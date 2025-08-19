ETV Bharat / international

భారత్​, పాక్ యుద్ధాన్ని నేనే ఆపా- రష్యా, ఉక్రెయిన్ వార్ ఆపడం కఠినమే: ట్రంప్ - TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR

ఆరు యుద్ధాలను ఆపా- ట్రంప్ మళ్లీ పాత పాటే

Trump On India Pakistan War
Trump On India Pakistan War (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 7:29 AM IST

Trump On India Pakistan War : పాడిందే పాట అన్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత్ పాకిస్థాన్ మధ్య ఇటీవల జరిగిన యుద్ధంపై మరోసారి వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరు దేశాలు అణుయుద్ధం వరకూ వెళ్లాయని, తానే కల్పించుకుని దాన్ని ఆపానని చెప్పారు. పాక్​తో కాల్పుల విరమణ విషయంలో విదేశీ జోక్యం లేదని భారత్ పదే పదే స్పష్టం చేస్తున్నా, ట్రంప్ తన ధోరణి మార్చుకోవడంలేదు. ఇప్పుడు మళ్లీ పాత పాటే పాడారు.

ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్​స్కీతో ఓవల్ ఆఫీస్​లో సమావేశమయ్యాక మీడియాతో మాట్లాడారు ట్రంప్. ఆ సమయంలో భారత్​- పాక్ యుద్ధం సహా ఆరు యుద్ధాలను ముగించానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించడం సులభమని తాను భావించానని తెలిపారు. కానీ అది కాదని, చాలా కఠినమైనదని చెప్పారు.

అంతకముందు తన ట్రూత్ పోస్ట్‌లో కూడా భారత్​- పాక్ యుద్ధం గురించి పరోక్షంగా ప్రస్తావించారు. "నేను 6 నెలల్లో 6 యుద్ధాలను పరిష్కరించాను. వాటిలో ఒకటి సాధ్యమయ్యే అణు విపత్తు" అని ట్రంప్ పోస్ట్ చేశారు. మే 10న వాషింగ్టన్ మధ్యవర్తిత్వంలో భారత్​, పాక్​ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయని సోషల్ మీడియాలో తొలిసారి ప్రకటించారు ట్రంప్.

అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను పరిష్కరించడానికి తాను సహాయం చేశానని 40 సార్లు చెప్పొకొచ్చారు. పహల్గాం ఉగ్ర దాడి తర్వాత భారత్, పాక్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్ర స్థాయికి చేరాయని ఇటీవల వ్యాఖ్యానించారు. ఓ దశలో ఇరు దేశాలు అణ్వాయుధ దాడులకు సిద్ధమయ్యాయని చెప్పారు. దాంతో తాను కల్పించుకోవాల్సి వచ్చిందని గొప్పు చెప్పారు.

యుద్ధం వెంటనే ఆపకపోతే ఇరు దేశాలతో అమెరికా ఎలాంటి వ్యాపార సంబంధాలు కుదుర్చుకోబోదని హెచ్చరించానని చెప్పారు. ఈ బెదిరింపులతో రెండు దేశాలు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయని తెలిపారు. దీంతో పాటు అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పలు సంక్షోభాలను తానే నివారించానని ట్రంప్ ప్రకటించుకుంటున్నారు. అయితే రెండు దేశాల సైన్యాల డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (DGMOలు) మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చల తర్వాత పాకిస్థాన్​తో కాల్పుల విరమణకు ఒప్పందం కుదిరిందని భారత్ చెబుతోంది.

ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ద్వారా పాక్‌లోని ఉగ్ర స్థావరాలను ధ్వంసం చేసిన భారత్‌, తమ నిర్ణయంలో ఎటువంటి విదేశీ జోక్యం లేదని స్పష్టంచేసింది. ఈ అంశంపై లోక్‌సభలో ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ, పాకిస్థాన్‌పై దాడులను ఆపాలని తమకు ఏ దేశం చెప్పలేదని స్పష్టం చేశారు. నిర్దేశిత లక్ష్యాలను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే ఆపరేషన్‌కు విరామం ఇచ్చామని తెలిపారు.

