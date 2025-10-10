ETV Bharat / international

'పాకిస్థాన్​ ఆయుధాలను అప్​గ్రేడ్​ చేయడం లేదు'- వార్తలను కొట్టిపారేసిన అమెరికా

ఆయుధాల నిర్వహణ, విడిభాగాలకు మాత్రమే ఉంటుందని స్పష్టం

US on Upgrade Pakistan f 16
US on Upgrade Pakistan f 16 (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2025 at 10:28 AM IST

US on Upgrade Pakistan f 16 : పాకిస్థాన్​కు ఆయుధాల సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలను అమెరికా కొట్టివేసింది. ఇటీవల సవరించిన ఒప్పందం ప్రకారం పాకిస్థాన్​కు కొత్త అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం రేంజ్ ఎయిర్-టు-ఎయిర్ క్షిపణులను (AMRAAMs) పొందనుందనే ప్రచారాన్ని ఖండించింది. కేవలం ఇప్పటికే ఉన్న ఆయుధాల నిర్వహణ, విడిభాగాలకు మాత్రమే ఉంటుందని, కొత్త ఆయుధాలకు అప్​గ్రేడ్ చేయబోమని స్పష్టం చేసింది.ఈ మేరకు తాజా ఒప్పందం సవరణలో పాకిస్థాన్‌కు కొత్తగా AMRAAMల డెలివరీలకు సంబంధించినది కాదని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

అయితే, అమెరికా యుద్ధ మంత్రిత్వ శాఖ సెప్టెంబర్ 30న ఒప్పంద సవరణను ప్రకటించింది. దీనిపై పాకిస్థాన్‌కు చెందిన పత్రికలు తమ దేశానికి కొత్త క్షిపణులు విక్రయించనున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే అమెరికా వివరణ ఇచ్చింది. పాకిస్థాన్​తో సహా బ్రిటన్​, జర్మనీ, ఇజ్రాయెల్, ఆస్ట్రేలియా, ఖతార్, ఒమన్, సింగపూర్, జపాన్, కెనడా, బహ్రెయిన్, సౌదీ అరేబియా, ఇటలీ, కువైట్, తుర్కియే దేశాలతో ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. 2030 మే నాటికి ఈ ఒప్పందం పూర్తవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

అంతకుముందు గగనతలం నుంచి గగనతలంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించే అధునాతన ఏఐఎం-120 క్షిపణులను పాకిస్థాన్‌కు అమెరికా అందించే అవకాశం ఉన్నట్లు పలు వార్తలు వెలువడ్డాయి. రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం జరిగినట్లు పేర్కొన్నాయి. ఈ మేరకు అమెరికా రక్షణశాఖ ఒక నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసినట్లు వివరించింది. ఎన్ని క్షిపణులను అమెరికా అందిస్తున్న దానిపై స్పష్టత లేకున్నా, పాక్‌ వాయుసేనకు చెందిన ఎఫ్‌-16 యుద్ధవిమానాలను అగ్రరాజ్యం ఆధునికీకరించే అవకాశం ఉందన్న ఊహాగానాలు చేశారు. కానీ తాజాగా అమెరికా ప్రభుత్వం అలాంటి ఒప్పందం జరగలేదని స్పష్టం చేసింది.

పాకిస్థాన్ గతంలో 2007లో F-16 విమానాల కోసం దాదాపు 700 AMRAAMలను కొనుగోలు చేసింది, ఆ సమయంలో ఇది ఎయిర్-టు-ఎయిర్ క్షిపణి వ్యవస్థకు అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ ఆర్డర్​గా పేర్కొంది. అయితే, పాకిస్థాన్‌ వద్ద ఉన్న యుద్ధవిమానాల్లో ఎఫ్‌-16లకు మాత్రమే ఏఐఎం-120 క్షిపణులను అమర్చడానికి వీలువుతుంది. 2019లో భారత వాయుసేనకు చెందిన అభినందన్‌ వర్ధమాన్‌ నడుపుతున్న మిగ్‌-21 యుద్ధవిమానాన్ని కూల్చడానికి ఈ అస్త్రాన్నే పాక్‌ ఉపయోగించినట్లు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. ఇటీవలె అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అసిమ్ మునీర్ సమావేశమైన నేపథ్యంలో కొత్త ఒప్పందం గురించి వార్తలు వెలుువడ్డాయి.

పాకిస్థాన్​కు యుద్ధ విమానాలపై రష్యా క్లారిటీ
మరోవైపు కొద్దిరోజుల క్రితం పాకిస్థాన్‌కు రష్యా యుద్ధ విమానాలకు ఇంజిన్లను సరఫరా చేస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, దీనిపై స్పందించిన రష్యా ఈ వార్తలను కొట్టిపారేసింది. ఆ దేశంతో అలాంటి ఒప్పందాన్ని తాము చేసుకోలేదని రష్యా వర్గాలు వెల్లడించాయి. భారత్‌తో పెద్దఎత్తున వాణిజ్య సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్న తరుణంలో పాక్‌కు మద్దతుగా తాము చర్యలు తీసుకొంటున్నట్లు అసత్య ప్రచారాలు చేయడం సరికాదని తెలిపాయి. భారత్‌కు ఇబ్బందిగా మారే చర్యలు మేము చేపట్టబోమని స్పష్టం చేశాయి.

