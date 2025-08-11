Essay Contest 2025

రష్యా చమురు కొనుగోళ్లు- భారత్​పై ట్రంప్ భారీ సుంకాలు- చైనాపై ఇంకా నిర్ణయమే తీసుకోలేదట! - TRUMP TARIFFS OVER CHINA

రష్యా నుంచి భారీగా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న చైనా- సుంకాల విధింపుపై ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్న ట్రంప్​!

Trump and Vance
Trump and Vance (Associated Press (Old Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 10:43 AM IST

Trump Tariffs Over China : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న చైనాపై ప్రతీకార సుంకాలు విధించాలా? వద్దా? అనే అంశంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్​ పేర్కొన్నారు. ఎందుకంటే, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు విషయంతో సంబంధం లేని, అనేక అంశాలు అమెరికా-చైనా సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తాయని ఆయన అన్నారు.

ఇంకా ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు!
"చైనాపై అదనపు సుంకాల భారం మోపాలా? వద్దా? అనే అంశం గురించి ట్రంప్ ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ ఆయన ఇంకా ఎలాంటి దృఢమైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. ప్రస్తుతం తన ముందు ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ పరిశీలిస్తున్నారు. ఆయన సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు" అని ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థకు జేడీ వాన్స్ చెప్పారు.

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్​పై ట్రంప్ అదనపు, పెనాల్టీ సుంకాలతో విరుచుకుపడ్డారు. మరి చైనా కూడా రష్యా నుంచి భారీగా చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అందువల్ల చైనాపై కూడా రివెంజ్ టారిఫ్​లు విధిస్తారా? అనే ప్రశ్నకు వాన్స్ ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చారు. 'చైనా సమస్య కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే, రష్యాతో ముడిపెట్టలేని, అనేక ఇతర అంశాలు చైనా-యూఎస్​ సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తాయి' అని జేడీ వాన్స్​ తెలిపారు.

ఇండియాపై ఎందుకంత కక్ష
భారత్​, చైనాలు రష్యా నుంచి భారీ ఎత్తున చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. దీనిపై ట్రంప్ మండిపడుతున్నారు. ఉక్రెయిన్​పై రష్యా చేస్తున్న యుద్ధానికి భారత్​, చైనాలు ఈ విధంగా ఫండింగ్ చేస్తున్నాయని ఆయన విమర్శించారు. ఉక్రెయిన్​లో రక్తపుటేరులు పారుతున్నా, భారత్​ పట్టించుకోవడం లేదని, రష్యా నుంచి చీఫ్​గా చమురు కొంటూ, దానిని భారీ లాభాలకు అమ్ముకుంటోందని ఆరోపించారు. కానీ చైనా విషయంలో నోరు మెదపని ట్రంప్​, భారత్​ విషయంలో మాత్రం కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ట్రంప్ మొదటిగా​ భారత్​పై 25 శాతం సుంకాలను విధించారు. తరువాత పెనాల్టీ కింద మరో 25 శాతం టారిఫ్​లను పెంచారు. దీనితో భారత్​ నుంచి అమెరికాలోకి ప్రవేశించే వస్తువులపై టారిఫ్​లు 50 శాతానికి పెరుగుతాయి. ఈ విధంగా ప్రపంచంలో మరే దేశంపైనా విధించినంతటి ఎక్కువ సుంకాలను భారత్​పై ట్రంప్ మోపారు. దీని వల్ల భారత్​కు ఆర్థికంగా చాలా నష్టం ఏర్పడుతుంది. ట్రంప్ విధించిన 25 శాతం పెనాల్టీ సుంకాలు ఈ ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.

అన్యాయం, అసమంజసం
ట్రంప్​ విధించిన సుంకాల పట్ల భారత్​ తీవ్రంగా స్పందించింది. అమెరికా చర్యలు 'అన్యాయం, అసమంజసం' అని విమర్శించింది. 'భారత్​పై అమెరికా అదనపు సుంకాలను విధించడం చాలా దురదృష్టకరం. భారత జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు మేము తీసుకుంటాం' అని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

అమెరికాకే నష్టం
రష్యా, చైనా నుంచి భారత్‌ను దూరం చేయడానికి దశాబ్దాలుగా అమెరికా చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నీరుగార్చారని ఆ దేశ మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జాన్ బోల్టన్ అన్నారు. చైనా పట్ల ఉదారంగా వ్యవహరిస్తూ, భారత్‌పై ట్రంప్‌ చూపిస్తున్న పక్షపాతి వైఖరి భవిష్యత్తులో అమెరికాకు నష్టం చేకూర్చే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

భారత్‌ను దూరం చేసుకుంటే అమెరికాకే చేటు- ట్రంప్​ చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు: జాన్​ బోల్టన్​

'వెయిట్ చేయండి, ట్రంప్ సుంకాల పేకమేడ కూలిపోతుంది'- భారత్​కు అమెరికా ప్రొఫెసర్ సూచన!

