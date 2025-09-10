'పుష్ప' స్టైల్లో ట్రంప్ రిప్లై- ఇజ్రాయెల్ దాడిపై ఖతార్తో డబుల్ గేమ్? రూ.3,500 కోట్లు విలువైన ద్రోహమంటున్ననెటిజన్లు
ట్రంప్ సర్కారు తీరుతో షాక్లో ఖతార్- ఖతార్పై అమెరికా మిత్రదేశం దాడిని నమ్మక ద్రోహమంటున్న పరిశీలకులు
Published : September 10, 2025 at 6:57 PM IST
Israel Attack Trump VS Qatar : 'పుష్ప' సినిమాలోని '5 నిమిషాల ముందు కాల్ చేయాల్సింది. లేట్ చేశావు' అనే డైలాగ్ గుర్తుంది కదూ!! అచ్చం ఇలాంటి రియాక్షన్, రిప్లైతోనే మిత్రదేశం ఖతార్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చుక్కలు చూపించారు. 'పుష్ప' మూవీలో ఒక స్మగ్లర్ బావ మరిదిని పుష్ప (అల్లు అర్జున్) చంపుతుండగా, స్మగ్లర్ నుంచి వీడియో కాల్ వస్తుంది. ఈ లైవ్ కాల్లో మాట్లాడుతూనే స్మగ్లర్ బావ మరిదిని పుష్ప అంతం చేస్తాడు. ఈక్రమంలోనే '5 నిమిషాల ముందు కాల్ చేయాల్సింది. లేట్ చేశావు' అంటాడు. మంగళవారం (సెప్టెంబరు 9న) ఖతార్ రాజధాని దోహాలో హమాస్ అధికార ప్రతినిధులు ఉన్న భవనం లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ 15 యుద్ధ విమానాలతో దాడి చేసింది. అమెరికా అనుమతితోనే ఈ ఎటాక్ చేశామని ఇజ్రాయెల్ అంటోంది. దాడిపై ఇజ్రాయెల్ నుంచి సమాచారం అందిన వెంటనే తాము ఖతార్కు తెలియజేశామని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ అంటున్నారు. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా డబుల్ గేమ్ నడుమ ఖతార్ నాలుక కరుచుకొని కామ్గా ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితి దాపురించింది.
దాడిపై ట్రంప్ VS ఖతార్
ఖతార్లోని హమాస్ ఉగ్రవాదులపై దాడి కోసం అమెరికా నుంచి ముందే అనుమతి తీసుకున్నామని ఇజ్రాయెల్ అంటోంది. అమెరికాకు సమాచారం ఇచ్చాకే దాడి చేశామని వాదిస్తోంది. దీనిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, వైట్ హౌస్ అధికార వర్గాల స్పందనలో చాలా వైరుధ్యం కనిపిస్తోంది. ఖతార్పై ఇజ్రాయెల్ దాడి, తన నిర్ణయం కానే కాదని ట్రంప్ అంటున్నారు. ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయబోతోందనే సమాచారాన్ని వెంటనే ఖతార్కు చేరవేశానని ఆయన చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఇదే జరిగి ఉంటే, సకాలంలో సమాచారమే చేరి ఉంటే ఇజ్రాయెల్ దాడిని ఖతార్ ఆర్మీ నిలువరించి ఉండేది. కానీ అలా జరగలేదు. మిడిల్ ఈస్ట్లోని ట్రంప్ ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్ నుంచి ఖతార్ సర్కారుకు ఈ సున్నితమైన సమాచారం చేరే సరికే ఇజ్రాయెల్ దాడి మొదలైపోయింది. దీనిపై ఖతార్ ప్రభుత్వం ఒక స్పష్టమైన అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. దోహాపై ఇజ్రాయెల్ దాడి మొదలైన 10 నిమిషాల తర్వాత అమెరికా నుంచి తమకు సమాచారం అందిందని వెల్లడించింది. మొత్తం మీద అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాపరికాల దాగుడుమూతల వ్యవహారాన్ని ఖతార్ మూల్యాన్ని చెల్లించుకుంది.
నేను వెంటనే ఖతార్కు తెలియజేశాను : ట్రంప్
'ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయబోతోందనే సమాచారాన్ని నేను వెంటనే ఖతార్కు తెలియజేశాను. ఇజ్రాయెల్ అలా చేయడం సరికాదు. ఖతార్లో జరిగిన దాన్ని మేం స్వాగతించం' అని దాడి జరిగిన వెంటనే హడావుడిగా విలేకరులకు ట్రంప్ తెలిపారు.
ఖతార్పై ఇజ్రాయెల్ దాడి, నా నిర్ణయం కాదు : ట్రంప్
'ఖతార్పై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడం అనేది నేను తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు. సార్వభౌమత్వం కలిగిన దేశం, అమెరికా మిత్రదేశం అయిన ఖతార్పై ఇజ్రాయెల్ ఏకపక్షంగా దాడి చేయడం సరికాదు. హమాస్ - ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణలో శాంతి స్థాపన కోసం ఖతార్ మాకు చాలా రకాల సహాయ సహకారాలను అందిస్తోంది. ఖతార్పై చేసిన దాడి వల్ల, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యాలు కానీ, అమెరికా లక్ష్యాలు కానీ నెరవేరే దిశగా పురోగతి జరగదు' అని పేర్కొంటూ మంగళవారం రోజు ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ట్రంప్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ పోస్ట్ ద్వారా ఆయన ఇజ్రాయెల్ను మందలించారు. ఖతార్కు తాము ఇచ్చే ప్రాధాన్యతను చెప్పారు.
సమాచారం చేరేలోగా దాడి జరిగిపోవడం దురదృష్టకరం : వైట్ హౌస్
'ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయబోతోంది అనే సమాచారాన్ని వెంటనే ఖతార్కు తెలియజేయాలని మిడిల్ ఈస్ట్లోని తన ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్కు ట్రంప్ ఆదేశాలిచ్చారు. ఆ సమాచారం చేరేలోగా ఖతార్పై ఇజ్రాయెల్ దాడి జరిగిపోవడం దురదృష్టకరం. అయితే హమాస్ ఉగ్రవాదులను నిర్మూలించడం అనేది గొప్ప లక్ష్యం' అని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రెటరీ కెరోలిన్ లీవిట్ విలేకరులకు తెలిపారు.
భారత్లాగే ఖతార్నూ ఖంగు తినిపించిన ట్రంప్
అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను సంతోష పెట్టడానికి ఆయిల్ రిచ్ అరబ్ దేశం ఖతార్ చాలానే ప్రయత్నాలు చేసింది. ఈక్రమంలోనే 1996 సంవత్సరంలో అల్ ఉదైద్ ప్రాంతంలో వైమానిక స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశాన్ని అమెరికాకు ఖతార్ కల్పించింది. ఇది పశ్చిమాసియాలో అమెరికాకు ఉన్న అతిపెద్ద వైమానిక స్థావరం. రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయిన వెంటనే డొనాల్డ్ ట్రంప్ తొలుత ఖతార్లో పర్యటించారు. నాలుగు నెలల క్రితమే జరిగిన ఈ పర్యటన సందర్భంగా ట్రంప్కు విలాసవంతమైన బోయింగ్ 747-8 విమానాన్ని ఖతర్ మహారాజు గిఫ్టుగా ఇచ్చారు. ఎగిరే రాజభవనంగా ఖ్యాతి గడించిన ఈ విమానం ధర దాదాపు రూ.3,500 కోట్లు ఉంటుంది. ఇంత భారీ గిఫ్టును పుచ్చుకున్న నాలుగు నెలల్లోనే ఖతార్ను ట్రంప్ ఖంగు తినిపించారనే విశ్లేషణలు వెలువడుతున్నాయి.
ఇక తాలిబన్లు, హమాస్ ప్రతినిధులు, ఇరాన్ ప్రతినిధులతో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు చర్చలు జరపడానికి వారధిగా ఖతార్ వ్యవహరిస్తోంది. అటువంటి కీలక మిత్రదేశం ఖతార్ ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగించేలా ట్రంప్ వ్యవహరించారనే అభిప్రాయం వెలువడుతోంది. దీనివల్ల అరబ్ దేశాలకు అమెరికాపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుందని పలువురు పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉండే ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, తుర్కియే (టర్కీ) దేశాలు ఖతార్పై ఇజ్రాయెల్ దాడిని ఖండించే విషయంలో ఐకమత్యాన్ని చూపడాన్ని కీలక పరిణామంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. మిత్రదేశాలతో ట్రంప్ వ్యవహార శైలి అంచనా వేయలేని విధంగా ఉందని, ఈక్రమంలోనే భారత్లాగే ఖతార్ ఖంగుతినాల్సి వచ్చిందని అంటున్నారు.
దోహాలో హమాస్ ఆఫీసు ఏర్పాటుచేసింది అమెరికానే
వాస్తవానికి దోహాలో హమాస్ ప్రతినిధులు రాజకీయపరమైన ఆఫీసును నెలకొల్పడానికి అమెరికాయే 2012లో ఏర్పాట్లు చేసింది. పాలస్తీనాలోని తీవ్రవాద గ్రూపులతో చర్చలు జరిపేందుకు, వాటికి దోహా నుంచి సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు చేరవేసేందుకు ఆనాడు అగ్రరాజ్యం ఈ ఏర్పాట్లను చేసింది. అయితే అకస్మాత్తుగా ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహూ దోహాలోని హమాస్ ప్రతినిధులను కూడా తన టార్గెట్లోకి చేర్చుకున్నారు. మంగళవారం ఇజ్రాయెల్ చేసిన మెరుపు దాడిలో ఐదుగురు హమాస్ దిగువ స్థాయి ప్రతినిధులు చనిపోయారు. ఖతార్కు చెందిన ఓ పోలీసు అధికారి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అది ముమ్మాటికీ ఇజ్రాయెల్ దాడే అని ట్రంప్ తేల్చి చెబుతున్నారు. అమెరికాకు సంబంధం లేదని అంటున్నారు. మరోసారి ఖతర్పై దాడి జరగనివ్వనని ట్రంప్ గొంతు చించుకుంటున్నారు.
ఇజ్రాయెల్ దాడిపై స్పందిస్తాం : ఖతార్
ఇజ్రాయెల్ దాడిపై తగిన విధంగా స్పందిస్తామని ఖతార్ ప్రకటించింది. దాడికి స్పందించేందుకు అవసరమైన అన్ని సైనిక వ్యవస్థలను సమాయత్తం చేస్తున్నామని వెల్లడించింది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. ఈ పరిణామంతో హమాస్ ప్రతినిధులతో ఇజ్రాయెల్, అమెరికా చర్చల వ్యవహారం కీలక సమయంలో అటకెక్కింది. గాజాలో కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఖతార్కు ట్రంప్ నమ్మకద్రోహం చేశారనే పోస్ట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
