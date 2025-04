ETV Bharat / international

'డొనాల్డ్ ట్రంప్​ 'మూడోసారి' కష్టమే'- దేశవ్యాప్తంగా 'హ్యాండ్సాఫ్‌' నిరసన గర్జన! - TRUMP PRESIDENCY

Trump Presidency ( Associated Press )

Published : April 7, 2025 at 6:50 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Is Trump President For Third Time : అమెరికా అధ్యక్షుడిగా మూడోసారి ఎన్నిక కావడానికి మార్గాలున్నాయని డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. తాజాగా దీనిపై యూఎస్‌ అటార్నీ జనరల్‌ పామ్‌ బోండీ స్పందించారు. మూడోసారి పోటీ చేయడానికి అవసరమైన చట్టపరమైన మార్గాన్ని కనుక్కోవడం కష్టమేనన్నారు.

"అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్‌ను 20ఏళ్లపాటు కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నా. కానీ, ఈ పర్యాయం ముగిసిన తర్వాత ఆయనకు వేరే మార్గం లేదని అనుకుంటున్నా" అని యూఎస్‌ అటార్నీ జనరల్‌ పామ్‌ బోండీ పేర్కొన్నారు. ఫాక్స్‌న్యూస్‌తో మాట్లాడిన ఆమె.. రాజ్యాంగ సవరణలు చేయడం ద్వారా అవకాశాలున్నప్పటికీ అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నదన్నారు. ట్రంప్‌ మూడోసారి ఎన్నిక అసాధ్యమేనంటూ అనేకమంది రాజ్యాంగ నిపుణులు చెబుతున్న వేళ ట్రంప్‌కు విధేయుల్లో ఒకరైన అటార్నీ జనరల్‌ ఇలా అనడం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.