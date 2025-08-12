Trump Putin Meet 2025 : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో చర్చల వేళ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. రష్యాతో చమురు కొనుగోలు వల్ల భారత్పై విధించిన సుంకాల ప్రభావం మాస్కోపై భారీగా ఎదురుదెబ్బగా అభివర్ణించారు. రష్యా చమురును కొనుగోలు చేసే రెండో అతి పెద్ద సరఫరదారుడిగా అభిప్రాయపడ్డారు. వైట్హౌజ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. "రష్యాకు మంచి విలువైన భూములు ఉన్నాయి. అధ్యక్షుడు పుతిన్ యుద్ధానికి బదులుగా వ్యాపారం వైపు పయనించాలి. కానీ రష్యా ఒక యుద్ధ దేశం. వారు అదే చేస్తారు. ఇప్పటికి ఎన్నో యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నారు. రష్యాతో చర్చలు కష్టంగా ఉంటాయని నా మిత్రుడొకరు చెప్పారు. ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడూ గొడవలు పడుతూనే ఉంటారు." అని ట్రంప్ అన్నారు.
#WATCH | On meeting with Russian President Vladimir Putin, US President Donald Trump says, "...Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin. And at the end of that meeting, probably in the first two minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made..."… pic.twitter.com/2BXGymDC96— ANI (@ANI) August 11, 2025
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వాషింగ్టన్ డీసీ శాంతిభద్రతల కోసం రాజధానివ్యాప్తంగా ‘నేషనల్ గార్డ్ బలగాలను మోహరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. నేరాల కట్టడి కోసం మెట్రోపాలిటన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ను ఫెడరల్ నియంత్రణలోకి తీసుకుంటున్నట్లు నిర్ణయించారు. స్థానికంగా ‘పబ్లిక్ సేఫ్టీ ఎమర్జెన్సీ’ని ప్రకటిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దేశ రాజధానిలో నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టాయని స్థానిక మేయర్ మురియెల్ బౌసర్ ప్రకటించినప్పటికీ ట్రంప్ ఈమేరకు చర్యలు తీసుకున్నారు.
#WATCH | On meeting with Russian President Vladimir Putin, US President Donald Trump says, "I'm going to meet him...Their (Russia) economy is not doing well right now because it's been very well disturbed by this. It doesn't help when the President of the United States tells… pic.twitter.com/ika9ZSwT1O— ANI (@ANI) August 11, 2025
శాంతిభద్రతల విషయంలో ఇరాక్, బ్రెజిల్, కొలంబియా దేశాల రాజధానులతో పోలిస్తే వాషింగ్టన్లో దారుణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని మీడియా సమావేశంలో ట్రంప్ విమర్శించారు. అదేవిధంగా అధికార యంత్రాంగం దేశ రాజధాని పార్కుల్లోని నిరాశ్రయుల శిబిరాల తొలగింపు ప్రక్రియ ప్రారంభించిందని తెలిపారు. మురికివాడలను కూడా తొలగిస్తున్నట్లు వివరించారు. అమెరికా తన నగరాలను చేజార్చుకోదని, ఈ విషయంలో వాషింగ్టన్ ఒక ప్రారంభం మాత్రమేనని అన్నారు. వాషింగ్టన్ మెట్రో పోలీస్ విభాగం బాధ్యతలు యూఎస్ అటార్నీ జనరల్ పామ్ బోండి స్వీకరించనున్నట్లు చెప్పారు.
అక్రమ వలసదారుల ఏరివేతే లక్ష్యంగా ఇటీవల లాస్ఏంజెలెస్లో ఫెడరల్ అధికారులు చేపట్టిన తనిఖీలు ఉద్రిక్తతలకు దారి తీశాయి. ఆ సమయంలోనూ అక్కడికి నేషనల్ గార్డు బృందాలను తరలించారు. శాంతిభద్రతలు అదుపు తప్పిన నేపథ్యంలో ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు వైట్హౌజ్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
