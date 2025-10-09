7యుద్ధాలు ఆపా- ఎనిమిదోది గాజా, ఇజ్రాయెల్ వార్- ఒక్కటి మాత్రమే పెండింగ్: ట్రంప్
Published : October 9, 2025 at 11:35 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 11:54 PM IST
Trump On Wars : చరిత్రాత్మక గాజా శాంతి ప్రణాళిక విజయవంతం కావడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మధ్యప్రాచ్యంలో అది ఒక ముఖ్యమైన పురోగతి అని, ఎప్పటికీ జరగదని ప్రజలు చెప్పిన విషయమని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఏడు యుద్ధాలను ఆపానని, ఇప్పుడు హమాస్- ఇజ్రాయెల్ది ఎనిమిదోదని తెలిపారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఆపడం మిగిలి ఉందని చెప్పారు.
గాజాలో అద్భుతాలు!
"అక్టోబర్ 7 భయంకరమైనది, కానీ హమాస్ దాదాపు 70,000 మందిని కోల్పోయింది, కానీ ఇదంతా ఆపవలసి వచ్చింది. గాజాను తిరిగి నిర్మించాలి. ప్రపంచంలోని ఆ ప్రాంతంలో కొన్ని దేశాల ద్వారా మీకు అపారమైన సంపద ఉంది, దానిలో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే, వారు చేసేది గాజాకు అద్భుతాలు లాంటివే. కొన్ని అద్భుతమైన దేశాలు ముందుకు రావడం, చాలా డబ్బును సమకూర్చుకోవడం. వస్తువులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మీరు చూస్తారు" అని ట్రంప్ తెలిపారు.
"మేం ఏడు యుద్ధాలను లేదా ప్రధాన సంఘర్షణలను పరిష్కరించాము. ఇప్పుడు ఎనిమిదోది. నేను ఇంకా అనుకున్నది రష్యా-ఉక్రెయిన్ కావచ్చు. అది కూడా జరగబోతోందని నేను భావిస్తున్నాను. కానీ ఈలోగా, వారు వారానికి 7,000 మందిని కోల్పోతున్నారు. అది చాలా చెడ్డదిగా అనిపిస్తుంది. ఆ యుద్ధం ఎప్పుడూ జరగకూడదు. నేను అధ్యక్షుడిని అయితే ఇది ఎప్పుడూ ప్రారంభమవ్వదు" అని ట్రంప్ చెప్పారు
"నిన్న రాత్రి పశ్చిమాసియాలో ఒక ముఖ్యమైన పురోగతి, ఎప్పటికీ జరగదని ప్రజలు చెప్పిన విషయం. మేం గాజాలో యుద్ధాన్ని ముగించాము. అది శాశ్వత శాంతి అవుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. బందీలందరినీ విడుదల చేశారు. సోమవారం లేదా మంగళవారం వారిని విడుదల చేయాలి. వారిని పొందడం ఒక సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. నేను మళ్లీ ఒక ప్రయాణం చేయబోతున్నాను. మేము అక్కడికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. కచ్చితమైన సమయంపై పని చేస్తున్నా" అని పేర్కొన్నారు.
నెల క్రితం డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన 20 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళికపై ఈజిప్టులో ఒప్పందం జరిగింది. అయితే, శాంతి ఒప్పందం నేపథ్యంలో జెరూసలేంలో అక్టోబర్ 12న ట్రంప్ పర్యటించే అవకాశముంది. ఇదే సందర్భంలో ఈజిప్టు, గాజాలోనూ ఆయన పర్యటించే అవకాశాలూ ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే తాను ఈజిప్ట్ వెళ్తానని ట్రంప్ ప్రకటించారు.
మరోవైపు, డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఫోన్లో సంభాషించినట్లు భారత ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. చరిత్రాత్మక గాజా శాంతి ప్రణాళిక (Gaza peace plan) విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసినందుకు ట్రంప్నకు అభినందనలు తెలిపినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వాణిజ్య చర్చల్లో సాధించిన పురోగతిపైనా సమీక్షించామన్నారు. రానున్న రోజుల్లో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించేందుకు పరస్పరం అంగీకరించినట్లు ‘ఎక్స్’ వేదికగా మోదీ వెల్లడించారు.
అంతకుముందు గాజాలో యుద్ధం ముగించేందుకు ఇజ్రాయెల్, హమాస్ అంగీకరించాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనను ప్రధాని మోదీ స్వాగతించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు బలమైన నాయకత్వానికి ఇది అద్దం పడుతోందన్నారు. బందీలను విడుదల చేయడం, గాజా ప్రజలకు మెరుగైన మానవతా సాయం అందేలా చూడటం వల్ల శాశ్వత శాంతికి బాటలు పడతాయని ప్రధాని మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.