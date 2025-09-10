ఓవైపు RRR దోస్తీ- మరోవైపు కట్టప్ప వెన్నుపోటు- భారత్పై ట్రంప్ ద్వంద్వ వైఖరి
భారత్పై వందశాతం సుంకాలు విధించాలని ఐరోపా దేశాలను కోరిన ట్రంప్
Published : September 10, 2025 at 12:37 PM IST
Trump On India : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ద్వంద్వ వైఖరి అనుసరిస్తున్నారు. ముందునుంచి భారత్తో ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాలోని దోస్తీ పాట పాడుతున్న ట్రంప్, వెనుక నుంచి మాత్రం బాహుబలి సినిమాలోని కట్టప్పలా వెన్నుపోటు పొడుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత్తో చర్చలకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించిన ట్రంప్, మరోవైపు న్యూదిల్లీపై వందశాతం సుంకాలను విధించాలని ఐరోపా దేశాలను కోరినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.
విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్న ట్రంప్
రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించే అంశం ఓ కొలిక్కి రాకపోవడంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్లో నైరాశ్యం పెరిగిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అందుకే భారత్తో చర్చలకు సిద్ధమని ప్రకటించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు మరోవైపు దిల్లీపై వందశాతం సుంకాలను విధించాలని ఐరోపా దేశాలను కోరినట్లు తెలుస్తోంది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించే అంశంపై విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్న ట్రంప్, రష్యాపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా భారత్, చైనాలపై సుంకాల భారాన్ని పెంచి మాస్కోను కట్టడి చేయాలని ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు.
కలిసి వస్తేనే అమలు చేస్తామని!
రష్యాపై ఆంక్షలు విధించే అంశంపై చర్చించేందుకు వాషింగ్టన్లో సీనియర్ అమెరికన్, ఈయూ ఉన్నతాధికారులు సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీని ఉద్దేశించి టెలి కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడిన ట్రంప్, రష్యాను కట్టడి చేసేందుకు భారత్, చైనాలపై 100 శాతం సుంకం విధించాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. చమురు కొనుగోలు చేయడం ఆపేస్తామనే వరకు టారిఫ్లు కొనసాగించాలని ట్రంప్ చెప్పినట్లు సమాచారం. అలా చేసేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని, యూరోపియన్ భాగస్వాములు కలిసి వస్తేనే దీన్ని అమలుచేస్తామని యూఎస్ అధికారులు స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈయూ నేతలు కూడా ఆ దిశగా ఆలోచనలోనే!
ట్రంప్ సూచనలు అమలు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఈయూ అధికారులు ఒప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత్, చైనాలపై ద్వితీయ ఆంక్షలు విధిస్తే నెలకొనే పరిణామాలపై వారు చర్చలు జరిపారు. ఉక్రెయిన్లో త్వరగా శాంతి నెలకొల్పాలని EU కూడా భావిస్తోంది. ఈక్రమంలో రష్యాను కట్టడి చేస్తేనే అది సాధ్యమవుతుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. దీంతో ఈయూ నేతలు కూడా ఆ దిశగా ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రష్యాపై రెండోవిడత సుంకాలు విధించేందుకు. సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఇప్పటికే ట్రంప్ ప్రకటించారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం అంశం కొలిక్కిరాకపోడంతో ట్రంప్ ఎంత నిరాశలో ఉన్నారో ఆయన వైఖరితో స్పష్టమవుతోంది.
అలా- ఇలా
కాగా, ట్రంప్ భారత్తో నెలకొన్న వాణిజ్య అడ్డంకులు తొలగించుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తన ట్రూత్ సోషల్లో ఇటీవల పోస్టు పెట్టారు. ఈసందర్భంగా ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ చర్చలు రెండు గొప్పదేశాలకు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దీంతో సుంకాలకు సంబంధించి ఇటీవలి వరకు భారత్పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వరం రోజురోజుకు మారుతోందని వార్తలు వచ్చాయి. ఇంతలో ద్వంద్వ వైఖరి అనుసరిస్తూ కనిపించారు.
