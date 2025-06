ETV Bharat / international

యుద్ధంలోకి అమెరికా ఎంట్రీ? ఇరాన్​పై సైనిక చర్యపై వైట్​హౌజ్​ కీలక ప్రకటన - ISRAEL IRAN WAR

Published : June 20, 2025 at 7:06 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 7:17 AM IST

Trump on Iran Israel War : ఇజ్రాయెల్‌, ఇరాన్‌ యుద్ధంలోకి ప్రవేశించేందుకు అమెరికా రంగం సిద్ధం చేసుకుంటోంది. అణు కార్యక్రమాన్ని బూచిగా చూపి ఇరాన్‌పై సైనిక చర్య చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్ష కార్యాలయం నుంచి కీలక ప్రకటన వెలువడింది. ఇరాన్‌పై సైనిక చర్య చేపట్టే అంశంపై రెండు వారాల్లోపు అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ నిర్ణయం తీసుకుంటారని వైట్‌హౌస్‌ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇరాన్‌తో త్వరలో చర్చలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయా, లేవా అనే అంశాన్ని బట్టి అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ రెండు వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు వైట్‌హౌస్‌ ప్రెస్‌ సెక్రటరీ కరోలిన్‌ లీవిట్‌ వెల్లడించారు. ఇరాన్‌తో దౌత్యపరమైన పరిష్కారానికే ట్రంప్‌ సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆ దేశం అణ్వాయుధం సంపాదించకుండా నిరోధించడమే అధ్యక్షుడి తొలి ప్రాధాన్యమని ఆమె తెలిపారు. ఇరుదేశాల మధ్య ఒప్పందం అనేది టెహ్రాన్‌ యురేనియం సుసంపన్నతను నిషేధించడం, అణ్వాయుధాలను అభివృద్ధి చేసే సామర్థ్యాన్ని తగ్గించడంపైనే ఉంటుందని కరోలిన్‌ లీవిట్‌ చెప్పారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ఎల్లప్పుడూ దౌత్యపరమైన పరిష్కారం కోసమే ఆలోచిస్తారని, ఆయన ప్రధాన శాంతికర్త అని తెలిపారు. ఆయన బలం ద్వారా శాంతిని నెలకొల్పే అధ్యక్షుడని, ఏ సమస్యకైనా దౌత్య పరిష్కారం ఉంటే దాన్నే ఆయన ఎంచుకుంటారని అన్నారు. అయితే అవసరమైన సమయంలో ఆయన తన బలాన్ని ఉపయోగించేందుకు భయపడరని ఆమె పేర్కొన్నారు.

