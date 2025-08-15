Trump Putin Meeting : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరికొన్ని గంటల్లో అలాస్కా వేదికగా భేటీకానున్నారు. ఇందుకోసం ఎయిర్ఫోర్స్ వన్ విమానంలో బయల్దేరే ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం ఆపే వరకు రష్యాతో వ్యాపారాలు చేయబోమని తేల్చి చెప్పారు.
ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షుడు పుతిన్ కొంతమంది రష్యా వ్యాపారులను వెంటతీసుకొస్తున్నట్లు తెలిసింది. వాళ్లు అమెరికాతో వ్యాపారం చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఇది చాలా మంచి విషయం. కానీ, ఉక్రెయిన్తో యుద్ధానికి ముగింపు పలికిన తర్వాతే వ్యాపారాల గురించి చర్చలు ఉంటాయి. చర్చలు సాఫీగా సాగనిస్తే తప్పకుండా పురోగతి ఉంటుంది. లేదంటే చర్చలు త్వరగా ముగుస్తాయి. మేమిద్దరం చాలాకాలంగా రాజకీయాల్లో ఉన్నాం. ప్రస్తుతం దేశాధ్యక్షులుగా కొనసాగుతున్నాం. ఈ చర్చల ద్వారా కచ్చితంగా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను. ఉక్రెయిన్ మొత్తాన్ని ఆక్రమించాలని రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భావిస్తున్నారు. నేను అమెరికా అధ్యక్షుడిని కాకపోతే ఇప్పటికే ఈ పనిని పూర్తి చేసేవారు. మొత్తం ఉక్రెయిన్ను స్వాధీనం చేసుకనేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఆ పని చేయలేరు.
--డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
"ఇరు పక్షాలు శాంతి చేకూర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తాయని భావిస్తున్నాను. ఇప్పుడు జరగబోయే సమావేశం చాలా కీలకమైనదని. ముఖ్యంగా రష్యాకు ఇది చాలా ప్రధానం. ఈ సమావేశం ద్వారా చాలా మంది ప్రాణాలను రక్షించబోతున్నాం. ముఖ్యంగా నేను మాత్రం ప్రతి వారం చనిపోయే వేలాది మంది సైనికుల జీవితాలను కాపాడేందుకు చేస్తున్నాను." అని ట్రంప్ అన్నారు.
VIDEO | Onboard: US President Donald Trump gaggles with the Press on Air Force One. He says, " there's a good respect level on both sides, and i think something's gonna come of it. i noticed he's bringing a lot of business people from russia, and that's good. i like that because… pic.twitter.com/cRNS7OFOLv— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
మరోవైపు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ప్రస్తుతం మగడాన్లో స్థానిక ప్రభుత్వ అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మాస్కో నుంచి మగడాన్కి 8 గంటలు విమానంలో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి అలాస్కాకు మరో నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది. అయితే, టైమ్ జోన్ కారణంగా పుతిన్ రెండుసార్లు శుక్రవారంలోనే ఉండనున్నారు. ప్రస్తుతం మగడాన్లో శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటలు అవుతుండగా, అలాస్కాలో శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటలు అవుతోంది.
మరోవైపు ట్రంప్-పుతిన్ భేటీపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ మరోసారి స్పందించారు. ‘‘ఇది యుద్ధాన్ని ముగించాల్సిన సమయమని, దీనికి అవసరమైన చర్యలను రష్యా చేపడుతుందని భావిస్తున్నామన్నారు. అమెరికా శుభవార్త చెబుతుందని ఆశిస్తున్నామని జెలెన్స్కీ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారు.