Putin Agreed To Ukraine Security Protections : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో భాగంగా ఉక్రెయిన్కు భద్రత రక్షణ (సెక్యూరిటీ ప్రొటక్షన్) కల్పించేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ అంగీకరించారని యూఎస్ ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్ తెలిపారు.
'రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య మూడున్నర ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ట్రంప్- పుతిన్తో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్లు ఉక్రెయిన్కు నాటో (NATO) సమిష్టి రక్షణను పోలి ఉండే సెక్యూరిటీ ప్రొటక్షన్ను అందించేందుకు పుతిన్ అంగీకరించారు' అని స్టీవ్ విట్కాఫ్ వెల్లడించారు.
"మేము కొన్ని రాయితీలను గెలుచుకున్నాం. అవి ఏమిటంటే? ఉక్రెయిన్కు అమెరికా ఆర్టికల్-5 లాంటి రక్షణ అందిస్తుంది. ఇది ఉక్రెయిన్కు నాటో రక్షణ కల్పించడం లాంటిది. కనుక ఇది ఉక్రెయిన్ నాటోలో ఉండడానికి నిజమైన కారణాల్లో ఒకటిగా ఉంటుంది. పుతిన్ దీనికి అంగీకరించినట్లు నేను వినడం ఇదే మొదటిసారి."
- విట్కాఫ్, యూఎస్ ప్రత్యేక రాయబారి
స్వాగతిస్తున్నాం!
మరోవైపు యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్డెర్ లేయన్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో బ్రెస్సెల్లో సమావేశం అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె, "ఉక్రెయిన్కు ఆర్టికల్ 5 లాంటి రక్షణ కల్పించడానికి ట్రంప్ సముఖత వ్యక్తం చేయడాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాం. యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఇందుకు తన వంతుగా కృషి చేస్తుంది" అని అన్నారు.
అదనపు భూభాగాలు ఆక్రమించమని రష్యా చెప్పింది!
శుక్రవారం అలస్కాలో జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ట్రంప్, పుతిన్ చర్చించిన విషయాల గురించి విట్కాఫ్ తాజాగా వెల్లడించారు.
'ఈ సమావేశం ఒక గేమ్ ఛేంజర్. ఉక్రెయిన్కు బలమైన భద్రత, రక్షణ కల్పించేందుకు ఇరువురూ అంగీకరించారు. అంతేకాదు ఇకపై ఉక్రెయిన్లో అదనపు భూభాగాలను ఆక్రమించమని రష్యా చెప్పింది' అని విట్కాఫ్ తెలిపారు.
నో క్లారిటీ!
ఉక్రెయిన్ భద్రతకు అమెరికా హామీ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉందనే సంకేతాలు ఇవ్వడంతో, జెలెన్స్కీ ముందుగానే కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. కానీ ఇక్కడే అంతా అస్పష్టంగా ఉంది.
'ఉక్రెయిన్కు భద్రత హామీని అందించడానికి అమెరికా, యూరప్తో కలిసి పనిచేయడానికి అంగీకరించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో అమెరికా పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? యూరప్ పాత్ర ఏమిటి? ఈయూ ఏం చేయగలదు అనే వివరాలు అస్పష్టంగా ఉన్నాయి. అయితే ఉక్రెయిన్కు నాటో ఆర్టికల్5 లాంటి ఆచరణ సాధ్యమైన భద్రత కల్పించాల్సి ఉంటుంది' అని విట్కాఫ్ పేర్కొన్నారు.
తక్షణ కాల్పుల విరమణకు రష్యా అంగీకరించేలా ట్రంప్ ఒత్తిడి తేవాలని అనుకున్నారు. కానీ తరువాత ఆయన వెనక్కు తగ్గారు. ఈ నిర్ణయాన్ని విట్కాఫ్ సమర్థించారు. తమ అధ్యక్షుడు శాంతి ఒప్పందం వైపు మొగ్గు చూపారని, అందులో ఎంతో పురోగతి సాధించారని ఆయన అన్నారు.
జెలెన్స్కీతో భేటీ
ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం ఆపడమే లక్ష్యంగా పుతిన్తో ట్రంప్ సమావేశం అయ్యారు. చాలాసేపు వీరి మధ్య చర్చలు జరిగినప్పటికీ ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదు. అయితే, చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని ఇరువురు నేతలు ప్రకటించారు. దీనిపై మరోసారి జరిగే సమావేశంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ కూడా పాల్గొంటారని, ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఆయనకు సూచిస్తానని భేటీ అనంతరం ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత జెలెన్స్కీతో భేటీ ఖరారైంది. వాషింగ్టన్లో సోమవారం ట్రంప్- జెలెన్స్కీ భేటీ జరగనుంది. అయితే ఈ సమావేశానికి యూరోపియన్ దేశాల నేతలను కూడా ట్రంప్ ఆహ్వానించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. దీని తర్వాత ట్రంప్, పుతిన్, జెలెన్స్కీల మధ్య ఆగస్టు 22న త్రైపాక్షిక భేటీ జరిగే అవకాశం ఉందని జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడరిక్ మెర్జ్ తెలిపారు. దీనితో యుద్ధం ముగింపునకు సంబంధించి ఆగస్టు 18న కీలక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
'యుద్ధం ముగించాలంటే ఆ ప్రాంతం నుంచి ఉక్రెయిన్ వైదొలగాల్సిందే'
'ఆ పిల్లల ముఖాలు చూసి యుద్ధం ముగించండి!'- పుతిన్కు ట్రంప్ సతీమణి రిక్వెస్ట్!!