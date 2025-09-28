'భారత్ను మరింత సరిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది'- అమెరికా వాణిజ్యశాఖ మంత్రి ప్రేలాపనలు
బ్రెజిల్, భారత్ వంటి దేశాలు తమతో ఆలోచించి మాట్లాడాలని హెచ్చరిక
Published : September 28, 2025 at 11:01 PM IST
Howard Lutnick on India : అమెరికా వాణిజ్యశాఖ మంత్రి హోవార్డ్ లుట్నిక్ మరోసారి భారత్పై ప్రేలాపనలు చేశారు. అమెరికాతో వాణిజ్య భాగస్వాములైన భారత్, బ్రెజిల్ వంటి దేశాలు తమ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. స్విట్జర్లాండ్, బ్రెజిల్, భారత్ వంటి దేశాలను అమెరికా మరింత సరిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని నోరుపారేసుకున్నారు. వారు తమ మార్కెట్లను తెరిచి, అమెరికా ప్రయోజనాలకు హానీ కలిగించే విధానాలను వెంటనే రద్దు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆయా దేశాలు తమతో ఆలోచించి మాట్లాడాలని ఓ ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు. రష్యా ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం మొదలుపెట్టాకే భారత్ రాయితీపై రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోళ్లు పెంచిందని హోవార్డ్ లుట్నిక్ విమర్శించారు. ఇప్పటికైనా ఎవరివైపు ఉండాలనే విషయంపై మోదీ ప్రభుత్వం తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని తెలిపారు.
"స్విట్జర్లాండ్, బ్రెజిల్, భారత్ లాంటి దేశాలను మనం సరిదిద్దాలి. ఈ దేశాలు అమెరికా పట్ల సరిగ్గా స్పందించాల్సి ఉంటుంది. ఆయా దేశాల మార్కెట్లను తెరిచి, అమెరికాకు హాని కలిగించే చర్యలు తీసుకోవడం ఆపాలి. అందువల్లే ఆయా దేశాలతో మేము విభేదిస్తున్నాం. ఈ సమస్యలను కాలక్రమేణ పరిష్కరిస్తాం."
--లుట్నిక్, అమెరికా వాణిజ్య మంత్రి
అమెరికా వాణిజ్య మంత్రి లుట్నిక్ గతంలోనూ ఇదే విధంగా భారత్పై నోరుపారేసుకున్నారు. భారత్, కెనడా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాలు అమెరికాలో విక్రయాలు చేపడుతూ ప్రయోజనాలు పొందుతున్నారని, కానీ, తమను మాత్రం ఆయా దేశాల్లో విక్రయాలు చేపట్టకుండా అడ్డుకుంటున్నాయని తెలిపారు. ఏళ్ల తరబడి తాము ఈ సమస్యను ఎదుర్కొన్నామని, అందుకే సుంకాలు విధించామని పేర్కొన్నారు. తమతో వాణిజ్యం చేసే దేశాలు దీనిని అంగీకరించక తప్పదని చెప్పారు. ఇరుదేశాల మధ్య సుంకాల వివాదం నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.
కాగా, గత కొన్ని రోజులుగా భారత్- అమెరికా మధ్య సుంకాల వివాదం నెలకొంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో అమెరికా భారత్పై టారిఫ్లను 50 శాతానికి పెంచింది. ఈ పెంపు గత నెల నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. అయితే, అమెరికా అదనపు సుంకాలు సహేతుకం కాదని భారత్ ఇప్పటికే ఖండించింది. ఈ విషయంలో దేశ ప్రయోజనాలకు కాపాడుకునేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చి చెప్పింది. కానీ, భారత్పై 50 శాతం సుంకాలు విధించడం అంత తేలికైన విషయం కాదని, రష్యాపై చర్యల కోసం దిల్లీతో విభేదానికి సిద్ధమయ్యామని ట్రంప్ ఇటీవల తెలిపారు.
మరోవైపు భారత్, అమెరికాలకు మేలు చేసేలా, సాధ్యమైనంత త్వరగా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదర్చుకునేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ ప్రకటించింది. వాణిజ్య సమస్యలపై చర్చల కోసం అమెరికాకు వెళ్లిన కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ నేతృత్వంలోని భారత ప్రతినిధి బృందం ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించింది. పరస్పర ప్రయోజనకర వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం ఇరు దేశాల చర్చలు సానుకూల దృక్పథంతో కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొంది. ఈ చర్చలు ఫలప్రదమై త్వరలోనే ఒప్పందం ఖరారవుతుందనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నట్లు ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.