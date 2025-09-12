ETV Bharat / international

అమెరికాతో అత్యున్నత సంబంధాలు కగిలి ఉన్న దేశాల్లో భారత్​ ఒకటి : మార్కో రూబియో

సెర్గియో గోర్‌ను తదుపరి భారత్​లో అమెరికా రాయాబారిగా ప్రతిపాదన

Marco Rubio on India
Marco Rubio on India (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2025 at 10:28 AM IST

Marco Rubio on India : భారత్​పై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అమెరికాతో అత్యున్నత సంబంధాలు కలిగి ఉన్న దేశాల్లో భారత్​ ఒకటని కొనియాడారు. భారత్​లో అమెరికా రాయబారిగా సెర్గియో గోర్​ను ఎంపిక చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే సెర్గియో గోర్ అభ్యర్థిత్వాన్ని సెనెట్​ ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమలో సెనెట్ ఆమోదం కోసం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో రూబియో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా సెర్గియో గోర్​ను సెనెట్​ ఫారన్​ రిలేషన్స్​ కమిటీకి రూబియో పరిచయం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇండో-ఫసిఫిక్​ ప్రాంత అభివృద్ధి ముఖ్యంగా అందులో భారత్​ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రస్తుతం భారత్- అమెరికా మధ్య నెలకొన్న ఘర్షణలు, ఉక్రెయిన్​-రష్యా యుద్ధం సహా ప్రాంతీయ భద్రతా సవాళ్లను ఆయన ప్రస్తావించారు. భారత్​తో సంబంధాల విషయంలో మనం కొంత అసాధారణ స్థితిలో ఉన్నామని, దీనిపై వారితో కలిసి పని చేసి పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఈ క్రమంలోనే భారత్​లో అమెరికా రాయబారిగా ప్రతిపాదించిన సెర్గియో గోర్​ను ప్రశంసించారు రూబియో. దీర్ఘకాలంగా తనకున్న పరిచయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​తో గోర్​కు ఉన్న అనుబంధం ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి ఉపయోగపడాతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సెర్గియో గోర్​ కంటే ఈ పనులు చేయగల సమర్థుడు తనకు మరొకరు కనిపించడం లేదన్నారు.

ప్రస్తుతం అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్ హౌస్‌లో ప్రెసిడెన్షియల్ పర్సనల్ డైరెక్టర్‌గా ఉన్న గోర్‌ను తదుపరి భారత్​లో అమెరికా రాయాబారిగా నియమించారు. మాజీ రాయబారి ఎరిక్ గార్సెట్టి తర్వాత ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి గోర్​ను ట్రంప్ నామినేట్ చేశారు. ఒకవేళ ఈ నియామకం పూర్తి అయితే భారత్​లో అతి పిన్న వయస్కుడైన అమెరికా రాయబారి రికార్డ్​ సాధించనున్నారు.

'భారత్‌ను చైనాకు దూరం చేసి అమెరికాకు దగ్గర చేసుకోవాలి'
మరోవైపు భారత్‌ను చైనాకు దూరం చేసి అమెరికాకు దగ్గర చేసుకోవడమే తమ ప్రాధాన్యమని సెర్గియో గోర్​ అన్నారు. తమ ముడి చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు, ఎల్‌ఎన్‌జీ కోసం భారత్‌ ప్రధాన మార్కెట్‌ కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న వాణిజ్య చర్చలు కూడా ఆ దిశగానే ఉన్నాయని తెలిపారు. అమెరికా మొత్తం జనాభా కంటే భారత్‌లో మధ్యతరగతి ప్రజలే ఎక్కువని, ఆ దేశ మార్కెట్‌ అమెరికాకు అపారమైన అవకాశాలను అందిస్తుందని వివరించారు.

ప్రస్తుతం ఇరుదేశాల మధ్య నెలకొన్న అడ్డంకులు త్వరలోనే తొలగిపోతాయని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు. భారత ప్రభుత్వం, అక్కడి ప్రజలతో అమెరికా సంబంధాలు దశాబ్దాల నాటివని గుర్తు చేశారు. చైనీయులతో కంటే తమతోనే వారికి గొప్ప స్నేహం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌, ఇతర ప్రతినిధులను ట్రంప్‌ అమెరికాకు ఆహ్వానించారని గోర్‌ వెల్లడించారు. వారు, అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి రాయబారి జామిసన్‌ గ్రిర్‌తో సమావేశమవుతారని, ఈసమావేశంలో ఆశించదగిన ఒప్పందం జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. అమెరికా ప్రజల ప్రయోజనాలు, పరస్పర ప్రయోజనకరమైన వాణిజ్య ఒప్పందాలను తాము కుదుర్చుకుంటామని వెల్లడించారు.

ఈ ఏడాది చివర్లో భారత్‌కు ట్రంప్‌?
ఈ ఏడాది నవంబరులో భారత్‌లో జరగనున్న క్వాడ్ దేశాధినేతల సదస్సుకు ట్రంప్‌ హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని సెర్గీ గోర్ వెల్లడించారు. ఈ సదస్సు కోసం ఆయన ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. అయితే, ఈ పర్యటనకు సంబంధించి ఇంకా చర్చలు జరుగుతున్నాయని వివరించారు.

