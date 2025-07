ETV Bharat / international

'వన్ బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్​'కు అమెరికా కాంగ్రెస్‌ ఆమోదం- దేశ ప్రజలకు ట్రంప్ అభినందనలు! - US ONE BIG BEAUTIFUL BILL

US One Big Beautiful Bill ( AFI )

Published : July 4, 2025 at 7:13 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

US One Big Beautiful Bill : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన 'వన్ బిగ్, బ్యూటిఫుల్ బిల్' (One Big, Beautiful Bill) అమెరికా కాంగ్రెస్‌లో అధికారికంగా ఆమోదం పొందింది. ఈ బిల్లు ఆమోదం అనేది ట్రంప్ సాధించిన పెద్ద విజయంగా ఆయన మద్దతుదారులు చెబుతున్నారు. పన్ను తగ్గింపులు, రక్షణ, సరిహద్దు భద్రతపై భారీ నిధులు కేటాయించే ఈ బిల్లు అమెరికా రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.

ఈ బిల్లులో మెడికెయిడ్ ఖర్చుల్లో కోతలు, వలస నియంత్రణ, గ్రీన్ ఎనర్జీ పథకాల్లో మార్పులు వంటి అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ బిల్లు ఆమోదానికి ట్రంప్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. రిపబ్లికన్ సభ్యులతో ఆయనే మాట్లాడారు. హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్‌లో 218–214 ఓట్ల తేడాతో బిల్లు ఆమోదం పొందింది. ఇద్దరు రిపబ్లికన్ ప్రతినిధులు థామస్ మాసీ, బ్రియాన్ ఫిట్జ్‌పాట్రిక్ ఈ బిల్లును అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి.

పార్టీ ఏకతాటిపై ఉంది: ట్రంప్ కామెంట్స్

'వన్ బిగ్, బ్యూటిఫుల్ బిల్’ బిల్లు ఆమోదం పొందడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా సోషల్ టూత్ వేదికగా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ‘హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్‌లో రిపబ్లికన్లు బిల్లును ఆమోదించారు. తద్వారా మన పార్టీ ఏకతాటిపై ఉంది. ఈ బిల్లు ఆమోదంతో దేశం వేడిగా ఉంది' అంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. జులై 5న సాయంత్రం 4 గంటలకు (అమెరికా ఈస్ట్ టైమ్) వైట్ హౌస్‌లో ఈ బిల్లుపై సంతక వేడుక జరుగుతుందని ప్రకటించారు. అన్ని పార్టీలకు చెందిన అమెరికా శాసనసభ్యులను, సెనేటర్లను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించారు. అదే రోజు అమెరికా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం కావడం గమనార్హం. ‘దేశ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవన్ని, అలాగే కొత్త సువర్ణ యుగం ప్రారంభాన్ని కలిసి జరుపుకుందాం. అమెరికా ప్రజలు ఎప్పటికన్నా సంపన్నులుగా, సురక్షితులుగా, గర్వంగా ఉండేలా ఈ శాసన బిల్లుతో మార్పు తీసుకొస్తాం’ అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించిన ట్రంప్

ఈ బిల్లు ఆమోదంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన వారిని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. "ఈ విజయంలో భాగస్వాములైన స్పీకర్ మైక్ జాన్సన్, సెనేట్ మేజారిటీ లీడర్ జాన్ థూన్, రిపబ్లికన్ సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు. సంవత్సరం క్రితం అసాధ్యంగా అనిపించిన పనులను మనం సాధించగలుగుతున్నాం. కలిసి పనిచేస్తూ మళ్లీ గెలుస్తాం. అభినందనలు అమెరికా!" అని ట్రంప్ సోషల్ ట్రూత్ లో రాసుకొచ్చారు. భారత కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం రాత్రి ట్రంప్ ఈ బిల్లుపై సంతకం చేయనున్నట్లు వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ క్యారోలిన్ లెవిట్ ప్రకటించారు. అలాగే, బిల్లుపై ఉపాధ్యక్షుడు వాన్స్ కూడా స్పందించారు. ‘ ఈ బిల్లు జులై 4 నాటికి పూర్తవుతుందా అన్న అనుమానం కొన్ని సమయాల్లో నాకూ కలిగింది. కానీ ఇప్పుడు పెద్ద పన్ను తగ్గింపులు, సరిహద్దు రక్షణకు అవసరమైన వనరులు అందిస్తాం. ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నిలబెట్టాం’ అని ఎక్స్ వేదికగా వాన్స్ పేర్కొన్నారు.

సెనెట్‌లో వాన్స్ ఓటే కీలకం

'వన్ బిగ్, బ్యూటిఫుల్ బిల్' తొలుత సెనెట్‌లో జూలై 2న 51–50 ఓట్ల తేడాతో ఆమోదం పొందింది. అమెరికాలో బిల్లులు మొదట సెనెట్​లో ఆమోదం పొందిన తర్వాత కాంగ్రెస్​కు వస్తాయి. ఈ క్రమంలో 'వన్ బిగ్, బ్యూటిఫుల్ బిల్'ను సెనెట్​లో ప్రవేశపెట్టగా 50-50ఓట్లతో టై వచ్చింది. దీంతో ఉపాధ్యక్షుడి హోదాలో ఉన్న వాన్స్ తన నిర్ణయాత్మక ఓటు వేసి బిల్లును గట్టెక్కించారు.

బిల్లుపై డెమొక్రాట్ల విమర్శలు

'వన్ బిగ్, బ్యూటిఫుల్ బిల్'ను డెమొక్రాట్లు పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు. దీంతో బిల్లుకు ప్రతికూలంగా ఓటేశారు. ఈ బిల్లు పేద ప్రజలపై దాడిగా, ధనికులకు లాభదాయకంగా వారు అభివర్ణించారు. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ ఈ బిల్లు ఉద్దేశాన్ని జులై 4న ఐవాలో జరగనున్న కార్యక్రమంలో ప్రజలకు వివరించనున్నారు. ఈ బిల్లు వచ్చే అమెరికా ఎన్నికల్లో ప్రచారానికి ఒక కీలక అంశంగా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది.