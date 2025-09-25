ETV Bharat / international

Zelensky On Russia War : ప్రస్తుతం ప్రపంచం మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత విధ్వంసకరమైన ఆయుధ పోటీలో ఉందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్​స్కీ అన్నారు. ఎవరు బతకాలో ఆయుధాలే నిర్ణయిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు రష్యాకు వ్యతిరేకంగా చర్యలు చేపట్టాలని అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని కోరారు. వ్లాదిమిర్ పుతిన్ యూరప్‌లో తన యుద్ధాన్ని విస్తరించాలని కోరుకుంటున్నారని నొక్కి చెప్పారు. న్యూయార్క్‌లోని ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వ ప్రతినిధి సభలో జెలెన్​స్కీ మాట్లాడుతూ, ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఐరాస సహా ఇతర బలహీనమైన అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఉక్రెయిన్, గాజా, సూడాన్, ఇతర ప్రాంతాల్లో యుద్ధాలను ఆపలేకపోయాయి. ఎవరు బతికి ఉండాలో ఆయుధాలే నిర్ణయిస్తాయి. ఈ ప్రపంచంలో స్నేహితులు, ఆయుధాలు తప్ప ఎలాంటి భద్రతా హామీలు లేవు. ఉక్రెయిన్​పై యుద్ధాన్ని రష్యా ఇంకా పొడిగిస్తూనే ఉంది. దానిని అంతర్జాతీయ సమాజం ఖండించాలి. పుతిన్‌ను ఇప్పుడు ఆపకపోతే ఈ యుద్ధం మరింత విస్తరిస్తుంది. రష్యా డ్రోన్లు యూరప్ అంతటా ఎగురుతున్నాయి' అని జెలెన్‌స్కీ తెలిపారు.

'ఏఐతో కొత్త ముప్పు'
రష్యా దాడి తర్వాత ఆయుధాలు, ముఖ్యంగా డ్రోన్లు మన రక్షణ సామర్థ్యాల కంటే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయని జెలెన్​ స్కీ అన్నారు. 'ఇప్పుడు వేలాది మంది డ్రోన్లను వాడి చంపడంలో నైపుణ్యం పొందారు. తాజాగా యూరప్ విమానాశ్రయాలు డ్రోన్‌ల కారణంగా మూసివేయాల్సి వచ్చింది. అలాగే ఉత్తర కొరియా ఒక టాక్టికల్ డ్రోన్ పరీక్షించింది. దీని అర్థం పరిమిత వనరులున్న దేశాలు కూడా ప్రాణాంతక ఆయుధాలు తయారు చేయగలవు. ఈసారి ఆయుధ పోటీలో కృత్రిమ మేధస్సు కూడా భాగమైంది. ఇప్పటికే కంపెనీలు డ్రోన్లను కూల్చగలిగే డ్రోన్లు తయారు చేస్తున్నాయి. త్వరలో డ్రోన్లు డ్రోన్లను ఎదుర్కొంటాయి. మౌలిక వసతులపై దాడి చేస్తాయి. ప్రజలందరినీ స్వయంగా కూడా దాడి చేస్తాయి. కేవలం ఏఐ నియంత్రించే కొద్దిమంది తప్ప మానవ జోక్యం లేకుండా ఇది జరుగుతుంది. అణు ఆయుధాల వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడం ఎంత అత్యవసరమో, ఏఐ వినియోగానికి అంతర్జాతీయ నియమాలు పెట్టడం కూడా అంతే ముఖ్యం' అని జెలెన్​ స్కీ పేర్కొన్నారు.

'తక్కువ ఖర్చుతోనే రష్యాను ఆపొచ్చు'
ప్రతి పోర్టు, విమానాశ్రయం, నౌకను డ్రోన్ల నుండి రక్షించడం కంటే, ఇప్పుడు రష్యాను ఆపడం తక్కువ ఖర్చుతో సాధ్యమవుతుంది జెలెన్​ స్కీ అన్నారు. ఉక్రెయిన్ పౌరులను రక్షించడానికి మేం భూగర్భ పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు నిర్మించాల్సి వచ్చింది. డ్రోన్లలో ఒక చిన్న అణు వార్‌హెడ్ పెట్టడం ఎవరు మొదట చేస్తారో అనుకోవడంకంటే రష్యాను ఇప్పుడే ఆపడం చవక. మా వద్ద నియంతలు ప్రదర్శనలో చూపించే పెద్ద క్షిపణులు లేవు. కానీ రష్యాపై దాడి చేయడానికి 2,000 నుంచి 3,000 కి.మీ. పరిధి వరకు వెళ్లే డ్రోన్లను మేం తయారు చేస్తున్నాం. ఉక్రెయిన్ ఒక కొత్త భద్రతా నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తోంది. అందులో 30కిపైగా దేశాలు భాగమయ్యాయి. మేం ఆయుధాల ఎగుమతులను కూడా ప్రారంభించాం. ఇవన్నీ నిజమైన యుద్ధంలో పరీక్షించిన శక్తివంతమైన వ్యవస్థలు. అంతర్జాతీయ సంస్థలు విఫలమైనప్పుడు మేం స్వయంగా నిర్మించుకున్నవి' అని జెలెన్‌స్కీ వివరించారు.

అంతకుమందు జెలెన్​ స్కీ మాట్లాడుతూ, ఉక్రెయిన్​కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ మద్దతును ప్రకటించారని తెలిపారు. అలాగే ఉక్రెయిన్ కోల్పోయిన భూభాగాన్ని తిరిగి పొందగలదని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ట్రంప్ గతంలో కీవ్ సడలింపులు ఇవ్వాలని సూచించిన వైఖరికి వ్యతిరేకంగా ఒక ముఖ్యమైన మార్పు అని అన్నారు.

