'అది పాకిస్థాన్​ను​ అడగండి'- F-16పై ప్రశ్నలను దాటవేసిన అమెరికా - PAKISTAN F 16 SHOT DOWN

F-16పై సమాచారం కోసం పాకిస్థాన్​ ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించాలని అమెరికా సూచన

Pakistan F 16 Shot Down
Pakistan F 16 Shot Down (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 6:59 PM IST

Pakistan F 16 Shot Down : ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో కోల్పోయిన పాకిస్థాన్​ ఎయిర్​ఫోర్స్​ ఎఫ్​ 16జెట్లపై సమాధానం ఇచ్చేందుకు అమెరికా నిరాకరించింది. మే 7 నుంచి మే 10 మధ్య భారత్​- పాకిస్థాన్ మధ్య దాదాపు 88 గంటల పాటు తీవ్రమైన యుద్ధం జరిగింది. 'ఆపరేషన్​ సిందూర్' పేరిట చేపట్టిన యుద్ధంలో పాకిస్థాన్ వైమానిక దళానికి చెందిన F-16 యుద్ధ విమానాలకు నష్టంపై నిర్దిష్ట ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి అమెరికా ప్రభుత్వం నిరాకరించింది. అమెరికా విదేశాంగ శాఖను ప్రశ్నించగా, పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన F-16 విమానాల గురించి చర్చించమని దాటవేసింది. దీని గురించి సమాచారం కోసం పాకిస్థాన్​ ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించాలని సూచించింది.

పాకిస్థాన్​ ఆపరేట్​ చేసే ఎఫ్​ -16 యుద్ధ విమానాలపై అమెరికాకు పూర్తి సమాచారం ఉంటుంది. అమెరికాకు చెందిన కాంట్రాక్టర్లు, టెక్నికల్​ సపోర్ట్ టీమ్స్​ వీటిని ఎప్పటికప్పుడూ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇందుకోసం అమెరికా- పాకిస్థాన్​ మధ్య ఒప్పందాలు సైతం జరిగాయి. వీటి ప్రకారం ఈ యుద్ధ విమాన నిర్వహణ, వినియోగం, సాంకేతిక సాయం అందిస్తాయి. టెక్నికల్ సపోర్ట్​ టీమ్స్​ వీటిని నిరంతరం తనిఖీ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ క్రమంలోనే ఎఫ్​ 16 జెట్లపై ప్రశ్నించగా, సమాచారం ఇచ్చేందుకు అమెరికా నిరాకరించింది.

ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఆరు పాకిస్థానీ విమానాలను కూల్చివేసినట్లు IAF కూడా చెప్పింది. ''మేము దాడి చేసిన వాటిలో పాకిస్థాన్​ ప్రధాన వైమానిక స్థావరాల్లో ఒకటైన షాబాజ్ జకోబాబాద్ ఎయిర్‌ఫీల్డ్ ఉంది. ఇక్కడ, ఒక F-16 హ్యాంగర్ ఉండగా అది సగం అయిపోయింది. లోపల కొన్ని విమానాలు దెబ్బతిన్నాయని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. మా వద్ద ఉన్న సమాచారం ప్రకారం కనీసం ఐదు ఫైటర్లు మరణించగా, ఒక పెద్ద విమానం దెబ్బతింది. ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటెలిజెన్స్ విమానం లేదా AEW&C (ఎయిర్‌బోర్న్ ఎర్లీ వార్నింగ్ అండ్ కంట్రోల్) విమానం కావచ్చు.'' ''భారత వైమానిక దళ అధిపతి అన్నారు.

భారత్‌తో ఘర్షణపూరిత వాతావరణం కొనసాగుతున్న వేళ అమెరికా దాయాది పాకిస్థాన్​కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇటీవలె ఆ దేశ ఆర్మీ చీఫ్ సైతం అమెరికా గడ్డపైనే భారత్​పై అణుదాడులకు పాల్పడతామని ప్రేలాపనలు చేశారు. అంతకుముందు సైతం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​తో విందులో పాల్గొన్నారు. తాజాగా ఉగ్రవాద సంస్థలను అణచివేయడంలో పాకిస్థాన్‌ విజయం సాధించిందంటూ ప్రశంసించింది. పాక్‌లో ఇటీవల ఉగ్ర దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి సంతాపం తెలిపింది. ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరుపై ఇస్లామాబాద్‌లో పాక్‌-అమెరికా ప్రతినిధులు చర్చలు జరిపిన అనంతరం ఇరు దేశాలు విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటన చేశాయి.

