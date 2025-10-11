ETV Bharat / international

మళ్లీ ట్రేడ్ వార్- చైనాపై 100 శాతం అదనపు సుంకాలను విధించిన ట్రంప్

డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం- చైనాపై ప్రతీకార సుంకాలను ప్రకటించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు- జిన్​పింగ్​ భేటీపై స్పష్టత ఇచ్చిన ట్రంప్

US President Donald Trump
Published : October 11, 2025 at 6:56 AM IST

Trump Tariffs China : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ట్రేడ్ వార్ ఉద్రిక్తతలకు తెరలేపారు. చైనాకు షాకిస్తూ సంచలన ప్రకటన చేశారు. చైనా వస్తువులపై ప్రస్తుతం ఉన్న సుంకానికి 100 శాతం అదనపు టారిఫ్‌లను విధిస్తామని ప్రకటించారు. పెంచిన సుంకాలు నవంబర్ 1 అమల్లోకి వస్తాయని వెల్లడించారు. అదే రోజు నుంచి అన్ని కీలక సాఫ్ట్‌వేర్‌లపై ఎగుమతి నియంత్రణలు కూడా విధిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ప్రకటించారు.

"వాణిజ్య రంగంలో చైనా అత్యంత దూకుడు వైఖరిని అవలంబించింది. ఆ దేశం ప్రపంచానికి అత్యంత శత్రుత్వపూరితమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. 2025 నవంబర్ 1 నుంచి చైనా తయారు చేసే దాదాపు ప్రతి ఉత్పత్తిపైన, ఇంకా వారి దేశంలో తయారు కాని కొన్ని ఉత్పత్తులపైన కూడా ఎగుమతి నియంత్రణలు విధించబోతున్నట్లు నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. ఇది ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది వారు చాలా ఏళ్ల క్రితమే సిద్ధం చేసిన ప్రణాళిక అని స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో ఇలాంటి విషయం ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ వినిపించలేదు. ఇతర దేశాలను ఈ నిర్ణయం నైతికంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇతర దేశాల తరఫున కాకుండా, అమెరికా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే మాట్లాడుతున్నా. 2025 నవంబర్ 1 నుంచి అమెరికా చైనాపై ప్రస్తుతం ఉన్న సుంకాలకు అదనంగా 100 శాతం టారిఫ్ విధిస్తుంది. అదేవిధంగా, అదే రోజు నుంచి ముఖ్యమైన అన్ని సాఫ్ట్‌వేర్‌లపై ఎగుమతి నియంత్రణలు కూడా అమల్లోకి వస్తాయి. చైనా ఇలాంటి చర్య తీసుకుంటుందని నమ్మడం అసాధ్యం, కానీ వారు చేశారు. ఇక మిగిలింది చరిత్ర చెబుతుంది"
--డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

అమెరికన్ పరిశ్రమలకు అవసరమైన అరుదైన భూమి ఖనిజాల ఎగుమతిపై రెండు రోజుల క్రితం చైనా ఆంక్షలు విధించిన నేపథ్యంలో ప్రతీకారంగా ట్రంప్ తాజాగా సుంకాలను ప్రకటించారు. తనకు బీజింగ్ ఆంక్షల విషయం ఇప్పుడే తెలిసిందని, ఈ సందర్భంగా చైనాపై ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. అరుదైన ఖనిజాలపై ఆంక్షలు విధంచడాన్ని అత్యంత శత్రుత్వంతో కూడుకున్న చర్యగా అభివర్ణించారు. చైనా తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రపంచ దేశాలకు నష్టం కలిగిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు, చైనా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందని తాను అనుకోలేదని వివరించారు. తన చర్యల ద్వారా ప్రపంచాన్ని బందీ చేయాలని చేస్తోందని మండిపడ్డారు.

అరుదైన ఖనిజాల్లో చైనాదే ఆధిపత్యం
ప్రస్తుతం చైనా నుంచి అమెరికా దిగుమతి చేసుకునే దాదాపు ప్రతి ఉత్పత్తిపై ఇప్పటికే భారీ టారిఫ్‌లు అమలులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సగటు టారిఫ్ రేటు దాదాపు 40శాతంగా ఉంది, ఇందులో స్టీల్, అల్యూమినియంపై 50శాతం, వినియోగ వస్తువులపై 7.5శాతం వరకు సుంకాలు ఉన్నాయి. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల నుంచి ఫైటర్ జెట్‌ల వరకు అనేక ఉత్పత్తుల్లో ఉపయోగించే రేర్ ఎర్త్‌ ఖనిజాల ప్రాసెసింగ్‌లో ప్రపంచ ఆధిపత్యం చైనాదే. ప్రపంచంలో అరుదైన ఖనిజాల మైనింగ్‌లో చైనా వాటా దాదాపు 70 శాతంగా ఉంది. ప్రపంచ రేర్ ఎర్త్ ప్రాసెసింగ్‌లో దాదాపు 90శాతం కూడా చైనా నియంత్రణలో ఉంది.

ఈ అంశం వాషింగ్టన్- బీజింగ్ మధ్య వాణిజ్య చర్చలలో ఒక ప్రధాన వివాదాంశంగా ఉంది. చైనా వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ఖనిజాల మైనింగ్, స్మెల్టింగ్, మాగ్నెట్ ఉత్పత్తికి సంబంధించిన సాంకేతికతలపై ఎగుమతి లైసెన్స్‌లను తప్పనిసరి చేసింది. సైనిక, సెమీకండక్టర్ సహా సున్నితమైన రంగాలలో ఈ పదార్థాలను ఉపయోగించకుండా నియంత్రించింది. జాతీయ భద్రత, ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడం ఈ చర్య లక్ష్యమని చైనా పేర్కొంది. కొత్త ఆంక్షలు లిథియం బ్యాటరీలు, గ్రాఫైట్ యానోడ్ పదార్థాలపై కూడా విధించబడ్డాయి. ఈ కొత్త చర్యలు నవంబర్, డిసెంబర్ మధ్య పూర్తిగా అమలులోకి వస్తాయని చైనా ప్రకటించింది.

జిన్‌పింగ్‌తో ట్రంప్ భేటీ!
ఈ నెలాఖరులో దక్షిణ కొరియాలో జరగనున్న APEC శిఖరాగ్ర సమావేశంలో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో ట్రంప్ భేటీ అవుతారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఇరు దేశాల మధ్య తాజా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఆ పరిస్థితి కనపడం లేదు. జిన్‌పింగ్‌ను కలవడానికి కారణం కనిపించడం లేదని ట్రంప్ తాజాగా పేర్కొనడం గమనార్హం. దీంతో ఇరు దేశాధినేతల భేటీ లేనట్లే అని స్పష్టమవుతోందని వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో తన ప్రణాళికాబద్ధమైన సమావేశాన్ని అధికారికంగా రద్దు చేయలేదని అన్నారు. ఇక ట్రంప్ చేసిన 100 సుంకాల ప్రకటనతో వాషింగ్టన్, బీజింగ్ మధ్య వాణిజ్య ఘర్షణను కొత్త దశకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

