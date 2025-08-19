US Embassy Warns Indian Tourists : భారతీయ పర్యాటకులకు అమెరికా ఎంబసీ కీలకమైన అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. అమెరికాలో పర్యటించే భారతీయులు 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్'(Admit Until Date)కు మించి అక్కడ ఉండొద్దని సూచించింది. 'వీసా ఎక్స్పరీ తేదీ', 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్'కు మధ్యనున్న తేడాను అర్థం చేసుకోవాలని భారత్లోని అమెరికా ఎంబసీ కోరింది. ఐ-94 ఫామ్ లేదా అడ్మీషన్ స్టాంప్పై 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్' ఉంటుందని, అది ముగిసేలోగా అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చేయాలని భారతీయ పర్యాటకులకు సూచించింది. అమెరికా వీసా ఎక్స్పరీ తేదీ, 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్' రెండూ వేర్వేరుగా ఉంటాయని, వాటికి పరస్పర సంబంధం ఉండదని స్పష్టం చేసింది.
చివరిగా ఏ తేదీలోగా పర్యాటకులు అమెరికాలోకి ప్రవేశించగలరు అనే సమాచారాన్ని మాత్రమే 'వీసా ఎక్స్పరీ తేదీ' సూచిస్తుందని అమెరికా ఎంబసీ తెలిపింది. ఎప్పటివరకు అమెరికాలో ఉండొచ్చు అనేది 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్' సూచిస్తుందని పేర్కొంది. ఈ తేదీకి మించి అమెరికాలో ఉంటే వీసాను రద్దు చేసి, వెంటనే స్వదేశానికి పంపిస్తారని హెచ్చరించింది. ఈ విధంగా జరిగితే భవిష్యత్తులో వీసాలు పొందేందుకు అర్హత ఉండదని యూఎస్ ఎంబసీ తేల్చి చెప్పింది.
Your authorized period of stay is the “Admit Until Date” on your I-94, not your U.S. visa expiration date. Staying in the United States beyond your authorized date is called an “overstay” and could result in a visa revocation, possible deportation, and ineligibility for future… pic.twitter.com/cBU5dmtINX— U.S. Embassy India (@USAndIndia) August 18, 2025
అసలు ఏంటీ ఈ 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్'?
అమెరికాలోకి పర్యాటకులు ప్రవేశించగానే ఆ దేశ కస్టమ్స్ అండ్ బార్డర్ ప్రొటెక్షన్ (సీబీపీ) విభాగం ఒక అధికారిక పత్రాన్ని జారీ చేస్తుంది. దాన్నే 'ఐ-94 ఫామ్' లేదా 'అడ్మీషన్ స్టాంప్' అని పిలుస్తారు. ఇందులో అమెరికాలోకి ప్రవేశిస్తున్న తేదీ, తిరిగి వెళ్లిపోవాల్సిన తేదీ (డెడ్లైన్) ఉంటాయి. పర్యాటకులు అమెరికాలో ఉండేందుకు ఇచ్చిన తుది గడువు(డెడ్లైన్)నే 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్' అంటారు. అయితే ఈ సమాచారం యూఎస్ వీసాపై రాసి ఉండదు. 'వీసా ఎక్స్పరీ తేదీ'కి దీనితో సంబంధం కూడా లేదు.
ఆ వీసాల వారికి క్యాలెండర్ తేదీయే డెడ్లైన్!
బీ-1, బీ-2 రకాల విజిటర్ వీసాలు, ఎఫ్-1 విద్యార్థి వీసా, హెచ్-1బీ వర్కర్ వీసాలు పొందే వారికి అమెరికా అందించే ఐ-94 ఫామ్లలో నిర్దిష్టమైన క్యాలెండర్ తేదీని ప్రస్తావిస్తారు. ఈ తేదీనే 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్’'గా పరిగణిస్తారు. ఈ గడువులోగా పర్యాటకులు అమెరికాను వదిలి వెళ్లిపోవాలి. ఒకవేళ ఆ తేదీ తర్వాత కూడా అక్కడే చట్టబద్ధంగా ఉండాలని భావిస్తే, ముందస్తుగా అందుకోసం తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.
వీసాలపై 'డీ/ఎస్' ఉంటే అర్థమిదీ!
కొన్నిసార్లు ఎఫ్-1 విద్యార్థి వీసాలు, జే-1 ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్లకు అమెరికా జారీ చేసే ఐ-94 ఫామ్లపై 'డీ/ఎస్' అని రాసి ఉంటుంది. 'డీ/ఎస్' అంటే 'డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్' అని అర్థం. విద్యార్థి, ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్ వీసాలను పొందే వారు విద్యార్థిగా, ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్గా తమ హోదాను కలిగినన్ని రోజులే అమెరికాలో ఉంటామని అంగీకారాన్ని తెలుపుతారు. ఈ అంశాన్నే 'డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్' సూచిస్తుంది. వీరి వీసాలపై ఫిక్స్డ్ తేదీకి బదులుగా 'డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్' ఉంటుంది.
వీసా ఎక్స్పరీ తేదీ vs అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్
'వీసా ఎక్స్పరీ తేదీ'ని పర్యాటకుల పాస్పోర్టులో స్టాంప్ చేస్తారు. పర్యాటకుడు అమెరికాలోకి ప్రవేశించేందుకు ఉండే తుది గడువు తేదీని 'వీసా ఎక్స్పరీ తేదీ' అంటారు. అమెరికాలో పర్యాటకులు ఎన్ని రోజుల పాటు ఉండొచ్చు అనే దానితో, ఈ తేదీకి సంబంధమే లేదు. ఐ-94 ఫామ్పై ఉండే 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్'కు మించి పర్యాటకులు అమెరికాలో ఉండటానికి వీల్లేదు. వీసా ఎక్స్పరీ తేదీ ఇంకా మిగిలి ఉన్నప్పటికీ, 'అడ్మిట్ అన్టిల్ డేట్'కు మించి అక్కడ ఉండటానికి నిబంధనలు అనుమతించవు.
