ETV Bharat / international

'ఆ దృశ్యాలు చూస్తే గుండె తరుక్కుపోతోంది- సామాన్యులకు హాని జరగకూడదు' ఇజ్రాయెల్​పై అమెరికా ఫైర్! - Israel Hamas War

Published : May 29, 2024, 10:03 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Us On Rafah Attack ( Associated Press )