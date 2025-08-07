Essay Contest 2025

భారత దిగుమతులపై 25 శాతం ట్రంప్ టారిఫ్స్ అమల్లోకి వచ్చాయ్ - US INDIA TARIFFS

నేటి నుంచి అమల్లోకి ట్రంప్ విధించిన తొలివిడత 25 శాతం సుంకాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 10:19 AM IST

US INDIA TARIFFS: భారత దిగుమతులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ విధించిన 25 శాతం సుంకాలు గురువారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. గతవారమే భారత్​పై మొదటి విడతగా 25 శాతం సుంకాన్ని విధిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. బుధవారం మరో 25శాతం టారిఫ్స్​ను ప్రకటించారు. అయితే తొలిసారి ప్రకటించిన టారీఫ్స్ ఆగస్టు 7వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని వైట్ హౌస్ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు గురువారం నుంచి అమెరికా విధించిన తొలి విడత సుంకాలు అమల్లోకి వచ్చాయి.

