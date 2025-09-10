ETV Bharat / international

భారత్​తో అమెరికాకు 'అన్యాయమైన వాణిజ్యం' అవసరం లేదు: నవారో

భారత్​పై మరోసారి నవారో వ్యాఖ్యలు

Navarro On India
Navarro On India (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 12:02 PM IST

Navarro On India : భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ సలహాదారుడు పీటర్‌ నవారో తన వ్యాఖ్యలను తీవ్రతరం చేశారు. భారత్‌ లక్ష్యంగా కొన్నిరోజులుగా నోరు పారేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల అమెరికాతో వాణిజ్య చర్చలపై భారత్‌ ఏదో ఒక సమయంలో దిగొస్తుందన్న నవారో, ఇప్పుడు న్యూదిల్లీతో వాషింగ్టన్​కు అన్యాయమైన వాణిజ్యం అవసరం లేదని వ్యాఖ్యానించారు.

అయితే అమెరికా, భారత్‌ మధ్య వాణిజ్య అడ్డంకులను పరిష్కరించడానికి తన పరిపాలన విభాగం ఇండియాతో కొన్ని గంటల ముందే ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆ అంశంపై తన మిత్రుడైన భారత ప్రధాని మోదీతో వచ్చే కొన్ని వారాల్లోనే మాట్లాడేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. చర్చలు రెండు గొప్పదేశాలకు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అది జరిగిన కాసేపటికీ నవారో విమర్శలు గుప్పించారు.

"న్యూదిల్లీతో అన్యాయమైన వాణిజ్యం అమెరికాకు అవసరం లేదు. కానీ మా దేశ మార్కెట్లు, పాఠశాలల్లోకి ప్రవేశం భారత్‌కు అవసరం. అమెరికన్ల ఉద్యోగాలు తీసుకోవడం కొనసాగించాలని ఆ దేశం భావిస్తోంది. రష్యా యుద్ధ ఛాతికి భారత్​ ఇంధనం ఇస్తుంది. పూర్తిగా లాభం కోసం రష్యన్ చమురును కొనుగోలు చేస్తుంది. ఆ ఆదాయాలు పుతిన్ యుద్ధ యంత్రానికి ఆజ్యం పోస్తున్నాయి" అని నవారో ఆరోపించారు.

ఇటీవల అమెరికా దిగుమతులపై ఏ దేశం వేయనంతగా భారత్‌ ఎక్కువ సుంకాలు వసూలు చేస్తోందని నవారో ఆరోపించారు. ఈ భారీ టారిఫ్‌లను తాము ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందన్నారు. ఉక్రెయిన్‌ భూభాగాన్ని రష్యా ఆక్రమించక ముందు ఆ దేశంతో భారత్‌ చమురు కొనుగోలు తక్కువగానే ఉండేదని అన్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి పెద్దమొత్తంలో లాభం పొందేందుకు ఎక్కువగా కొనుగోళ్లు చేస్తోందని తెలిపారు.

యూరోపియన్ యూనియన్‌, జపాన్‌, దక్షిణ కొరియా, ఫిలిప్పీన్స్‌, ఇండోనేసియా వంటి దేశాలు అమెరికాతో గొప్ప వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయన్నారు. యూఎస్‌ నుంచి లాభం పొందామని, అగ్రరాజ్యం మార్కెట్లు తమకు అవసరమనే విషయాన్ని ఆ దేశాలు గుర్తించాయని చెప్పారు. అప్పుడే భారత్‌ కూడా ఏదో ఒక సమయంలో తమ దారికి రావాల్సిందేనని అన్నారు. అలా కాకుండా రష్యా, చైనాలతో పొత్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటే భారత్‌కు మంచి ముగింపు ఉండదంటూ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు.

అంతకుముందు పిచ్చి ప్రేలాపణలు కూడా చేశారు నవారో. భారత్‌ లాభపేక్ష కోసమే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందంటూ తన ఆరోపణలను సమర్థించుకున్నారు. ఉక్రెయిన్‌ భూభాగాన్ని మాస్కో ఆక్రమించక ముందు ఈ కొనుగోళ్లు జరగలేదన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్‌ ప్రజలను చంపడం, అమెరికన్ల ఉద్యోగాలు తీసుకోవడం ఆపాలంటూ పిచ్చి ప్రేలాపణలు చేశారు.

భారత ఉత్పత్తుల దిగుమతులపై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు విధించింది. ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ టారిఫ్‌లను కొందరు అమెరికా విశ్లేషకులు తప్పుపట్టగా, పీటర్‌ నవారో, బెసెంట్‌ వంటి వారు మాత్రం భారత్‌ను ఉద్దేశిస్తూ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. కొన్ని వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని నవారో ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్‌ ఖండించింది. ఆయన మాటలు తప్పుదారి పట్టించేవిగా ఉన్నాయని తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

