సగం టారిఫ్​ల సొమ్మును కట్టాల్సిందే! సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వస్తే అంతే సంగతులు: US ట్రెజరీ సెక్రటరీ

సుప్రీంకోర్టులో టారిఫ్​ల కేసు- ట్రంప్​నకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు వస్తే వసూలు చేసిన టారిఫ్‌ సొమ్మును యూఎస్ వెనక్కి ఇస్తుందా?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2025 at 2:42 PM IST

3 Min Read

Trump Tariffs Supreme Court Case : ప్రపంచంలోని పలు దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన సుంకాలపై యూఎస్ ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్రంప్ తన ప్రత్యేక అధికారాలను ఉపయోగించి పలు దేశాలపై పన్నులు విధించడం చట్ట విరుద్ధమని అమెరికా ఫెడరల్‌ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు సమర్థిస్తే అమెరికాకు ఇబ్బందులు తప్పవన్నారు. పరస్పర సుంకాలను రద్దు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇస్తే, ఆయా దేశాలకు అమెరికా రిబేటులు జారీ చేస్తుందని తెలిపారు. ఇటీవలే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ప్రత్యేక అధికారాలను వాడి ప్రపంచ దేశాలపై పన్నులు విధించడం చట్ట విరుద్ధమని అమెరికా ఫెడరల్‌ కోర్టు తీర్పునిచ్చిన నేపథ్యంలో బెస్కెంట్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'సగం టారిఫ్ సొమ్మును కట్టాల్సిందే'
ఫెడరల్ కోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టు సమర్థిస్తే తాము సగం టారిఫ్‌ సొమ్ములను తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుందని యూఎస్ ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్‌ బెసెంట్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నిర్ణయం ఖజానాపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపారు. న్యాయస్థానం చెబితే తాము సగం సుంకాలను చెల్లించాల్సిందేనన్నారు. కాకపోతే సుప్రీంకోర్టులో తామే గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇతర దేశాల నుంచి సుంకాలను వసూల్ చేయడానికి ఇతర మార్గాలు కూడా ఉన్నాయని, అయితే అవి అధ్యక్షుడు ట్రంప్ స్థానాన్ని తగ్గిస్తాయని పేర్కొన్నారు.

టారిఫ్​ల వసూలుకు ఇతర మార్గాలు
సుప్రీం కోర్టులో ట్రంప్ సుంకాలకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు వస్తే సుంకాలను అమలు చేయడానికి ఇతర చట్టపరమైన అధికారాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో నేషనల్ ఎకనామిక్ కౌన్సిల్ డైరెక్టర్ కెవిన్ హాసెట్ తెలిపారు. ఉక్కు, అల్యూమినియం దిగుమతులపై సుంకాలను వేయడానికి ఉపయోగించిన సెక్షన్ 232 వంటి ఆప్షన్లు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.

ఫెడరల్ కోర్టులో షాక్- సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన ట్రంప్
టారిఫ్​ల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​నకు భారీ షాక్ తగిలింది. ట్రంప్ తన ప్రత్యేక అధికారులను ఉపయోగించి టారిఫ్​లను విధించడం చట్టవిరుద్ధమని అమెరికా ఫెడరల్ కోర్టు తీర్పును వెల్లడించింది. ట్రంప్‌ తన ఆర్థిక అధికారాలను అతిక్రమించి అధికంగా టారిఫ్​లను పెంచినట్లు స్పష్టం చేసింది. భారీగా విధించిన సుంకాలు పలు దేశాలను ప్రభావితం చేశాయని కోర్టు ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించింది. 7-4 తేడాతో అప్పీళ్ల కోర్టు న్యాయమూర్తులు ఈ తీర్పును ఇచ్చారు. ప్రస్తుతానికి పెంచిన టారిఫ్​లను అక్టోబర్‌ నెల మధ్య నాటికి కొనసాగించడానికి న్యాయమూర్తులు అనుమతిచ్చారు. ఈ క్రమంలో దిగువ కోర్టు నిర్ణయాన్ని త్వరగా రద్దు చేయాలని ట్రంప్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాగా, మే నెల ప్రారంభంలో న్యూయార్క్‌కు చెందిన కోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ సుంకాలను చట్టవిరుద్ధమని ప్రకటించింది.

తీర్పు వ్యతిరేకంగా వస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు
సుప్రీంకోర్టులో టారిఫ్​ల కేసు వచ్చే ఏడాది (2026) మధ్య వరకు కొనసాగి ప్రతికూల తీర్పు వస్తే అమెరికా ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన మొత్తం 750 బిలియన్‌ డాలర్ల నుంచి 1 ట్రిలియన్‌ డాలర్లకు చేరుతుందని అంచనా. ఇది అమెరికా ఆర్థిక పరిస్థితిని ఇబ్బంది పెడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అమెరికా కోర్టుల్లో ట్రంప్​నకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు వస్తే ఇబ్బందులు తప్పవని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

కాగా, భారతీయ దిగుమతులపై ఇటీవల అమెరికా 50 శాతం సుంకాలను విధించింది. ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ టారిఫ్‌లను కొందరు అమెరికా విశ్లేషకులు తప్పుపట్టగా, మరికొందరు అధికారులు సమర్థిస్తున్నారు. భారత్‌పై అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారు. ఇటీవలే ట్రంప్ టారిఫ్​లపై ఫెడరల్ కోర్టు మొట్టికాయలు వేసింది. ఈ క్రమంలో యూఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్‌ బెసెంట్‌ సుంకాలపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు గురించి వ్యాఖ్యానించారు. తమకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు వస్తే సగం టారిఫ్ ల సొమ్మును ఆయా దేశాలకు తిరిగి చెల్లించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

