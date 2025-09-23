పాలస్తీనా గుర్తింపు బహుమతి కాదు- ఆ దేశ ప్రజల హక్కు : UN చీఫ్ గుటెరస్
పాలస్తీనాను దేశంగా గుర్తించిన ఫ్రాన్స్
Published : September 23, 2025 at 7:21 AM IST
UN On Palestine Statehood : గాజాలో ఇజ్రాయెల్ మారణహోమం కొనసాగుతున్న వేళ పాలస్తీనానికి దేశ గుర్తింపు అనేది పాలస్తీనియన్లు హక్కు అని, బహుమతి కాదని ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ పేర్కొనారు. దీర్ఘకాలికంగా జరగుతున్న ఇజ్రాయెల్-గాజా వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి రెండు దేశాల మద్దతు అవసరమని పునరుద్ఘాటించారు. ఐరాస వార్షిక సమావేశాల్లో ప్రసంగించిన ఆంటోనియో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు పాలస్తీనాను దేశంగా ఫ్రాన్స్ గుర్తించింది.
ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా వివాదం తరతరాలుగా పరిష్కారం కాలేదని ఆంటోనియో గుటెరస్ అన్నారు. చర్చలు విఫలమయ్యాయి. తీర్మానాలు ఉల్లంఘించాయి. రెండు స్వతంత్ర సార్వభౌమ ప్రజాస్వామ్య దేశాలు. అంతర్జాతీయ చట్టం, ఐక్యరాజ్యసమితి తీర్మానం ఇతర సంబంధిత ఒప్పందాలకు అనుగుణంగా జెరూసలేం రెండు దేశాల రాజధానిగా ఉంటుంది. పాలస్తీనియన్కు దేశ హోదా అనేది ఒక హక్కు, బహుమతి కాదు. దేశ హోదాను తిరస్కరించడం అనేది ప్రతిచోటా తీవ్రవాదులకు బహుమతిగా ఉంటుంది.' అని ఆంటోనియో అన్నారు.
The Israeli-Palestinian conflict is morally, legally & politically intolerable.— António Guterres (@antonioguterres) September 22, 2025
The nightmare must stop.
Today, I called on world leaders to do all they can to ensure the Two-State solution prevails, for the people of Israel, Palestine & all humanity. pic.twitter.com/wrT0kSj38E
పాలస్తీనాను దేశంగా గుర్తించడం ఇజ్రాయెల్ శాంతియుతంగా జీవించడానికి అనుమతించే ఏకైక పరిష్కారమని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్ తెలిపారు. న్యూయార్క్లో జరిగిన రెండు దేశాల పరిష్కారంపై జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ఈ మేరకు మాట్లాడారు. ' గాజాలో హమాస్ ఇప్పటికీ బందీలుగా ఉంచిన 48 మందిని విడిపించడానికి, యుద్ధం బాంబు దాడులు, ఊచకోతలు, వలసలు ఆపడానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ఇజ్రాయెల్-పాలస్తీనా మధ్య శాంతికి కట్టుబడి ఉన్నాం. చారిత్రాత్మక నిబద్ధతకు ఇది నిదర్శనం. అందుకే ఈ రోజు ఫ్రాన్స్ పాలస్తీనా రాష్ట్రాన్ని గుర్తిస్తుందని నేను ప్రకటిస్తున్నా. పాలస్తీనా ప్రజల హక్కులను గుర్తించడం వల్ల ఫ్రాన్స్ మొదటి నుంచి ఇజ్రాయెల్కు మద్దతు అలాగే ఉంటుంది.'అధ్యక్షుడు మాక్రాన్ అన్నారు.
కాగా పాలస్తీనాను గుర్తించడం అంటే హమాస్ దాడులకు దక్కిన బహుమతి అని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు విమర్శిస్తున్నారు. పాలస్తీనా గుర్తింపు కాల్పుల విరమణ చర్చలను దెబ్బతీసిందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఆదివారం బ్రిటన్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, పోర్చుగల్ పాలస్తీనాను గుర్తించాయి. రెండుదేశాల ఏర్పాటే ప్రస్తుత సంక్షోభానికి పరిష్కారమని ఆ దేశాలు వివరించాయి. మరో 10 దేశాలు త్వరలో పాలస్తీనాను గుర్తించనున్నాయి. 193 ఐరాస సభ్య దేశాల్లో మూడొంతులు పాలస్తీనాను గుర్తిస్తున్నాయి.
ఇక మంగళవారం నుంచి న్యూయార్క్లో జరగనున్న ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ వార్షిక సర్వ ప్రతినిధుల సభ సమావేశంలో 150కుపైగా దేశాల అధినేతలు పాల్గొననున్నారు. యుద్ధాలతో పాటు పర్యావరణ అంశాలు, టెక్నాలజీ, ఐరాస సంస్కరణలు ఇతర కీలక అంశాలపై ప్రపంచ నేతలు చర్చించనున్నారు. ఈ సమావేశానికి భారత్ తరఫున విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్.జైశంకర్ హాజరుకానున్నారు. ఇజ్రాయెల్-హమాస్ యుద్ధంతో గాజాలో నెలకొన్న మానవతా సంక్షోభంపై ఇటీవల సర్వప్రతినిధుల సభ ఆమోదించిన న్యూయార్క్ డిక్లరేషన్పైనా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. పాలస్తీనా అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ అబ్బాస్కు అమెరికా వీసా నిరాకరించిన నేపథ్యంలో ముందే రికార్డుచేసిన వీడియో సందేశంలో ఆయన వర్చువల్గా ప్రసంగిస్తారు.