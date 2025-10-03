ETV Bharat / international

రన్‌వేపైనే ఢీకొన్న రెండు విమానాలు- తప్పిన భారీ ప్రమాదం

రన్‌వేపై ఢీకొన్న రెండు విమానాలు- తప్పిన పెను ప్రమాదం

flight crash
flight crash (Source : Eenadu)
Flight Crash : న్యూయార్క్‌లోని లాగార్డియా విమానాశ్రయంలో డెల్టా ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన రెండు విమానాలు ఒకదానికొకటి పరస్పరం ఢీకొన్నాయి. ఈ సంఘటనలో ఒక వ్యక్తికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఒక విమానం రెక్క దెబ్బతినగా, మరో విమానం ముందు భాగం పాడైంది. టాక్సీ సమయంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది. తక్కువ వేగం కారణంగా పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు.

ఒక డెల్టా విమానం 32 మంది ప్రయాణికులతో వర్జీనియాలోని రోనోక్‌కు బయలుదేరుతుండగా, మరో విమానం 61 మంది ప్రయాణికులతో నార్త్ కరోలినాలోని చార్లెట్ నుంచి ల్యాండ్ అవుతోంది. ఈ సమయంలో రన్‌వేపై రెండు విమానాలు ఒకదానికొకటి దగ్గరై ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఒక విమాన సిబ్బంది గాయపడి ఆసుపత్రికి తరలించబడ్డారు.

ప్రమాద సమయంలో శబ్దం వినిపించడంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. విమానాలు ఢీకొన్నాయని, అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలని పైలట్ సూచించినట్లు ఒక ప్రయాణికుడు మీడియాతో పంచుకున్నాడు. వర్జీనియా వెళ్లే విమానాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ ఆదేశించింది. ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు.

