'ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత్​ది కీలక పాత్ర'- UN ప్రతినిధి స్టీఫెన్

న్యూయార్క్ వేదికగా ఐరాస 80వ సర్వసభ్య సమావేశం- హాజరుకానున్న ప్రపంచ నాయకులు- ఐరాసలో భారత్ కీలకమన్న యూఎన్ ప్రతినిధి

UN Spokesperson in India
United Nations Spokesperson Stephane Dujarric (Source : @UN)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 12:29 PM IST

UN Spokesperson in India : యూఎన్ భద్రతా మండలిని సంస్కరించేందుకు ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ చాలా మద్దతు ఇస్తున్నారని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డుజారిక్ అన్నారు. యూఎన్​లో భారత్ ఒక కీలకమైన స్వరంగా (గొంతుక) ఉద్భవించిందని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, యూఎన్ఎస్​సీలో భారత్​కు శాశ్వత సభ్యత్వంపై నిర్ణయం సభ్య దేశాలదేనని తెలిపారు. ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారతదేశం పాత్రను, ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడానికి సంస్థాగత సంస్కరణల అవసరం గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ భద్రతా మండలిని 1945లా కాకుండా ప్రస్తుత కాలానికి (2025) అనుగుణంగా సంస్కరించడానికి అపూర్వ మద్దతును ఇస్తున్నారు. యూఎస్ భద్రతా మండలిలో ఏ దేశాలకు అవకాశం కల్పించాలి, శాశ్వత సభ్యత్వ దేశాలుగా ఎవరూ ఉండాలని నిర్ణయించేది సభ్యదేశాలే. భారత్ యూఎన్​లో కీలక స్వరంగా ఉద్భవించింది. యూఎస్ వ్యవస్థలో చాలా ముఖ్యమైన భాగం. వారు బహుపాక్షికతకు గొప్ప మద్దతుదారులు. ఐరాస చీఫ్​కు భారత ప్రభుత్వంతో చాలా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మాతో చాలా మంది భారతీయ సహోద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు" అని స్టీఫెన్ డుజారిక్ పేర్కొన్నారు.

కాగా, ఐరాస భద్రతా మండలిలో భారత్​కు శాశ్వత సభ్యత్వం అందించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని గతేడాది రాజ్యసభలో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ లిఖిత పూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. విస్తరించిన యూఎన్ భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యుడిగా ఉండటానికి భారత్​కు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నామని అన్నారు. ఈ క్రమంలో యూఎన్ భద్రతా మండలిలో భారత్​కు శాశ్వత సభ్యత్వంపై నిర్ణయం అందులోని సభ్యదేశాలదేనని ఐరాస ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డుజారిక్ వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం. అలాగే భారత్​పై అమెరికా విధించిన ప్రతీకార సుంకాలపై సైతం డుజారిక్ స్పందించారు. వాణిజ్య యుద్ధంలో విజేతలు ఎవరూ ఉండరని వ్యాఖ్యానించారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం, అభివృద్ధిపై ఇటువంటి చర్యలు ప్రభావం చూపిస్తాయని పేర్కొన్నారు.

ఐరాస 80వ సర్వసభ్య సమావేశం
న్యూయార్క్​లోని మాన్‌ హట్టన్‌ జరగనున్న ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ సర్వసభ్య సమావేశంలో (జనరల్ అసెంబ్లీ) ప్రపంచ నాయకులు పాల్గొననున్నారు. ఈ క్రమంలో గాజా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంపై ప్రధానంగా చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. యూఎన్ వార్షిక సమావేశం సెప్టెంబర్ 9న అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. మంగళవారం యూఎన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఐరాస 80వ సర్వసభ్య సమావేశం జరగనుంది.

తొలుత మాట్లాడే దేశం అదే
సంప్రదాయం ప్రకారం, జనరల్ అసెంబ్లీ చర్చలో బ్రెజిల్ మొదట మాట్లాడుతుంది. ఆ తరువాత జనరల్ అసెంబ్లీకి ఆతిథ్యం ఇస్తున్నందున అమెరికా ప్రసంగించనుంది. 1955లో జరిగిన పదో జనరల్ అసెంబ్లీ నుంచి బ్రెజిలే మొదటగా మాట్లాడుతోంది. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన సమయంలో ఈ సమావేశం జరగడంతో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. యుద్ధాలతో పాటు పర్యావరణ అంశాలు, టెక్నాలజీ, ఐరాస సంస్కరణలు ఇతర కీలక అంశాలపై ప్రపంచ నేతలు చర్చించే అవకాశం ఉంది.

ట్రంప్ కీలక ప్రసంగం చేసే ఛాన్స్
పాలస్తీనా అధ్యక్షుడు మహమ్మద్‌ అబ్బాస్​కు అమెరికా వీసా నిరాకరించిన నేపథ్యంలో వీడియో లింక్ ద్వారా ఆయన జనరల్ అసెంబ్లీని ఉద్దేశించి వర్చువల్​గా మాట్లాడుతారు. మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు శుక్రవారం ప్రసంగించనున్నారు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీ సోమవారం ముందుగానే న్యూయార్క్ చేరుకున్నారు. ఆయన కూడా ప్రపంచ నాయకులతో సాధారణ చర్చ, ద్వైపాక్షిక సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యూఎస్ జనరల్ అసెంబ్లీలో కీలక ప్రసంగం చేస్తారని అందరూ భావిస్తున్నారు.

పలు దేశాధినేతలు హాజరు
ప్రపంచంలో శక్తివంతమైన కొన్ని దేశాల అధినేతలు యూఎస్ జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశానికి హాజరవుతుండగా, మరికొన్ని దేశాలు తమ ప్రతినిధులను పంపుతున్నాయి. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఈ సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు. చైనా తరఫున లి కియాంగ్, భారత తరఫున విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ హాజరవుతున్నారు.

అమెరికా విదేశాంగ మంత్రితో జైశంకర్ భేటీ
భారత దిగుమతులపై అమెరికా భారీ సుంకాల విధించిన నేపథ్యంలో సోమవారం కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికా, భారత విదేశాంగ మంత్రులు మార్కో రూబియో, జై శంకర్‌ సమావేశమయ్యారు. వాణిజ్యం, రక్షణ, ఇంధనం వంటి అంశాల్లో వ్యూహాత్మక సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడం గురించి చర్చించారు. అలాగే అమెరికా రాయబారిగా నియమితుడైన సెర్గియో గోర్​ను కూడా జైశంకర్ కలిశారు. మరవైపు, ఈయూ విదేశాంగ మంత్రులతో కూడా జైశంకర్ బేటీ అయ్యారు. భారత్-ఈయూ భాగస్వామ్యం, ఉక్రెయిన్ వివాదం, గాజా, ఇంధనం, వాణిజ్యం వంటి అంశాలపై చర్చించారు.

