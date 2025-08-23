ETV Bharat / international

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై రెండు వారాల్లో నిర్ణయం : డొనాల్డ్ ట్రంప్ - DONALD TRUMP ON RUSSIA UKRAINE

రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై రెండు వారాల్లో ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- ఈ రెండు దేశాలను కలపడం అంటే నూనెలో వెనిగర్ కలిపినంత కష్టమైన పనిగా చెప్పుకొచ్చిన యూఎస్ ప్రెసిడెంట్

Donald Trump On Russia Ukraine
Donald Trump On Russia Ukraine (Source: AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 23, 2025 at 6:57 AM IST

3 Min Read

Donald Trump On Russia Ukraine: రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. యుద్ధంపై వచ్చే రెండు వారాల్లో కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారని తెలిపారు. అయితే ఆయన ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారనేది పరోక్షంగా చెప్పారు. మాస్కోపై భారీ ఆంక్షలు లేదా సుంకాలు విధించే అంశంతో అసలు అమెరికాతో ఈ యద్ధానికి అమెరికాతో సంబంధం లేదని అనే విషయాల్లో తన నిర్ణయాన్ని రెండు వారాల్లో వెల్లడిస్తానని వివరించారు.

"రెండు వారాల్లోనే నేను ఏ దిశలో వెళ్తానో తెలుస్తుంది. భారీ ఆంక్షలు లేదా భారీ సుంకాలు లేదా రెండూ విధించాలా? లేకపోతే ఇది రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం అని చెప్పాలా? అన్నది నేను నిర్ణయించబోతున్నాను" - డొనాల్డ్ ట్రంప్ . ఓవల్ ఆఫీసులో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్, తన నిర్ణయం తరువాతి రెండు వారాల్లో జరిగే పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీల మధ్య సమావేశం జరగాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఒకవేళ సమావేశం జరగకపోతే, ఎందుకు సమావేశం కాలేదో అందుకు గల కారణాలను తెలుసుకుంటానని ట్రంప్ అన్నారు.

మరోసారి భారత్- పాక్ అణుయుద్ధం ప్రస్తావన
తాజాగా రష్యా క్షిపణి దాడుల్లో ఉక్రెయిన్‌లో ఒక అమెరికన్‌ కర్మాగారం దెబ్బతిన్నట్టు వచ్చిన వార్తపై స్పందిస్తూ ట్రంప్‌ స్పందించారు. రష్యా దాడుల విషయంలో తాను సంతోషంగా లేనని చెప్పారు. తాను ఏడు యుద్ధాలను పరిష్కరించానని, జరగబోయే డకల మూడు యుద్ధాలను ముందుగానే ఆపినట్లు చెప్పారు. మొత్తం 10 యుద్ధాలు ఆపిన తాను ఉక్రెయిన్- రష్యాయుద్ధం విషయంలో అస్సలు సంతోషంగా లేనని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి భారత్- పాక్ యుద్ధం గురించి ప్రస్తావించారు. ఇండియా–పాకిస్థాన్ మధ్య అణు యుద్ధాన్ని తాను నివారించానని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. రాబోయే రెండు వారాల్లో రష్యా- ఉక్రెయిన్‌పై ఏ దిశగా వెళ్తామో తేలిపోతుందని స్పష్టం చేశారు.

జెలెన్స్కీ, పుతిన్‌ను కలపడం అంటే నూనేలో వెనిగర్ కలపడమే
జెలెన్స్కీ, పుతిన్‌ల భేటీపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఇద్దరు నేతలు కలవడం చాలా కష్టమైన పనిగా అభివర్ణించారు. జెలెన్స్కీ, పుతిన్ మధ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం "ఆయిల్, వెనిగర్" కలపడం లాంటి కష్టమైన పనిగా ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. అయినా వీరిద్దరిని కలిపి శాంతి ఒప్పందం కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌లో జరుగుతున్న యుద్ధం ప్రాణ నష్టాన్ని పెంచుతోందని, వారానికి సగటున 7,000 మంది చనిపోతున్నారన్నారు. వీరిలో ఎక్కువగా సైనికులే మరణిస్తున్నారని ట్రంప్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

"పుతిన్, జెలెన్స్కీ కలవడం అనేది నూనెలో వెనిగర్‌ కలపడం లాంటిదే. నేను వారి భేటీలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఉంటాను, లేకపోతే వారిద్దరూ కలసి మాట్లాడుకోవడమే మేలని కోరుకుంటున్నాను. అయితే ఇరు దేశాలూ యుద్ధం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రజలను చంపుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇది చాలా మూర్ఖత్వం. యుద్ధం వల్ల వారానికి 7,000 మంది చనిపోతున్నారు. నేను ముందు 5,000 అన్నాను కానీ ఇప్పుడు 7,000 మంది వారానికి చనిపోతున్నారు. అందులో ఎక్కువ మంది సైనికులే ఉన్నారు" - ట్రంప్

ఇదిలా ఉండగా, ట్రంప్‌ ఉక్రెయిన్- రష్యా ఇరుపక్షాలపైనా అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. నిజాయితీగా చర్చించేందుకు ఎవరు సుముఖంగా లేరని చెప్పుకొచ్చారు. ఒకవేళ శాంతి ఒప్పందం సాధ్యం కాకపోతే, దానికి రష్యానే కారణమని తాను భావిస్తే, 25–50శాతం వరకు రష్యా చమురుపై భారీ సుంకాలు సహా ద్వితీయ ఆంక్షలు విధిస్తానని ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు.

