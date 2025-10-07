ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా 21.7 బిలియన్ డాలర్ల సైనిక సాయం!
Published : October 7, 2025 at 4:19 PM IST
US Given Funding To Israel : రెండేళ్ల క్రితం గాజాపై సైనిక చర్యను మెుదలుపెట్టిన ఇజ్రాయెల్కు అగ్రరాజ్యం ఇప్పటి వరకు సైనిక సాయం కింద 21.7 బిలియన్ డాలర్లు అందజేసినట్లు ఓ నివేదిక పేర్కొంది. అమెరికా సాయం లేకుండా హమాస్పై ఇజ్రాయెల్ రెండేళ్ల పాటు దాడులు చేసే పరిస్థితిలో ఉండేది కాదని అభిప్రాయపడింది. అటు ఈజిప్టులో ఇజ్రాయెల్- హమాస్ మధ్య పరోక్ష చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి. హమాస్తో యుద్ధం ముగించడానికి దగ్గరగా ఉన్నామని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు తెలిపారు.
అమెరికా నుంచి ఇజ్రాయెల్కు భారీ సైనిక సాయం
గాజాపై ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్య చేపట్టి నేటితో రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. తొలుత ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ మెరుపుదాడి చేసి వెయ్యి మందికిపైగా బలితీసుకుంది. ప్రతిగా నెతన్యాహు సర్కార్ హమాస్ అంతమెుందించడమే లక్ష్యంగా దాడులు మెుదలుపెట్టింది. ఈ క్రమంలో అమెరికా నుంచి ఇజ్రాయెల్కు భారీ సైనిక సాయం అందింది. మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్, ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హయాంలో దాదాపు 21.7 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన సైనిక సాయం ఇజ్రాయెల్కు అందిందట. మరింత సాయం అందించిందనుందట.
అగ్రరాజ్యం మద్దతు లేకుండా ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం చేసేది కాదు!
బైడెన్ హయాంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు 17.9 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన సైనిక సాయాన్ని అందించినట్లు సదరు నివేదిక పేర్కొంది. ట్రంప్ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టాక 3.8 బిలియన్ డాలర్లు అందించినట్లు వెల్లడించింది. అగ్రరాజ్యం మద్దతు లేకుండా ఇజ్రాయెల్ రెండేళ్ల పాటు హమాస్పై దాడులు చేసి ఉండేది కాదని ఆ నివేదిక అభిప్రాయపడింది. మధ్య ఆసియాలో భద్రత, సైనిక ఆపరేషన్ల కోసం రెండేళ్లలో అమెరికా 10 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా వ్యయం చేసిందని మరో నివేదిక పేర్కొంది. యెమెన్లోని హూతీ రెబల్స్, ఇరాన్లోని అణుస్థావరాలపై దాడుల కోసం ఆ నిధులను వెచ్చిందని తెలిపింది.
హమాస్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య పరోక్ష చర్చలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళిక తొలి దశ అమలుపై హమాస్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య పరోక్ష చర్చలు ఈజిప్టులో ప్రారంభమయ్యాయి. హమాస్ బృందానికి ఖలీల్ అల్ హయ్యా నేతృత్వం వహిస్తుండగా, ఇజ్రాయెల్ బృందానికి నెతన్యాహు సన్నిహితుడు రాన్ డెర్మర్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బందీల విడుదల, మెుదటి దశ కాల్పుల విరమణ సహా తొలి దశలోని అనేక అంశాలపై ఇజ్రాయెల్-హమాస్ ఒక అంగీకారానికి వచ్చాయని ఈజిప్టునకు చెందిన ఓ అధికారి తెలిపారు. అమెరికా, ఈజిప్టు, ఖతార్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఈ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. గాజాతో యుద్ధం ముగించడానికి దగ్గరగా ఉన్నామని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు అన్నారు. అయినా హమాస్ ఇంకా నాశనం కాలేదని వ్యాఖ్యానించారు. గాజాలో ప్రారంభమైన యుద్ధం అక్కడే ముగుస్తోందన్నారు. 2023 అక్టోబరు 7న హమాస్ చేసిన దాడులతో ఇజ్రాయెల్ పనైపోయిందని అందరూ భావించారని తెలిపారు. కానీ ఊహించని విధంగా ఇంకా బలపడిందని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు.
