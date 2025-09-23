ETV Bharat / international

'స్వార్థ ప్రయోజనాలను విడిచి భవిష్యత్తు కోసం ప్రపంచ దేశాధినేతలు కలిసి రావాలి'

నిరంతర మానవ బాధలు, ఘర్షణల యుగంలోకి ప్రవేశించామని ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రస్​ వ్యాఖ్య

UN General Assembly 2025
UN General Assembly 2025 (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 8:56 PM IST

UN General Assembly 2025 : స్వార్థ ప్రయోజనాలను విడిచి భవిష్యత్తు కోసం ప్రపంచ దేశాధినేతలు కలిసి రావాలని ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రస్​ విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రపంచ శాంతి, అభివృద్ధి మందగించిన వేళ దేశాధినేతలు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు. శాంతి లేదా యుద్ధం, చట్టం లేదా అధర్మం, సహకారం లేదా ఘర్షణ ఏది కావాలో ఎంపిక చేసుకోవాలని అన్నారు. 80 ఏళ్ల క్రితం కూడా ఐక్య రాజ్య సమితి నిర్మాతలు ఇలాంటి సమస్యలనే ఎదుర్కొన్నారని గుర్తు చేశారు. నిరంతర మానవ బాధలు, ఘర్షణల యుగంలోకి ప్రవేశించామని ఆయన అన్నారు. మంగళవారం న్యూయార్క్‌లో ప్రారంభమైన ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ వార్షిక సర్వ ప్రతినిధుల సభ సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

గాజాలో చేపట్టిన చర్యలపై ఫైర్​
ఏ దేశాల పేర్లు ప్రస్తావించకుండానే దేశాధినేతల మొదటి బాధ్యత శాంతిని ఎంచుకోవడమేనని గుటెర్రస్​ అన్నారు. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్​ పేరు చెప్పకుండానే గాజాలో చేపట్టిన చర్యలకు వ్యతిరేకంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇంకా అమెరికాతో పాటు మరికొన్ని దేశాలు నిధులను కేటాయించకపోవడంతో ఐక్యరాజ్యసమితి ఆర్థిక కొరతను ఎదుర్కొంటోందని తెలిపారు. ఈ నిధుల కొరతతో అనేక సహాయ కార్యక్రమాలకు, మానవతా సాయం లేకా చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన అన్నారు.

గాజా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధాలతో పాటు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ విధిస్తున్న సుంకాలతో ప్రపంచం అతలాకుతలమవుతున్న నేపథ్యంలో 150కుపైగా దేశాల అధినేతలతో ఐక్యరాజ్య సమితి వార్షిక సర్వ ప్రతినిధుల సభ ప్రారంభమైంది. ఇందులో యుద్ధాలతో పాటు పర్యావరణ అంశాలు, టెక్నాలజీ, ఐరాస సంస్కరణలు ఇతర కీలక అంశాలపై ప్రపంచ నేతలు చర్చిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ యుద్ధంతో గాజాలో నెలకొన్న మానవతా సంక్షోభంపై ఇటీవల సర్వప్రతినిధుల సభ ఆమోదించిన న్యూయార్క్‌ డిక్లరేషన్‌పైనా చర్చ సాగనుంది. ఆదివారం పాలస్తీనాను స్వతంత్ర దేశంగా బ్రిటన్, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా గుర్తించిన నేపథ్యంలో ఈ సమావేశాల్లో ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్‌ కూడా అధికారికంగా గుర్తించే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు పాలస్తీనా అధ్యక్షుడు మహమ్మద్‌ అబ్బాస్‌కు అమెరికా వీసా నిరాకరించిన నేపథ్యంలో ముందే రికార్డుచేసిన వీడియో సందేశంలో ఆయన వర్చువల్‌గా ప్రసంగిస్తారు.

పలు దేశాధినేతలు హాజరు
దాదాపు 193 సభ్య దేశాలు ఈ వార్షిక సమావేశంలో వివిధ అంశాలపై తమ గళాన్ని వినిపించనున్నాయి. ప్రపంచంలో శక్తివంతమైన కొన్ని దేశాల అధినేతలు యూఎస్ జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశానికి స్వయంగా హాజరవుతుండగా, మరికొన్ని దేశాలు తమ ప్రతినిధులను పంపాయి. భారత్​ తరఫున విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ హాజరయ్యారు. సంప్రదాయం ప్రకారం, జనరల్ అసెంబ్లీ చర్చలో బ్రెజిల్ మొదట ప్రసంగించింది. 1955లో జరిగిన పదో జనరల్ అసెంబ్లీ నుంచి బ్రెజిలే మొదటగా మాట్లాడుతోంది.

'ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత్​ది కీలక పాత్ర'- UN ప్రతినిధి స్టీఫెన్

పాలస్తీనా గుర్తింపు బహుమతి కాదు- ఆ దేశ ప్రజల హక్కు : UN చీఫ్‌ గుటెరస్‌

