Trumps adviser caste based remark: భారత్ను కవ్వించే యత్నాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారుడు పీటర్ నవారో కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత్లో కులతత్వాన్ని రెచ్చగొట్టేలా ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా నుంచి చౌకగా చమురును కొనడం వల్ల భారత ప్రజలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని చెబుతున్నప్పటికీ, ఓ వర్గీయులు మాత్రమే లబ్ధి పొందుతున్నారని నవారో ఆరోపించారు. భారత ప్రజల పేరుతో ఓ వర్గానికి లబ్ధిని చేకూరుస్తున్నారని, దీన్ని ఆపాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
ఈ అంశాన్ని భారత ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశమైన భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రధాని మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్లతో చేతులు కలపడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. అమెరికాలోని ప్రముఖ మీడియా సంస్థకు తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పీటర్ నవారో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
భారత్లాగే చైనాపైనా 50 శాతం సుంకాలు
"చైనా కూడా రష్యా నుంచి చమురును కొంటోంది కదా? అలాంటప్పుడు భారత్పైనే అదనపు సుంకాలు ఎందుకు విధించారు?" అని పీటర్ నవారోను విలేకరి ప్రశ్నించగా ఇలా బదులిచ్చారు. ప్రస్తుతం భారత్పై 50 శాతం సుంకాలు అమల్లో ఉన్నాయని, చైనాపైనా 50 శాతానికిపైనే సుంకాలను అమలు చేస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. అమెరికాను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఆ దేశాలు సుంకాలను ఇంకా ఎంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాలని భావిస్తున్నాయి అని నవారో వ్యంగ్యంగా ప్రశ్నించారు.
ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు చట్టవిరుద్ధం- అమెరికా ఫెడరల్ అప్పీల్ కోర్టు తీర్పు
బ్లాక్ మనీని వైట్గా మారుస్తున్న భారత్- పుతిన్ యుద్ధ ఖజానాకు ఇదే ఆధారం: ట్రంప్ అడ్వైజర్