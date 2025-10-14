'భారత్ను విమర్శించే ముందు మిమ్మల్ని మీరు సరిచూసుకోండి'- పాకిస్థాన్పై నిశికాంత్ దూబే ఫైర్
ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ వేదికపై బీజేపీ నాయకుడు నిశికాంత్ దూబే
Published : October 14, 2025 at 9:56 AM IST
Nishikant Dubey Slams Pakistan : ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ వేదికగా పాకిస్థాన్పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు బీజేపీ నాయకుడు నిశికాంత్ దూబే. భారత్లోని సరిహద్దు గ్రామాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని దాయాది దేశం అనేక మంది పౌరులు, పిల్లల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నట్లు దుయ్యబట్టారు. భారత్ను విమర్శించే ముందు పాకిస్థాన్ ఒకసారి ఆత్మావలోకనం చేసుకోవాలని దూబె హితవు పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. భారత్కు వ్యతిరేకంగా ప్రపంచ వేదికలపై పాకిస్థాన్ ఆరోపణలు చేయటం మానుకోవాలని సూచించారు. ఏప్రిల్ 22న జమ్మూకశ్మీర్లోని పహల్గామ్లో 26మంది పౌరుల ప్రాణాలను బలిగొన్న లక్షిత దాడులను అంతర్జాతీయ సమాజం మరిచిపోదని పేర్కొన్నారు. పాఠశాలలు, విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారత్, అఫ్గానిస్థాన్లో దాడులకు పాల్పడడంపై బీజేపీ నాయకుడు నిశికాంత్ దూబే దాయాది దేశాన్ని విమర్శించారు. పిల్లలు, సాయుధ సంఘర్షణ ఎజెండాను ఉల్లంఘించినందుకు పాక్ను తీవ్రంగా విమర్శించారు.
VIDEO | New York: At the UNGA, BJP MP Nishikant Dubey delivers India’s statement on the promotion and protection of children's rights. He says, " my chair, i thank the briefers for today's presentation and for acknowledging india's positive achievements in their reports. pakistan,… pic.twitter.com/G91VEsOa3f— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2025
స్కూళ్లు, విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహిస్తోంది!
ఈ సందర్భంగా బాలల హక్కులు, రక్షణ కోసం జరుగుతున్న అజెండాపై దూబే ప్రసంగించారు. బాలల హక్కుల కోసం భారత్ తీసుకుంటున్న చర్యలను గుర్తించినందుకు ఐక్యరాజ్యసమితికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఐరాస అజెండాను పాక్ తీవ్రంగా ఉల్లంఘిస్తోందని, సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ సొంత దేశంతో పాటు పొరుగు ప్రాంతాల్లోనూ చిన్నారులపై దాడులకు పాల్పడుతోందని దూబే విమర్శించారు. భారత్, అఫ్గానిస్థాన్లో స్కూళ్లు, విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహిస్తోందని, సీమాంతర ఉగ్రవాదం కారణంగా ఎంతోమంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని మండిపడ్డారు. దాయాది దేశం చేస్తున్న దాడుల్లో ఎంతో మంది వికలాంగులుగా మారుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఓ వైపు దాడులు చేస్తూనే మరోవైపు పాక్ చిన్నారుల రక్షణ గురించి అంతర్జాతీయ వేదికలపై మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. సొంత దేశంలో మహిళలు, చిన్నారులపై దాడులు ఆపాలని దాయాదికి దూబే హితువు పలికారు.
#WATCH | New York | At a UNGA session, BJP MP Nishikant Dubey said, " the international community has not forgotten the brutal, targeted attacks carried out by pakistan-trained terrorists that claimed the lives of 26 innocent civilians in pahalgam, jammu and kashmir, on april 22,… pic.twitter.com/AYQazkxoF9— ANI (@ANI) October 13, 2025
ఆపరేషన్ సిందూర్ గురించి ప్రస్తావించిన దూబే
మరోవైపు అంతర్జాతీయ వేదికపై ఆపరేషన్ సిందూర్ గురించి నిశికాంత్ దూబే ప్రస్తావించారు. పాకిస్థాన్లో శిక్షణ పొందిన ఉగ్రవాదులు 26 మంది అమాయక పౌరుల ప్రాణాలను బలితీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. 2025 ఏప్రిల్ 22న జమ్మూ కశ్మీర్లోని పహల్గామ్లో జరిగిన ఈ క్రూరమైన దాడిని అంతర్జాతీయ సమాజం ఎన్నటికీ మరచిపోదని తెలిపారు. అయితే ఆ దాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ తన ప్రజలను ఉగ్రవాదుల నుంచి రక్షించుకోవడానికి, నేరస్థులను న్యాయ స్థానం ముందు నిలబెట్టాలని చట్టబద్ధమైన హక్కును ఉపయోగించిందన్నారు. 2025 మేలో భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్లోని తొమ్మిది ఉగ్రస్థావరాలను మట్టికరిపించిందన్నారు. అందుకు దాయాది దేశం ఉద్దేశపూర్వకంగా భారత సరిహద్దులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహించిందన్నారు. ఆ దాడుల్లో చిన్నారులతో సహా అనేక మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని దుయ్యబట్టారు.
