ETV Bharat / international

అమెరికా-చైనా టారిఫ్ డీల్​ ఓకే- 90 రోజులపాటు సుంకాలకు విరామం - US CHINA TARIFF DEAL

us china trade deal ( AP news )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 12, 2025 at 1:21 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 1:42 PM IST 1 Min Read

US China Trade Deal : పరస్పర ప్రతీకార సుంకాలు విధించుకున్న అమెరికా-చైనా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఇరుదేశాలు సుంకాలను భారీగా తగ్గించేందుకు అంగీకరించాయి. 90 రోజులపాటు టారిఫ్‌లకు విరామం ఇవ్వాలని ఇరుదేశాల నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఇరు దేశాలు తమ టారిఫ్‌లను 115 శాతం మేర తగ్గించుకుంటాయని అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్‌ బెసెంట్‌ ప్రకటించారు. ఫలితంగా అమెరికా దిగుమతులపై చైనా సుంకాలను 125 నుంచి 10 శాతానికి తగ్గించింది. మరోవైపు చైనా దిగుమతులపై అమెరికా సుంకాలను 145 నుంచి 30 శాతానికి తగ్గించింది. ఇరు దేశాల మధ్య స్విట్జర్లాండ్‌ వేదికగా జరిగిన వాణిజ్య చర్చల్లో భాగంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

అంతకుముందు ఇరు దేశాలు పరస్పర ప్రతీకార సుంకాల ప్రకటనలతో ప్రపంచ దేశాలకు, స్టాక్ మార్కెట్లకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేశాయి. వివిధ భాగస్వామ్య దేశాలపై ప్రతీకార సుంకాల్లో భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చైనాపై భారీగా సుంకాలు విధించారు. ప్రతిగా ఆ దేశం కూడా అమెరికాపై టారిఫ్‌ వార్‌కు దిగింది. ఫలితంగా ట్రంప్‌ చైనా ఉత్పత్తులపై అమెరికా తన టారిఫ్‌లను 145 శాతానికి పెంచగా, చైనా కూడా అమెరికా దిగుమతులపై 125 శాతం సుంకాలను విధించింది. దీంతో ప్రపంచ దేశాల స్టాక్‌ మార్కెట్లు కుదేలై ఆర్థిక మాంద్యం భయాలు తలెత్తాయి.

US China Trade Deal : పరస్పర ప్రతీకార సుంకాలు విధించుకున్న అమెరికా-చైనా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఇరుదేశాలు సుంకాలను భారీగా తగ్గించేందుకు అంగీకరించాయి. 90 రోజులపాటు టారిఫ్‌లకు విరామం ఇవ్వాలని ఇరుదేశాల నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఇరు దేశాలు తమ టారిఫ్‌లను 115 శాతం మేర తగ్గించుకుంటాయని అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్‌ బెసెంట్‌ ప్రకటించారు. ఫలితంగా అమెరికా దిగుమతులపై చైనా సుంకాలను 125 నుంచి 10 శాతానికి తగ్గించింది. మరోవైపు చైనా దిగుమతులపై అమెరికా సుంకాలను 145 నుంచి 30 శాతానికి తగ్గించింది. ఇరు దేశాల మధ్య స్విట్జర్లాండ్‌ వేదికగా జరిగిన వాణిజ్య చర్చల్లో భాగంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంతకుముందు ఇరు దేశాలు పరస్పర ప్రతీకార సుంకాల ప్రకటనలతో ప్రపంచ దేశాలకు, స్టాక్ మార్కెట్లకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేశాయి. వివిధ భాగస్వామ్య దేశాలపై ప్రతీకార సుంకాల్లో భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చైనాపై భారీగా సుంకాలు విధించారు. ప్రతిగా ఆ దేశం కూడా అమెరికాపై టారిఫ్‌ వార్‌కు దిగింది. ఫలితంగా ట్రంప్‌ చైనా ఉత్పత్తులపై అమెరికా తన టారిఫ్‌లను 145 శాతానికి పెంచగా, చైనా కూడా అమెరికా దిగుమతులపై 125 శాతం సుంకాలను విధించింది. దీంతో ప్రపంచ దేశాల స్టాక్‌ మార్కెట్లు కుదేలై ఆర్థిక మాంద్యం భయాలు తలెత్తాయి.

Last Updated : May 12, 2025 at 1:42 PM IST