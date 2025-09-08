భారతీయులకు అమెరికా మరో షాక్- ఇకపై వీసా ఇంటర్వ్యూలు స్వదేశంలోనే!
వీసాల జారీ విషయంలో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చిన అమెరికా
Published : September 8, 2025 at 9:52 AM IST
US Visa New Rules : వీసా ఇంటర్వ్యూల విషయంలో అమెరికా కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చింది. నాన్-ఇమిగ్రెంట్ వీసాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేవారు ఇకపై మరో దేశంలో ఇంటర్వ్యూకు హజరయ్యే అవకాశం లేదని అమెరికా పేర్కొంది. వారు సొంత దేశంలోనే ఇంటర్వ్యూ అపాయింట్మెంట్ కోసం షెడ్యూల్ చేసుకోవాలని తెలిపింది. దీని ప్రభావం భారత్తో పాటు వివిధ దేశాలపై పడనుంది. గతంలో షార్ట్ టర్మ్ వీసాదారులు గడువు తీరిన తర్వాత అమెరికాలోనే మళ్లీ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వీలుండేది.