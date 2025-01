ETV Bharat / international

'పాలస్తీనా శరణార్థులకు పునరావాసం కల్పించండి'- ఈజిప్ట్​, జోర్డాన్​లకు ట్రంప్‌ పిలుపు! - TRUMP WANTS GAZA CLEAN OUT

Trump Wants Gaza Clean Out ( Associated Press )