Russia On US Tariffs : రష్యా నుంచి ముడి చమురు దిగుమతులు చేసుకుంటుందనే నెపంతో భారత్పై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు విధించింది. తొలుత 25 శాతంగా ప్రకటించి, ఆ తర్వాత దాన్ని 50 శాతానికి పెంచింది. అమెరికా ఒత్తిడి తెస్తున్నా భారత్ మాత్రం వెనక్కి తగ్గడంలేదు. ఎప్పటిలానే చమురును దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఇంకా ఆగస్టులో దిగుమతులు పెంచింది కూడా. ఇప్పుడు చమురు కొనుగోలు విషయంలో అమెరికా చేస్తున్న ఒత్తిడి అన్యాయమని రష్యా వ్యాఖ్యానించింది.
ఈ మేరకు సీనియర్ రష్యన్ దౌత్యవేత్త రోమన్ బాబుష్కిన్ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ భారతదేశం- రష్యా ఇంధన సహకారం కొనసాగుతుందని తాము విశ్వసిస్తున్నామని తెలిపారు. ఇది భారత్ సవాలుతో కూడిన పరిస్థితి అని అన్నారు. న్యూదిల్లీతో సంబంధాలపై నమ్మకం ఉందని చెప్పారు. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఆయుధంలా వాడుతోందని విమర్శించారు. వాస్తవానికి మిత్రులు ఎప్పుడూ ఆంక్షలు విధించరని దెప్పిపొడిచారు.
రష్యా భవిష్యత్తులోను భారత్ అలాంటి చర్యలు తీసుకోదని తేల్చిచెప్పారు. భారత్కు ఎటువంటి ఇబ్బందిలేకుండా చమురు సరఫరా చేసేందుకు మాస్కో ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటుచేసిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం సగటున 5 శాతం డిస్కౌంట్తో భారత్ అవసరాల్లో 40శాతం సరఫరా చేస్తున్నామన్నారు. అమెరికా మార్కెట్లకు ఎగుమతి చేసేందుకు భారత్ ఇబ్బంది పడుతుంటే రష్యా మార్కెట్లు స్వాగతం పలుకుతాయని చెప్పారు.
భారత్ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ల పరిష్కారంలో అండగా ఉండటానికి తమ దేశం కట్టుబడి ఉందని రోమన్ వెల్లడించారు. చిన్న, మాడ్యులర్ అణు రియాక్టర్లపై చర్చలు పురోగతిలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. భారత్లో ఉత్పత్తులు చేయడానికి న్యూదిల్లీకి సరైన భాగస్వామి రష్యానే అన్నారు. గతంలో బ్రహ్మోస్ క్షిపణుల తయారీని గుర్తుచేశారు. శక్తిమంతమైన జెట్ ఇంజిన్ల తయారీపైనా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
భారత్ తమకు చాలా ముఖ్యమైన దేశమని అన్నారు. అందుకే అధ్యక్షుడు పుతిన్ స్వల్ప వ్యవధిలోనే రెండుసార్లు ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడారన్నారు. సమస్యల పరిష్కారంపై బీజింగ్-న్యూదిల్లీ కలిసి పని చేయడాన్ని స్వాగతించారు. చైనా మంత్రి వాంగ్యీ పర్యటన విజయవంతమైందని రోమన్ తెలిపారు. ఆంక్షలు వాటిని విధిస్తున్న వారిని దెబ్బతీస్తున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. కొనసాగుతున్న ప్రపంచ అల్లకల్లోలాల మధ్య స్థిరీకరణ శక్తిగా బ్రిక్స్ పాత్ర పెరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. ట్రంప్ భారత్పై సుంకాలను రెట్టింపు చేసి 50 శాతానికి చేర్చిన నేపథ్యంలో రష్యా నుంచి స్పందన రావడం గమనార్హం.