చైనాపై వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్‌- మరో 90 రోజులపాటు టారిఫ్‌లకు విరామం - TRUMP TARIFFS CHINA

చైనా టారిఫ్ అమలు గడువును మరో 90 రోజులు పొడిగించిన అమెరికా

Trump Tariffs China
Trump Tariffs China (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2025 at 7:27 AM IST

Trump Tariffs China : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందని భారత్​పై సుంకాల రూపంలో అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్న అమెరికా, చైనా విషయంలో మాత్రం వెనక్కి తగ్గుతోంది. ముందు చైనాపై సుంకాల మోత మోగించిన అమెరికా తర్వాత ఇప్పుడు భిన్నంగా వ్యవరిస్తోంది. చైనాపై ప్రతీకార సుంకాల అమలను మరో 90 రోజల పాటు పొడగించింది. ఈ మేరకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్​పై సంతకం చేసినట్లు ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. చైనాకు ఇచ్చిన 90రోజలు గడవు మంగళవారంతో ముగియనుండగా ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ముందు అమెరికా, చైనా ఒకరిపై ఒకరు ప్రతీకార సుంకాలను విధించుకున్నాయి. ఏప్రిల్‌లో, చైనా ఉత్పత్తులపై అమెరికా 145 శాతం టారిఫ్ విధించగా, ప్రతిగా చైనా అమెరికా ఉత్పత్తులపై 125 శాతం టారిఫ్ విధించింది. అయితే మే నెలలో జరిగిన స్విట్జర్లాండ్‌లోని జెనీవా సమావేశంలో ఇరుదేశాలు తాత్కాలికంగా టారిఫ్‌లను తగ్గించుకునేందుకు అంగీకరించాయి. అమెరికా తన టారిఫ్‌లను 145 శాతం నుంచి 30 శాతానికి తగ్గించింది. చైనా కూడా 125 శాతం సుంకాలను 10 శాతానికి తగ్గించింది.

రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన నుంచి డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత్‌ సహా ప్రపంచ దేశాలపై సుంకాలు విధించారు. సుంకాల తగ్గించేందుకు ఆయా దేశాలతో వాణిజ్య ఒప్పందాలను చేసుకుంటున్నారు. కానీ, చైనాతో మాత్రం ఇప్పటివరకు ట్రెడ్​ డీల్ పూర్తికాలేదు. దీనిపై చర్చలు జరిపేందుకు ఇరు దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ కొన్ని అంశాల్లో ఏకాభిప్రాయానికి రానట్లు సమాచారం. ఈ ఏడాది చివర్లో అమెరికా, చైనా అధ్యక్షుల భేటీ జరగననుంది. తాజా విరామం వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలకు మార్గం సుగమం చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది.

ఇదే అంశంపై మాట్లాడిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌, సుంకాల విషయంలో చైనా సమస్య కొంచెం సంక్లిష్టంగా ఉంటుందన్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుతో ముడి పెట్టలేని అనేక అంశాలు ఇరు దేశాల సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తామని తెలిపారు. ఇక చైనా కూడా రష్యా నుంచి భారీగా చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. కానీ భారత్‌పై ట్రంప్‌ అదనపు సుంకాల విధించారు.

