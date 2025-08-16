ETV Bharat / international

'యుద్ధాన్ని, మరణాలను ఆపడానికి రెడీ'- ట్రంప్​తో జెలెన్​స్కీ భేటీ ఎప్పుడంటే?

ట్రంప్, జెలెన్​ స్కీ భేటీ తేదీ ఖరారు

Zelenskyy Meet Trump
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and US President Donald Trump File Image (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2025 at 2:47 PM IST

1 Min Read

Zelenskyy Meet Trump : అలస్కా వేదికగా డొనాల్డ్ ట్రంప్, వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తాజాగా సమావేశమైన నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ భేటీ ముగిసిన తర్వాత తాను దాదాపు గంట పాటు ట్రంప్‌తో సంభాషించానని ఆయన వెల్లడించారు. తదుపరిగా ఐరోపా దేశాల ప్రభుత్వాధినేతలు కూడా తమ వర్చువల్ సమావేశంలో కనెక్ట్ అయ్యారని, వారితో ఇంకో అరగంట పాటు సంభాషించినట్లు జెలెన్‌స్కీ తెలిపారు.

సోమవారం రోజు (ఆగస్టు 18న) వాషింగ్టన్‌‌‌ డీసీలో అమెరికా ప్రెసిడెంట్‌తో సమావేశం అవుతానని ఆయన చెప్పారు. ఇందుకోసం తనను ఆహ్వానించినందుకు అమెరికాకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపడం, మరణాలను ఆపడంపైనే ప్రధానంగా చర్చిస్తామన్నారు. ఈమేరకు శనివారం ఎక్స్ వేదికగా జెలెన్‌స్కీ ఒక ట్వీట్ చేశారు. పుతిన్‌తో భేటీలో ప్రస్తావనకు వచ్చిన ముఖ్యమైన అంశాలను తనకు ట్రంప్ చెప్పారన్నారు. ఉక్రెయిన్ - రష్యా యుద్ధ పరిస్థితులను మార్చడంలో అమెరికా శక్తియుక్తులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఉక్రెయిన్, అమెరికా, రష్యా త్రైపాక్షిక సమావేశం
శాంతి చర్చల కోసం ఉక్రెయిన్, అమెరికా, రష్యా మధ్య త్రైపాక్షిక సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని పుతిన్ ఎదుట ట్రంప్ పెట్టిన ప్రతిపాదనకు జెలెన్‌స్కీ మద్దతును ప్రకటించారు. ప్రభుత్వాధినేతల స్థాయిలో చర్చలు జరిగితేనే కీలక అంశాలకు పరిష్కారాలను కనుగొనే వీలుంటుందని, ఇందుకు త్రైపాక్షిక సమావేశాలు తప్పక దోహదం చేస్తాయన్నారు. శాంతి సాధన కోసం శాయశక్తులా ప్రయత్నించడానికి ఉక్రెయిన్ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. యుద్ధం ముగిశాక ఉక్రెయిన్ భద్రతకు సంబంధించి పొందాల్సిన హామీల వ్యవహారంలో ప్రతీదశలోనూ ఐరోపా దేశాలతో పాటు అమెరికా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు జెలెన్‌స్కీ తెలిపారు. ఉక్రెయిన్ పొందే భద్రతా హామీల్లో భాగస్వామ్యం అయ్యేందుకు అమెరికా ఇప్పటికే సానుకూలతను వ్యక్తం చేసిందన్నారు. ఉక్రెయిన్ వైఖరిని ఎప్పటికప్పుడు అన్ని మిత్రదేశాలకు తెలియజేస్తామని, తమకు సహకరిస్తున్న వారందరికీ ఆయన ధన్యవాదాలు చెప్పారు.

TAGGED:

ZELENSKYY MEET TRUMP

