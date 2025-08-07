US INDIA TARIFFS: భారత దిగుమతులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన 25 శాతం సుంకాలు గురువారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. గతవారమే భారత్పై మొదటి విడతగా 25 శాతం సుంకాన్ని విధిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. బుధవారం మరో 25శాతం టారిఫ్స్ను ప్రకటించారు. అయితే తొలిసారి ప్రకటించిన టారీఫ్స్ ఆగస్టు 7వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని వైట్ హౌస్ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు గురువారం నుంచి అమెరికా విధించిన తొలి విడత సుంకాలు అమల్లోకి వచ్చాయి.
భారత దిగుమతులపై 25 శాతం ట్రంప్ టారిఫ్స్ అమల్లోకి వచ్చాయ్ - US INDIA TARIFFS
నేటి నుంచి అమల్లోకి ట్రంప్ విధించిన తొలివిడత 25 శాతం సుంకాలు
Published : August 7, 2025 at 10:19 AM IST
