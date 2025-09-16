ETV Bharat / international

మాట మార్చిన ట్రంప్​- నెతన్యాహు​ తనకేం చెప్పలేదని స్టేట్​మెంట్​

దాడుల గురించి టెల్‌అవీవ్‌ తమకు ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చిందని పేర్కొన్న వైట్​హాస్​- ఖతార్‌కు తెలిపామన్న ట్రంప్‌- తాజాగా తనకు ముందుగా చెప్పలేదని వ్యాఖ్య

US President Donald Trump
US President Donald Trump (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2025 at 8:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Israel Qatar War : హమాస్‌ నేతలే లక్ష్యంగా ఖతార్‌ రాజధాని దోహాపై ఇటీవల ఇజ్రాయెల్‌ దాడులతో విరుచుకుపడింది. ఈ దాడుల గురించి అమెరికాతో ముందుగానే చర్చించుకున్నామని నాడు టెల్‌ అవీవ్‌ పేర్కొనగా, యూఎస్‌ కూడా దాన్ని అంగీకరించింది. అయితే తాజాగా ఆ విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మాట మార్చేశారు. ఖతార్‌పై దాడుల గురించి ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు తనకు ముందుగా చెప్పలేదని వ్యాఖ్యానించారు. సోమవారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) ఓవల్‌ కార్యాలయంలో ట్రంప్‌ విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.

ఈ సందర్భంగా నెతన్యాహు దాడుల గురించి ముందుగానే చెప్పారా అని విలేకరి ప్రశ్నించగా, వారు తమకు ఏమీ చెప్పలేదని ట్రంప్‌ బదులిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఖతార్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ మరోసారి దాడికి పాల్పడిందని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. దాడులకు సంబంధించి టెల్‌అవీవ్‌ తమకు ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చిందని, దాన్ని ఖతార్‌కు కూడా తెలిపామని నాడు ట్రంప్‌, వైట్‌హౌస్‌ అధికారులు పేర్కొనడం గమనార్హం.

టెల్‌అవీవ్‌ క్షిపణులు గాల్లో ఉండగా సమాచారం వచ్చింది: యూఎస్​
అయితే, రాయిటర్స్‌ ప్రకారం ఇజ్రాయెల్‌ దాడులకు కొంతసేపటి ముందు మాత్రమే ట్రంప్‌నకు తెలిపినట్లు ఆక్సియోస్‌ తన నివేదికలో వెల్లడించిందని తెలుస్తోంది. టెల్‌అవీవ్‌ క్షిపణులు గాల్లో ఉండగా దాని గురించి తమకు సమాచారం వచ్చిందని, ప్రతిస్పందించడానికి కూడా సమయం లేదని యూఎస్‌ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ నివేదిక నేపథ్యంలో నెతన్యాహు కార్యాలయం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

అందులో దాడులపై శ్వేతసౌధం వివరణ సరైనదేనని, హమాస్‌ నాయకులే లక్ష్యంగా దోహాలో జరిగిన దాడులు పూర్తిగా ఇజ్రాయెల్‌ సొంత ఆపరేషన్‌నని ఉంది. దీన్ని తామే ప్రారంభించామని, అమలు కూడా చేశామని పూర్తి బాధ్యత తమదేనని రాసుకొచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా దాడులు మొదలైన తర్వాతే తమకు యూఎస్‌ నుంచి సమాచారం వచ్చిందని ఖతార్‌ ఇప్పటికే పేర్కొంది.

కాల్పుల విరమణకు సంబంధించి యూఎస్ ప్రతిపాదన మేరకు ఇటీవల దోహాలో ఖతార్‌ అధికారులు, హమాస్‌ నేతలు భేటీ అయ్యారు. వీరి మధ్య చర్చలు జరుగుతుండగానే ఇజ్రాయెల్‌ వైమానిక దాడులకు పాల్పడింది. ఈ దాడుల్లో ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోలేదు. కాగా ఈ దాడులను ఖతార్‌ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ దాడులకు సంబంధించి నెతన్యాహును ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. ఖతార్‌ తమకు చాలా ముఖ్యమైన మిత్ర దేశమని, దానిపై ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇజ్రాయెల్‌ ఆచితూచి వ్యవహరించాలని పేర్కొన్నారు.

హమాస్​ ఉగ్రవాదులో లక్ష్యంగా సెప్టెంబర్​ 9న ఇజ్రాయెల్​ దాడులు నిర్వహించింది. హమాస్​ నాయకత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని ఖతార్​పై దాడులకు పాల్పడింది. దీంతో ఆ దేశ రాజధాని దోహాలో పెద్ద ఎత్తున పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయి. కాగా ఈ దాడికి సంబంధించి పూర్తి బాధ్యత తామే తీసుకుంటున్నట్లు ఇజ్రాయెల్​ ప్రధాని బెంజిమిన్​ నెతన్యాహు ప్రకటించారు. మరోవైపు ఈ దాడిని ఖండిస్తూ, దీన్ని ఒక పిరికిపంద చర్యగా అభివర్ణిస్తూ ఖతార్​ పేర్కొంది.

ఖతార్‌లో ఇజ్రాయెల్‌ దాడి- హమాస్‌ నేతలే టార్గెట్

'పుష్ప' స్టైల్​లో ట్రంప్ రిప్లై- ఇజ్రాయెల్ దాడిపై ఖతార్‌తో డబుల్ గేమ్? రూ.3,500 కోట్లు విలువైన ద్రోహమంటున్ననెటిజన్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL QATAR WARISRAEL ATTACK QATARISRAEL ATTACK DOHA QATARISRAEL MISSILE ATTACK QATARTRUMP ON ISRAEL QATAR WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.