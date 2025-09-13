'చైనాపై 50-100% సుంకాలు విధించండి'- నాటో దేశాలకు ట్రంప్ లేఖ
నాటో దేశాలకు లేఖ రాసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్- రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఆగేంత వరకు చైనాపై 50-100 శాతం సుంకాలు విధించాలని సూచన
Published : September 13, 2025 at 7:48 PM IST
Trump 100Pc Tariffs On China : రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. రష్యా చమురు ఎగుమతులపై దెబ్బకొట్టి, మాస్కోపై ఆర్థికంగా ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ట్రంప్ యోచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు మాస్కో నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న చైనాపై సుంకాలను పెంచాలని నాటో కూటమి దేశాలకు ట్రంప్ లేఖ రాశారు. దానిని తన ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ చేశారు.
చైనాపై 50 నుంచి 100 శాతం వరకు టారిఫ్లు విధించాలని ట్రంప్ ఆ లేఖలో కోరారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం ముగిసే వరకు డ్రాగన్పై టారిఫ్లు కొనసాగించాలని సూచించారు. శాంతి ఒప్పందం కుదరగానే ఆ టారిఫ్లను ఉపసంహరించుకోవచ్చని చెప్పారు. రష్యాపై ఆంక్షలు విధించేందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని, అందుకు నాటో దేశాల మధ్య సమన్వయం అవసరం అని అన్నారు. రష్యన్, ఉక్రెయిన్ పౌరుల ప్రాణాలను కాపాడటానికే తాను ఉన్నానని రాసుకొచ్చారు. తాను చెప్పినట్లు నాటో చేస్తే యుద్ధం త్వరగా ముగుస్తుందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్, రష్యా యుద్ధం తనదికాదని బైడెన్, జెలెన్స్కీ తెచ్చిన యుద్ధమని ఆరోపించారు.
భారత్పై భారీ టారిఫ్లకు జీ7 దేశాల అంగీకారం!
అంతకు ముందు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనాలపై ఐరోపా సమాఖ్యతో పాటు, జీ7 దేశాలు టారిఫ్లు విధించాలని ట్రంప్ ప్రతిపాదన చేశారు. దీనికి జీ7 దేశాలు అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది.
శుక్రవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో భేటీ అయిన జీ7 దేశాల ఆర్థిక మంత్రులు భారత్పై సుంకాల విధింపు గురించి చర్చించారు. ఈ విషయాలను అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జామిసన్ గ్రీర్ వెల్లడించారు. ఇప్పటికే భారత దిగుమతులపై అమెరికా భారీ సుంకాలు విధించిన విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో నిర్ణయాత్మక చర్య తీసుకోవడానికి వారంతా ముందుకురావాలని కోరారు.
దీంతో భారత్, చైనాలపై సుంకాల విధింపునకు ఆయా దేశాలు కూడా సిద్ధమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాగా, రష్యాపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఇంతకుముందు ఐరోపా సమాఖ్య(ఈయూ) దేశాల ముందు కూడా ట్రంప్ ఇలాంటి ప్రతిపాదనలే చేశారు. అయితే, ఈ విషయంలో ఈయూ దేశాల్లో భిన్నాభిప్రాయలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీంతో అది సాధ్యపడలేదు. ఇవే ప్రతిపాదనలను ఆయన మళ్లీ జీ7 దేశాల ముందుపెట్టడం గమనార్హం.
మరోవైపు, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్పై 50 శాతం సుంకం విధించడం అంత తేలికైన విషయం కాదని డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం స్పష్టం చేశారు. రష్యాపై చర్య తీసుకునేందుకు భారత్తో విభేదానికి తాము సిద్ధమయ్యామని అన్నారు. భారత్, రష్యాకు అతిపెద్ద చమురు వినియోగదారు అని పేర్కొన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత, భారత్-పాక్ ఘర్షణ సహా ఏడు పెద్ద యుద్ధాలను నివారించానని ట్రంప్ మరోసారి తనకు తానే కితాబు ఇచ్చుకున్నారు.
భారత్పై అక్కసు
ట్రంప్ టారిఫ్ వార్ ప్రారంభించిన తరువాత భారత్, చైనాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. కానీ చైనాను ఏమీ చేయలేక భారత్పై అక్కసు వెళ్లగక్కారు. ఏకంగా భారత ఎగుమతులపై 50 శాతం టారిఫ్లు విధించారు. తరువాత వాణిజ్య చర్చలు ఆపేయడమే కాకుండా, మరిన్ని టారిఫ్లు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. దీనికి ప్రధాని మోదీ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. భారత రైతులకు కీడు చేసే దేనినీ అంగీకరించేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. తరువాత చైనాలో షాంఘై సహకార సంస్థ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో చైనా, రష్యా అధ్యక్షులతో మోదీ చర్చలు జరిపారు. దీనితో ట్రంప్ స్వరం మార్చారు. భారత్ తమకు మంచి వ్యాపార భాగస్వామి అని పేర్కొన్నారు. మోదీ కూడా అందుకు సానుకూలంగా స్పందించారు. ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలు మెరుగుపడుతున్నాయని అనుకున్న వేళ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి భారత్కు వ్యతిరేకమైన చర్యలకు పాల్పడుతుండడం గమనార్హం.
