ట్రంప్​ మరో పిడుగులాంటి వార్త- ఫార్మా దిగుమతులపై వంద శాతం సుంకాలు విధిస్తామని వెల్లడి​

అక్టోబర్‌ 1 నుంచి ఫార్మా, కిచెన్‌ పరికరాలు-బాత్రూం వాటినీస్‌పై 50, అప్‌హోస్టర్డ్‌ ఫర్నిచర్‌పై 30, భారీ ట్రక్కులపై 25 శాతం దిగుమతి సుంకాలు విధిస్తామని ప్రకటించిన ట్రంప్​

Trump Taxes On Pharmaceutical Drugs
Trump Taxes On Pharmaceutical Drugs (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 7:09 AM IST

Trump Taxes On Pharmaceutical Drugs: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరో పిడుగులాంటి వార్త చెప్పారు. అక్టోబర్‌ 1 నుంచి ఫార్మా దిగుమతులపై వంద శాతం సుంకాలు విధిస్తామని ప్రకటించారు. కిచెన్‌ పరికరాలు-బాత్రూం వాటినీస్‌పై 50, అప్‌హోస్టర్డ్‌ ఫర్నిచర్‌పై 30, భారీ ట్రక్కులపై 25 శాతం దిగుమతి సుంకాలు విధిస్తానని తెలిపారు. అమెరికాలో ఇప్పటికే ప్లాంటులను నిర్మిస్తున్న విదేశీ ఔషధ తయారీ సంస్థలకు వంద శాతం సుంకాలు వర్తించవని ట్రంప్‌ స్పష్టతనిచ్చారు. విదేశీ ఫర్నిచర్‌ సంస్థలు అమెరికా మార్కెట్‌ను వరదలా ముంచెత్తుతున్నాయని, జాతీయ భద్రతా కారణాలతో వాటిపై భారీ టారిఫ్‌లు తప్పనిసరి అని వివరించారు.

విదేశీ తయారీ ట్రక్కులు, విడిభాగాలు దేశీయ ఉత్పత్తిదారులను దెబ్బతీస్తున్నాయని ట్రంప్ అన్నారు. తాజా సుంకాలు దేశీయ తయారీని పెంచుతాయని, ప్రభుత్వ బడ్జెట్ లోటును తగ్గించడంలో సాయపడతాయని ట్రంప్‌ వాదిస్తున్నారు. వ్యాపారులు తొలుత విధించిన సుంకాలకు అలవాటు పడతున్న క్రమంలోనే ట్రంప్ కొత్త సుంకాలతో అలజడి సృష్టిస్తున్నారు.

TRUMP TAXES ON PHARMACEUTICALTRUMP TAXES ON PHARMACEUTICAL DRUGS

