మళ్లీ అఫ్గాన్​కు అమెరికా ఆర్మీ- చైనాకు కౌంటర్ ఇచ్చేలా ప్లాన్!: ట్రంప్

బ్రేకింగ్ న్యూస్ చెప్పిన ట్రంప్- అఫ్గాన్​కు అమెరికా ఆర్మీ!

US Army Afghanistan
US Army Afghanistan (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 10:03 AM IST

3 Min Read
US Army Afghanistan : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అఫ్గానిస్థాన్​లోని బగ్రామ్ వైమానిక స్థావరానికి మళ్లీ అమెరికా సైన్యాన్ని పంపే అంశంపై కసరత్తు చేస్తున్నానని ఆయన వెల్లడించారు. అఫ్గాన్​ అర సమీపంలోని తమ ప్రత్యర్ధి చైనాను కౌంటర్ చేసేందుకే ఈ ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. యూకే పర్యటనను ముగిస్తున్న సందర్భంగా బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్‌తో కలిసి నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈవిషయాన్ని ట్రంప్ వెల్లడించారు.

అఫ్గానిస్థాన్​లోని బగ్రామ్ వైమానిక స్థావరాన్ని తిరిగి పొందేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. దీన్నొక బ్రేకింగ్ న్యూస్‌గా ఆయన అభివర్ణించారు. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దండయాత్ర ఎప్పటిలోగా ముగిసే అవకాశం ఉందని విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిస్తూ, ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. తాలిబన్ పాలకులకు అమెరికాతో చాలా పనులు ఉన్నాయని, అందుకే తాము బగ్రామ్ వైమానిక స్థావరాన్ని తిరిగి పొందాలని భావిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

ఆర్థిక, సైనిక రంగాల్లో అమెరికాతో పోటీపడుతున్న చైనాకు సమీపంలో ఉన్నందు వల్ల ఆ ఎయిర్‌బేస్‌కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉందని ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు. చైనా అణ్వాయుధాలు తయారుచేసే యూనిట్‌కు కేవలం గంట దూరంలో ఉండటం వల్ల కూడా తాము బగ్రామ్ ఎయిర్‌బేస్‌‌ను కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఇప్పుడు చాలా కొత్తకొత్త విషయాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

ఆ ఎయిర్ బేస్‌ను ఉచితంగా అఫ్గాన్​కు ఇచ్చాం!
"మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ వైఫల్యం వల్లే అఫ్గానిస్థాన్​లో అమెరికా సమర్ధిత ప్రభుత్వం కూలిపోయింది. నేను చేసిన తరహా పనులేవీ బైడెన్ చేయలేకపోయారు. కనీసం అమెరికా నాయకత్వాన్ని కూడా ఆయన గౌరవించలేదు. పుతిన్ విషయానికొస్తే, రష్యా గతంలో అకారణంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ను సర్వనాశనం చేసింది. కానీ మేం వాళ్లను గౌరవంగా వదిలేశాం. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్‌ను ఉచితంగానే ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు ఇచ్చాం. త్వరలో మేం మళ్లీ దాన్ని తీసుకుంటాం. రన్‌వే బలం, విస్తీర్ణం విషయాల్లో ఆ వైమానిక స్థావరం చాలా శక్తివంతమైంది. అక్కడ ఏదైనా ల్యాండ్ చేయొచ్చు. పెద్ద గ్రహాన్ని కూడా ఆ ఎయిర్ బేస్‌పై దింపొచ్చు. బైడెన్ అసమర్ధత వల్లే గతంలో బగ్రామ్ వైమానిక స్థావరాన్ని అమెరికా ఆర్మీ వదులుకుంది" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

ఎయిర్ బేస్‌‌ స్వాధీనానికి ప్లాన్ రెడీ అయిందా ?
బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్‌‌కు సంబంధించి ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై అమెరికా వైట్‌హౌస్ ఇంకా స్పందించలేదు. ఆ వైమానిక స్థావరాన్ని తిరిగి పొందేందుకు వైట్‌హౌస్ లేదా పెంటగాన్ (అమెరికా రక్షణ విభాగం) ఏదైనా ప్లాన్‌ను రెడీ చేశాయా అని విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు బదులివ్వలేదు. దీనిపై ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లోని తాలిబన్ ప్రభుత్వంతో అమెరికా ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా చర్చలు జరుపుతోందా ? లేదా ? అనేది తెలియరావడం లేదు. అయితే 2021లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆర్థిక సంక్షోభం, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించకపోవడం, అంతర్గత సైనిక తిరుగుబాట్ల తలనొప్పిని తాలిబన్ సర్కారు ఎదుర్కొంటోందని ట్రంప్ చెబుతున్నారు. ఈ కారణాలతోనే మళ్లీ అమెరికాకు బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్‌‌ను అప్పగించేందుకు తాలిబన్లు సిద్ధమై ఉండొచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.

గతవారమే తాలిబన్ సర్కారు కీలక ప్రకటన
ప్రస్తుతానికి అమెరికా, తాలిబన్ సర్కారు మధ్య అధికారిక దౌత్య సంబంధాలు లేవు. రెండేళ్ల క్రితం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు వచ్చిన అమెరికా టూరిస్టు కిడ్నాప్‌కు గురయ్యాడు. ఇరుదేశాల చర్చల తర్వాత, అతడిని ఈ ఏడాది మార్చిలో రిలీజ్ చేశారు. అమెరికా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంబంధాలను సాధారణ స్థితికి తెచ్చే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని గతవారమే తాలిబన్ సర్కారు ప్రకటించింది. దీనిలో భాగంగా పరస్పర ఖైదీల బదిలీపై అమెరికా రాయబారితో ఒప్పందం కుదిరిందని వెల్లడించింది. ఈ సంప్రదింపుల ఫొటోలను తాలిబన్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. అందులో తాలిబన్ విదేశాంగ మంత్రి అమీర్ ఖాన్ ముత్తఖీ, అమెరికన్ బందీల విడుదలకు ట్రంప్ నియమించిన ప్రత్యేక రాయబారి ఆడమ్ బోహ్లెర్ ఉన్నారు.

