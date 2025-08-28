India US Trade Deal : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలు అమల్లోకి వచ్చిన వేళ, భారత్ వ్యాపార రంగాల్లో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. అదే సమయంలో అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇంకా న్యూదిల్లీతో వాణిజ్య ఒప్పందం పూర్తి కాలేదని తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు క్లిష్టమైనవని చెప్పారు. కానీ చివరకు కలిసి పనిచేస్తాయనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ట్రంప్, ప్రధాని మోదీ మధ్య ఉన్నత స్థాయి సంబంధాలు!
ప్రపంచంలోనే భారత్ అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యదేశమని స్కాట్ బెసెంట్ అన్నారు. అదే సమయంలో అమెరికా కూడా అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. అందుకే చివరకు ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ట్రంప్, ప్రధాని మోదీ మధ్య ఉన్నత స్థాయి సంబంధాలు ఉన్నాయని ఉద్ఘాటించారు. అయితే కేవలం ఇది రష్యా చమురుకు సంబంధించినది కాదని వ్యాఖ్యానించారు.
అంచనా వేసినా అవ్వలేదు!
తమ అధ్యక్షుడు విధించిన సుంకాలపై చర్చలు జరిపేందుకు భారత్ ముందస్తుగానే వచ్చిందని అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. కానీ డీల్ ఇంకా పూర్తి కాలేదని చెప్పారు. మే లేదా జూన్ నాటికి ఇది పూర్తవుతుందని భావించామని పేర్కొన్నారు. మునుపటి మాదిరిగానే సాగుతాయని అనుకున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుతో వాళ్లు లాభాలు పొందుతున్న అంశం కూడా ఉండగా, దీనిపై భారత్ ఓ వైఖరి తీసుకుందని చెప్పారు.
భారీగా వాణిజ్య లోటు
అదే సమయంలో భారత్, అమెరికా మధ్య వాణిజ్య లోటు భారీగా ఉన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. భారత కరెన్సీలో వాణిజ్యంపై మాట్లాడిన ఆయన డాలరుతో పోలిస్తే రూపాయి విలువ కనిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుందని తెలిపారు. మరోవైపు, టారిఫ్ల సమస్య పరిష్కారానికి ఇరుదేశాల మధ్య సంప్రదింపులకు మార్గాలు తెరిచే ఉన్నాయని భారత్ తెలిపింది.
తీవ్రస్థాయిలో ఉండకపోవచ్చు!
ఈ మేరకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. భారత ఎగుమతుల్లో వైవిధ్యతను లెక్కలోకి తీసుకుంటే సుంకాల ప్రభావం ఊహిస్తున్నంత తీవ్రస్థాయిలో ఉండకపోవచ్చని చెప్పాయి. ఎగుమతిదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వెల్లడించారు. ఇరుదేశాల మధ్య దీర్ఘకాలిక సంబంధాల్లో ఇదొక తాత్కాలిక దశ మాత్రమేనని పేర్కొన్నాయి.
48 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యంపై ప్రభావం!
కాగా, అమెరికా గతంలో భారత్పై 25 శాతం సుంకాలు విధించింది. అవి ఆగస్టు 7 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ 25 శాతం అదనపు టారిఫ్లను ప్రకటించారు. దీంతో మొత్తం సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవారం ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి ఇవి అమల్లోకి వచ్చాయి. మన దేశం నుంచి ఎగుమతయ్యే 48 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యంపై ఇది ప్రభావం చూపనుంది. భారతీయ వస్త్ర పరిశ్రమ, ఆక్వా రంగం, తోలు ఉత్పత్తులపై వెంటనే ప్రభావం పడనుంది. భారత్ నుంచి ఎగుమతయ్యే అతికొద్ది వస్తువులకే ఈ అధిక సుంకాల నుంచి మినహాయింపు ఉంది.