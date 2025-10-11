ETV Bharat / international

Trump On China
Trump On China (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2025 at 1:08 AM IST

2 Min Read
Trump On China : చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ భేటీ కానున్నారు. మరో రెండు వారాల్లో చేపట్టే దక్షిణ కొరియా పర్యటనలో సమావేశం కానున్నారు. కానీ ఇంతలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అమెరికాకు అరుదైన ఖనిజాలు ఎగుమతులపై చైనా ఆంక్షలు విధించడంపై ట్రంప్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇటువంటి తరుణంలో జిన్‌పింగ్‌తో భేటీకి కారణం కనిపించడం లేదని వ్యాఖ్యానించారు.

మంచి సంబంధాలే కొనసాగించినప్పటికీ!
అంతే కాదు ప్రతిచర్యగా చైనా ఉత్పత్తులపై మరోసారి భారీగా సుంకాలు తప్పవని హెచ్చరించారు. చైనాలో విచిత్ర విషయాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, అరుదైన ఖనిజాలపై ఆంక్షలు విధించాలని కోరుకుంటున్నారని అన్నారు. ప్రపంచం మొత్తానికి లేఖలు పంపుతున్నారని, అందరికీ శత్రువులుగా మారుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. చైనాతో కొంతకాలంగా తాము మంచి సంబంధాలే కొనసాగించినప్పటికీ ఇటీవల వారి చర్యలు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

మరిన్ని చర్యలను పరిశీలిస్తున్నామని!
ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణ కొరియా పర్యటనలో జిన్‌పింగ్‌తో సమావేశమవడానికి కారణాలు కనిపించడం లేదని అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా దిగుమతి చేసుకునే చైనా ఉత్పత్తులపై భారీగా సుంకాలు పెంచాలని యోచిస్తున్నామని ట్రూత్‌ సోషల్‌ వేదికగా డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. వీటితో పాటు మరిన్ని చర్యలను పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

సోయాబీన్‌ ఎగుమతుల పైనే ప్రధాన చర్చ!
అయితే కొద్ది రోజుల క్రితం మరో నాలుగు వారాల్లో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో తాను భేటీ అవుతానని వెల్లడించారు ట్రంప్. సోయాబీన్‌ ఎగుమతుల పైనే ప్రధానంగా తమ చర్చ సాగుతుందని పేర్కొన్నారు. "మా సోయాబీన్‌ ఉత్పత్తిని చైనా కొనుగోలు చేయకపోవడం వల్ల మా దేశంలోని రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వారికి సాయం చేసేందుకు మేం వసూలు చేస్తున్న టారిఫ్‌లలో కొంతమొత్తం రైతులకు అందజేస్తాం. ఇక, నాలుగు వారాల్లో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో నేను సమావేశం కానున్నా. ఆ భేటీలో సోయాబీన్‌ ఎగుమతుల గురించే ప్రధానంగా చర్చ ఉంటుంది" అని ట్రంప్‌ తన ట్రూత్‌ పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు.

వచ్చే ఏడాది ఆరంభంలో చైనాలో పర్యటిస్తానని!
అక్టోబరు చివరివారంలో దక్షిణకొరియాలో ఆసియా-పసిఫిక్‌ ఎకనామిక్‌ కోఆపరేషన్‌ (అపెక్‌) సదస్సు జరగనుంది. ఈ సమావేశానికి పలు దేశాధినేతలు హాజరుకానున్నారు. ఆ సదస్సు అనుబంధంగా జిన్‌పింగ్‌తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతానని ఇటీవల ట్రంప్‌ వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక, వచ్చే ఏడాది ఆరంభంలో చైనాలో పర్యటిస్తానని కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆ మధ్య ప్రకటించారు.

కాస్త వెనక్కి తగ్గినా సందర్భం దొరికినప్పుడల్లా!
ఈ ఏడాది ఆరంభంలో అమెరికా- చైనా మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం రాజుకున్న సంగతి తెలిసిందే. సుంకాల పెంపుతో ఇరుదేశాలు పరస్పరం విరుచుకుపడ్డాయి. ఆ తర్వాత చర్చలతో కాస్త వెనక్కి తగ్గినా సందర్భం దొరికినప్పుడల్లా బీజింగ్‌పై ట్రంప్‌ ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న కారణంతో భారత్, చైనా దేశాలపై భారీగా సుంకాలు విధించాలని ఇటీవల ఈయూ, నాటో దేశాలపై ట్రంప్‌ ఒత్తిడి తెచ్చారు.

అమెరికా టార్గెట్‌ చైనా, ఇరాన్- సైనిక సన్నద్ధత కోసమే పాక్‌కు దగ్గరవుతోంది: యూఎస్ ప్రొఫెసర్

చైనా-అమెరికా మధ్య 'టిక్​టాక్' డీల్- త్వరలో జిన్‌పింగ్‌తో ట్రంప్ భేటీ

