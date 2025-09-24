ETV Bharat / international

కశ్మీర్‌ సమస్యను ఐరాస తీర్మానాలకు అనుగుణంగా పరిష్కరించాలి: ఎర్డోగాన్

భారత్​పై కవ్వింపులు- తీరు మార్చుకోని ఎర్డోగాన్!

Erdogan On Kashmir Issue
Erdogan On Kashmir Issue (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 10:03 AM IST

Erdogan On Kashmir Issue : జమ్మూకశ్మీర్‌ అంతర్గత విషయమని భారత్‌ పదేపదే హెచ్చరికలు చేస్తున్నప్పటికీ, తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసిప్‌ తయ్యప్‌ ఎర్డోగాన్‌ తన తీరు మాత్రం మార్చుకోవడం లేదు. ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆ అంశాన్ని ప్రస్తావించిన ఆయన, ఇప్పుడు మరోసారి భారత్​ను కవ్వించారు. ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ సర్వసభ్య సమావేశాల్లో పాల్గొన్న ఆయన ప్రపంచ నేతలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

సంతోషంగా ఉన్నాం: ఎర్డోగాన్
ఆ సమయంలో భారత్- పాకిస్థాన్​ మధ్య కొనసాగుతున్న కశ్మీర్‌ వివాదాన్ని ప్రస్తావించారు. పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడి అనంతరం రెండు దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడారు. ఆ ఉద్రిక్తతలే భారత్​, పాకిస్థాన్ మధ్య ఘర్షణగా మారాయని తెలిపారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇరుదేశాల మధ్య జరిగిన కాల్పుల ఒప్పందానికి తాము సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్పారు.

చర్చల ద్వారా మేలు జరగాలని!
ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడంలో భారత్‌- పాక్‌ మధ్య సహకారం చాలా ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్నాత భారత్‌- పాక్‌ మధ్య కొన్నేళ్లుగా నెలకొన్న కశ్మీర్‌ వివాదం గురించి లేవనెత్తారు. కశ్మీర్‌ సమస్యను ఐరాస భద్రతా తీర్మానాలకు అనుగుణంగా పరిష్కరించాలని తాను కోరుతున్నట్లు వెల్లడించారు. తద్వారా అక్కడి ప్రజలకు చర్చల ద్వారా మేలు జరగాలని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

ఇదేం తొలిసారి కాదు!
అయితే తుర్కియే అధ్యక్షుడు ఎర్డోగాన్ కశ్మీర్‌ అంశాన్ని ప్రస్తావించడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో అనేకసార్లు దీనిపై మాట్లాడారు. 2019 నుంచి ఐరాస ప్రసంగాల్లో ఎప్పటికప్పుడు కశ్మీర్‌ అంశాన్ని లేవనెత్తుతూనే ఉన్నారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో పాక్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌తో భేటీ అవ్వగా, ఆయన ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు. అప్పుడు భారత్‌ వాటిని తీవ్రంగా ఖండించింది.

సిందూర్ సమయంలో కూడా!
పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా ఇటీవల ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను భారత్ చేపట్టగా, పాకిస్థాన్​కు అండగా తుర్కియే రంగంలోకి దిగింది. పాక్‌కు సైనిక సాయం చేసింది. తద్వారా పాక్​ తన మిత్రదేశమనే సంకేతాలను భారత్‌కు పంపింది. అంతటితో ఊరుకోకుండా దాయాది దేశానికే తమ మద్దతు ఉంటుందంటూ చాలాసార్లు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు వరుస ప్రకటనలను కూడా విడుదల చేశారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ పాక్​కు తుర్కియే కార్గో విమానాలు సైనిక సామగ్రిని చేరవేశాయి. ఇందులో డ్రోన్లు, మిస్సైళ్లు, రాడార్ వ్యవస్థలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈమేరకు మీడియాలో వచ్చిన కథనాలను ఖండించిన తుర్కియే, పాకిస్థాన్​కు తమ మద్దతు కొనసాగుతుందని ప్రకటించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. వాస్తవానికి చాలా ఏళ్లుగా పాక్‌, తుర్కియే సైన్యాలు, నిఘా విభాగాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఉన్నాయి.

అమెరికా, అలనాటి సోవియట్ యూనియన్ (రష్యా) మధ్య కోల్డ్‌వార్ ముగిసినప్పటి నుంచి పాకిస్థాన్, తుర్కియేలు ఏకాకులుగా మిగిలాయి. ఈ రెండు దేశాలకు కూడా పెద్దగా మిత్రదేశాలు లేవు. అందుకే కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాయి. వాస్తవానికి పాకిస్థాన్​కు తుర్కియే సైనిక మద్దతు లభించడానికి ప్రధాన కారణం చైనా. చైనా అభయహస్తం వల్లే తుర్కియే అంత సాహసోపేతంగా పాక్‌కు దన్నుగా నిలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఐరాసలో ఆ దేశానికి మద్దతుగా వ్యాఖ్యలు చేస్తోంది.

ఇజ్రాయెల్ అణు దాడి చేస్తే పాక్ రంగంలోకి దిగుతుంది- ఇరాన్ జనరల్ సంచలన కామెంట్స్

భారత్‌ను కాదని పాకిస్థాన్​కే తుర్కియే ఎందుకు మద్దతిస్తోంది? కారణాలేంటి?

