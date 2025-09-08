రష్యాపై రెండో విడత సుంకాలకు సిద్ధం : డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు రష్యాపై రెండో దశ ఆంక్షలకు సిద్ధమని ట్రంప్ ప్రకటన- క్రెమ్లిన్ నుంచి ఆయిల్ కొంటున్న దేశాలపై మరిన్ని సుంకాలను విధిస్తామని ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ వెల్లడి
Published : September 8, 2025 at 7:01 AM IST
Trump On Russia Sanctions: రష్యాపై మరిన్ని ఆంక్షలు విధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. రష్యాపై రెండో దశ ఆంక్షలు విధించి, పుతిన్ను శిక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? అని విలేఖరి అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానం చెప్పారు. "అవును, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని బదులిచ్చారు. వైట్హౌస్ రోజ్ గార్డెన్లో అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యులతో జరిగిన విందులో ట్రంప్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు. అలాగే, ట్రంప్ సన్నిహితుడు అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ కూడా ఇదే తరహా కామెంట్స్ చేశారు. ఉక్రెయిన్పై రష్యా తన యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఆర్థికంగా ఒత్తిడి పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని స్కాట్ బెసెంట్ పిలుపునిచ్చారు.
"ఏడు నెలల్లో మేం ఏడు యుద్ధాలను ఆపగలిగాం. కానీ నేను సులభంగా ముగుస్తుందని భావించిన రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధమే అత్యంత కఠినమైంది. పుతిన్తో నాకు వ్యక్తిగత సంబంధాలు ఉండటం వల్ల ఇది సులభం అవుతుందని అనుకున్నాను. ఇది నేను ఎదుర్కొన్న అత్యంత కఠినమైన యుద్ధంగా మారింది "
-- ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
#WATCH | Washington, DC | On being asked if he is ready to move to the second phase of sanctions against Russia and punishing Putin, US President Donald Trump says, " yes, i am..."— ANI (@ANI) September 7, 2025
(source: us network pool via reuters) pic.twitter.com/Z4QHLXA07y
అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని 24 గంటల్లో ముగిస్తానని ట్రంప్ హామీ ఇచ్చారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ ఘర్షణ అనేది తన పాలనలో ఎదుర్కొన్న అతి క్లిష్టమైన సమస్యగా ఆయన వర్ణించారు. తన హయాంలో అనేక అంతర్జాతీయ యుద్ధాలను పరిష్కరించినట్లు చెప్పారు. పుతిన్తో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపడం అత్యంత కష్టంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. అలస్కాలో జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ఇరుపక్షాల మధ్య అధికారిక ఒప్పందం కుదరిందన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదికలో చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. రష్యా, భారతదేశాన్ని అమెరికా కోల్పోయినట్లు వ్యాఖ్యానించారు. కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఆయన మరోసారి మాట్లాడుతూ అమెరికా-భారత్ సంబంధం చాలా ప్రత్యేకమైనదని, తాను, ప్రధాని మోదీ ఎల్లప్పుడూ స్నేహితులమే అని, ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదన్నారు.
రష్యా నుంచి ఆయిన్ కొనే దేశాలపై మరిన్ని సుంకాలు
రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై మరిన్ని సుంకాలు విధించేందుకు సిద్ధమని యూఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెస్సెంట్ పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో ఈయూ కూడా అమెరికాతో కలసి ముందుకు రావాలని ఆయన కోరారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ అమెరికా వార్త సంస్థ నివేదించింది. మొదటి నుంచి భారత్పై తన అక్కసును వెళ్లగక్కుతున్న బెస్సెంట్, ఇండియాను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ కామెంట్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్నందుకు భారతదేశంపై అదనంగా 25% సుంకాలు విధించింది.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి భారత్ పరోక్షంగా నిధులు సమకూరుస్తుందని ఆరోపించింది. దీంతో భారతదేశంపై విధించిన మొత్తం సుంకాలు 50శాతానికి పెరిగాయి. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థను అస్థిరపరచడానికి, రష్యా చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై అదనపు ఆంక్షలు విధించడానికి యూరోపియన్ దేశాలతో కలిసి పనిచేయడానికి అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని బెస్సెంట్ అన్నారు. రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచడానికి తాముసిద్ధంగా ఉన్నామని, కానీ మా యూరోపియన్ భాగస్వాములు మమ్మల్ని అనుసరించాలన్నారు.
బెస్సెంట్ సహా ఇతర అమెరికా అధికారులు భారత్పై విమర్శలు చేస్తున్నారు. రష్యన్ చమురు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా భారత్ లాభం పొందుతోందని ఆరోపించారు. అయితే అమెరికా చేస్తున్న ఆరోపణలను భారత్ ఎప్పటికప్పుడు తిప్పికొడుతోంది. ఈ విషయంపై విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ మాట్లాడుతూ, యూరోపియన్ దేశాలు రష్యాతో భారతదేశం కంటే ఎక్కువ వాణిజ్యం చేస్తున్నాయన్నారు. భారతదేశం తన 1.4 బిలియన్ల ప్రజల ఇంధన భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని ఆయన వివరించారు.
త్వరలోనే జిన్పింగ్తో ట్రంప్ భేటీ- కిమ్తో కూడా సమావేశమయ్యే అవకాశం!
'ఆ యుద్ధం ఆపడం ఈజీ అనుకున్నా- కానీ నా వల్ల కావడం లేదు'- ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు