్‌, ఇండోనేసియా వంటి దేశాలు అమెరికాతో గొప్ప వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయని గుర్తు చేశారు. అమెరికా నుంచి లాభం పొందామని, అగ్రరాజ్యం మార్కెట్లు తమకు అవసరమనే విషయాన్ని ఆ దేశాలు గుర్తించాయని పేర్కొన్నారు. ఈక్రమంలోనే భారత్‌ కూడా ఏదో ఒక సమయంలో తమ దారికి రావాల్సిందేనని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాకాకుండా రష్యా, చైనాలతో పొత్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటే భారత్‌కు మంచి ముగింపు ఉండదంటూ హెచ్చరించారు.

